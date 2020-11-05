Если больной изолирован и придерживается профилактики, вероятность заболеть гораздо ниже. Поэтому важно знать, как правильно ухаживать за сожителем.

Ученые утверждают, что инфекция SARS-CoV-2 чаще всего передается при близком контакте с инфицированным человеком.

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Риск заражения

Риск заражения людей, проживающих совместно с больным коронавирусом может достигать до 35%. Но новое исследование, которое было проведено американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), доказывает, что эта вероятность может быть выше.

Данные, собранные в двух американских городах, доказывают, что 53% людей, проживающих с инфицированными, заболели COVID-19. Поэтому вероятность заражения была выше, если первый больной был в возрасте 18-57 лет (57%), и – ниже, если ему не исполнилось 18 (43%).

Люди, которые первые заболели из семьи, в 69% случаев сообщали, что контактировали с кем-нибудь из членов семьи не менее четырех часов в день до появления симптомов, и 40% – на следующий день. 40% больных COVID-19 рассказали, что спали в одной комнате с другими членами семьи до начала болезни, 30% – после.

Что влияет на риск заражения

Партнерские отношения и сон в одной комнате

Исследование, которое было проведено летом американскими учеными, показало, что наибольший риск передачи инфекции между супругами и партнерами. Согласно данным, один человек заражал другого с вероятностью 43%. Между другими членами семьи риск передачи инфекции составляет 18%.

Инфицированный не изолирован



Совместное принятие пищи / Фото unplash

Если человек, который заболел COVID-19, часто контактирует с членами семьи, то риск их заражения увеличивается в 18 раз по сравнению с риском при соблюдении изоляции. Еще один фактор риска – есть за одним столом. Поэтому, если инфицированный вынужден проходить изоляцию в одной комнате со здоровыми членами семьи, вероятность заражения выше.

Когда в доме придерживаются изоляции и социальной дистанции, члены семьи носят маски, дезинфицируют поверхности и часто моют руки, то риск заражения существенно снижается.

Семейные сборы

Свадьба или вечеринки – увеличивают риск заражения не только для людей, проживающих вместе, но и для гостей.

Диарея у инфицированного

Исследование показало, что если у больного есть диарея, то риск заражения людей, которые живут с ним, выше среднего в четыре раза.