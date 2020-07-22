Новини про коронавірус 22 липня: небезпека для вагітних жінок, 829 нових випадків
В Україні підтвердили 60 995 випадків зараження коронавірусом. МОЗ попереджає про ризики інфікування для вагітних жінок. У світі підтвердили понад 15 мільйонів випадків COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 липня.
Новини про коронавірус в Україні 22 липня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні виявили 829 випадків зараження SARS-CoV-2. Загальна кількість випадків випадків інфікування зросла до 60 995, з яких одужали 33 172 людини. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, в Україні станом на 22 липня померли 1 534 людей.
Скільки випадків COVID-19 зафіксували в областях
- Львівська область – 8353 (+124)
- Київ – 7166 (+132)
- Чернівецька область – 5404 (+41)
- Рівненська область – 5232 (+49)
- Закарпатська область – 4578 (+60)
- Івано-Франківська область – 3689 (+78)
- Волинська область – 3359 (+41)
- Київська область – 3359 (+27)
- Харківська область – 3139 (+57)
- Одеська область – 2660 (+22)
- Тернопільська область – 2508 (+42)
- Вінницька область – 2364 (+34)
- Житомирська область – 1634 (+25)
- Дніпропетровська область – 1260 (+36)
- Хмельницька область – 994 (+3)
- Черкаська область – 853 (+6)
- Донецька область – 813 (+16
- Запорізька область – 681 (+9)
- Кіровоградська область – 688 (+2)
- Чернігівська область – 654 (+5)
- Миколаївська область – 527 (+3)
- Сумська область – 383 (+12)
- Полтавська область – 360 (+4)
- Херсонська область – 217 (+1)
- Луганська область – 110
Скільки підтвердили летальних випадків від коронавірусу
- Львівська область – 212
- Чернівецька область – 208 (+3)
- Закарпатська область – 163 (+3)
- Київ – 128
- Івано-Франківська область – 125 (+3)
- Харківська область – 119 (+1)
- Рівненська область – 91 (+2)
- Волинська область – 79 (+2)
- Київська область – 59
- Вінницька область – 42 (+2)
- Одеська область – 38 (+1)
- Черкаська область – 36 (+1)
- Тернопільська область – 35
- Житомирська область – 35
- Кіровоградська область – 33
- Дніпропетровська область – 25
- Хмельницька область – 23
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 15
- Полтавська область – 13
- Миколаївська область – 12
- Донецька область – 11
- Сумська область – 7 (+1)
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
Коронавірус у ЗСУ
За останню добу COVID-19 виявили ще у 14 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 134 людини.
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Вагітні жінки – у зоні ризику
Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що серед майже 61 тисячі підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 225 з них – вагітні жінки.
У МОЗ відзначили, що найбільше інфікованих вагітних жінок у Рівненській області та у місті Київ.
Микичак додала, що за час епідемії в Україні потребували госпіталізації 92 вагітних з діагнозом COVID-19. Це 41 % від усіх хворих жінок і 6 з них були у важкому стані та потребували у відділеннях інтенсивної терапії.
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Коронавірус у світі 22 липня
Згідно з даними Worldometers, у світі виявлено 15 121 824 випадки зараження коронавірусом. На жаль, зафіксовано 620 292 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 9 мільйонів осіб змогли подолати захворювання і одужати.
Найбільше випадків зафіксовано у США, Бразилії, Індії, Росії і Південній Африці.
Вплив погодних умов на поширення коронавірусу
Міжнародна група фізиків дізналася, що кращі умови для поширення коронавірусної інфекції виникають при прохолодній погоді й високій вологості.
Дослідження показало, що при температурі 35 ° за Цельсієм і відносній вологості 40% крапелька може летіти майже на 2,5 метри. При температурі 5 ° і вологість 80% це відстань стане понад 3,5 метри.
У висновку вчених йдеться, що це ще один доказ необхідності носіння масок, які ефективно зупиняють краплі "найнебезпечнішого" розміру. Крім того, дотримання дистанції в 1-2 метри – недостатня міра для попередження повітряно-крапельних інфекцій.