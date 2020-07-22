Новости коронавируса 22 июля: опасность для беременных женщин, 829 новых случаев
В Україні підтвердили 60 995 випадків зараження коронавірусом. МОЗ попереджає про ризики інфікування для вагітних жінок. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 липня.
Новости о коронавирусе в Украине 22 июля
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 829 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее количество случаев случаев инфицирования возросло до 60 995, из которых выздоровели 33 172 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, в Украине по состоянию на 22 июля умерли 1 534 человек.
Сколько случаев COVID-19 зафиксировали в областях
- Львовская область – 8353 (+124)
- Киев – 7166 (+132)
- Черновицкая область – 5404 (+41)
- Ровненская область – 5232 (+49)
- Закарпатская область – 4578 (+60)
- Ивано-Франковская область – 3689 (+78)
- Волынская область – 3359 (+41)
- Киевская область – 3359 (+27)
- Харьковская область – 3139 (+57)
- Одесская область – 2660 (+22)
- Тернопольская область – 2508 (+42)
- Винницкая область – 2364 (+34)
- Житомирская область – 1634 (+25)
- Днепропетровская область – 1260 (+36)
- Хмельницкая область – 994 (+3)
- Черкасская область – 853 (+6)
- Донецкая область – 813 (+16
- Запорожская область – 681 (+9)
- Кировоградская область – 688 (+2)
- Черниговская область – 654 (+5)
- Николаевская область – 527 (+3)
- Сумская область – 383 (+12)
- Полтавская область – 360 (+4)
- Херсонская область – 217 (+1)
- Луганская область – 110
Сколько подтвердили летальных случаев от коронавируса
- Львовская область – 212
- Черновицкая область – 208 (+3)
- Закарпатская область – 163 (+3)
- Киев – 128
- Ивано-Франковская область – 125 (+3)
- Харьковская область – 119 (+1)
- Ровненская область – 91 (+2)
- Волынская область – 79 (+2)
- Киевская область – 59
- Винницкая область – 42 (+2)
- Одесская область – 38 (+1)
- Черкасская область – 36 (+1)
- Тернопольская область – 35
- Житомирская область – 35
- Кировоградская область – 33
- Днепропетровская область – 25
- Хмельницкая область – 23
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 15
- Полтавская область – 13
- Николаевская область – 12
- Донецкая область – 11
- Сумская область – 7 (+1)
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
Коронавирус в ВСУ
За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 14 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 134 человека.
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Беременные женщины – в зоне риска
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что среди почти 61 тысячи подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 225 из них – беременные женщины.
В Минздраве отметили, что больше всего инфицированных беременных женщин в Ровненской области и в городе Киев.
Микичак добавила, что за время эпидемии в Украине нуждались в госпитализации 92 беременных с диагнозом COVID-19. Это 41 % от всех больных женщин и 6 из них были в тяжелом состоянии и нуждались в отделениях интенсивной терапии.
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Коронавирус в мире 22 июля
Согласно данным Worldometers, в мире выявлено 15 121 824 случая заражения коронавирусом. К сожалению, зафиксировано 620 292 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Более 9 миллионов человек смогли преодолеть заболевание и выздороветь.
Больше всего случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.
Влияние погодных условий на распространение коронавируса
Международная группа физиков узнала, что лучшие условия для распространения коронавирусной инфекции возникают при прохладной погоде и высокой влажности.
Исследование показало, что при температуре 35 ° по Цельсию и относительной влажности 40% капелька может лететь почти на 2,5 метра. При температуре 5 ° с и влажность 80% это расстояние станет более 3,5 метра.
В заключении ученых говорится, что это еще одно доказательство необходимости ношения масок, которые эффективно останавливают капли "опасного" размера. Кроме того, соблюдение дистанции в 1-2 метра – недостаточная мера для предупреждения воздушно-капельных инфекций.