В Україні підтвердили 60 995 випадків зараження коронавірусом. МОЗ попереджає про ризики інфікування для вагітних жінок. У світі підтвердили понад 15 мільйонів випадків COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 липня.

Новини про коронавірус в Україні 22 липня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні виявили 829 випадків зараження SARS-CoV-2. Загальна кількість випадків випадків інфікування зросла до 60 995, з яких одужали 33 172 людини. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, в Україні станом на 22 липня померли 1 534 людей.

Згідно з даними Держстату, з січня по травень 2020 року від ускладнень коронавірусу померли 642 українців.



Водночас, згідно з даними РНБО України, з січня по травень внаслідок коронавірусу на території України померли 708 людей.

Скільки випадків COVID-19 зафіксували в областях

Львівська область – 8353 (+124)

Київ – 7166 (+132)

Чернівецька область – 5404 (+41)

Рівненська область – 5232 (+49)

Закарпатська область – 4578 (+60)

Івано-Франківська область – 3689 (+78)

Волинська область – 3359 (+41)

Київська область – 3359 (+27)

Харківська область – 3139 (+57)

Одеська область – 2660 (+22)

Тернопільська область – 2508 (+42)

Вінницька область – 2364 (+34)

Житомирська область – 1634 (+25)

Дніпропетровська область – 1260 (+36)

Хмельницька область – 994 (+3)

Черкаська область – 853 (+6)

Донецька область – 813 (+16

Запорізька область – 681 (+9)

Кіровоградська область – 688 (+2)

Чернігівська область – 654 (+5)

Миколаївська область – 527 (+3)

Сумська область – 383 (+12)

Полтавська область – 360 (+4)

Херсонська область – 217 (+1)

Луганська область – 110

Скільки підтвердили летальних випадків від коронавірусу

Львівська область – 212

Чернівецька область – 208 (+3)

Закарпатська область – 163 (+3)

Київ – 128

Івано-Франківська область – 125 (+3)

Харківська область – 119 (+1)

Рівненська область – 91 (+2)

Волинська область – 79 (+2)

Київська область – 59

Вінницька область – 42 (+2)

Одеська область – 38 (+1)

Черкаська область – 36 (+1)

Тернопільська область – 35

Житомирська область – 35

Кіровоградська область – 33

Дніпропетровська область – 25

Хмельницька область – 23

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 15

Полтавська область – 13

Миколаївська область – 12

Донецька область – 11

Сумська область – 7 (+1)

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Коронавірус у ЗСУ

За останню добу COVID-19 виявили ще у 14 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 134 людини.



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Вагітні жінки – у зоні ризику

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що серед майже 61 тисячі підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 225 з них – вагітні жінки.

У МОЗ відзначили, що найбільше інфікованих вагітних жінок у Рівненській області та у місті Київ.

Микичак додала, що за час епідемії в Україні потребували госпіталізації 92 вагітних з діагнозом COVID-19. Це 41 % від усіх хворих жінок і 6 з них були у важкому стані та потребували у відділеннях інтенсивної терапії.

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Коронавірус у світі 22 липня

Згідно з даними Worldometers, у світі виявлено 15 121 824 випадки зараження коронавірусом. На жаль, зафіксовано 620 292 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 9 мільйонів осіб змогли подолати захворювання і одужати.

Найбільше випадків зафіксовано у США, Бразилії, Індії, Росії і Південній Африці.

Вплив погодних умов на поширення коронавірусу

Міжнародна група фізиків дізналася, що кращі умови для поширення коронавірусної інфекції виникають при прохолодній погоді й високій вологості.

Дослідження показало, що при температурі 35 ° за Цельсієм і відносній вологості 40% крапелька може летіти майже на 2,5 метри. При температурі 5 ° і вологість 80% це відстань стане понад 3,5 метри.

У висновку вчених йдеться, що це ще один доказ необхідності носіння масок, які ефективно зупиняють краплі "найнебезпечнішого" розміру. Крім того, дотримання дистанції в 1-2 метри – недостатня міра для попередження повітряно-крапельних інфекцій.



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