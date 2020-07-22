В Україні підтвердили 60 995 випадків зараження коронавірусом. МОЗ попереджає про ризики інфікування для вагітних жінок. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 липня.

Новости о коронавирусе в Украине 22 июля

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 829 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее количество случаев случаев инфицирования возросло до 60 995, из которых выздоровели 33 172 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, в Украине по состоянию на 22 июля умерли 1 534 человек.

Согласно данным Госстата, с января по май 2020 года от осложнений коронавируса умерли 642 украинцев.



В то же время, согласно данным СНБО Украины, с января по май в результате коронавирус на территории Украины умерло 708 человек.

Сколько случаев COVID-19 зафиксировали в областях

Львовская область – 8353 (+124)

Киев – 7166 (+132)

Черновицкая область – 5404 (+41)

Ровненская область – 5232 (+49)

Закарпатская область – 4578 (+60)

Ивано-Франковская область – 3689 (+78)

Волынская область – 3359 (+41)

Киевская область – 3359 (+27)

Харьковская область – 3139 (+57)

Одесская область – 2660 (+22)

Тернопольская область – 2508 (+42)

Винницкая область – 2364 (+34)

Житомирская область – 1634 (+25)

Днепропетровская область – 1260 (+36)

Хмельницкая область – 994 (+3)

Черкасская область – 853 (+6)

Донецкая область – 813 (+16

Запорожская область – 681 (+9)

Кировоградская область – 688 (+2)

Черниговская область – 654 (+5)

Николаевская область – 527 (+3)

Сумская область – 383 (+12)

Полтавская область – 360 (+4)

Херсонская область – 217 (+1)

Луганская область – 110

Сколько подтвердили летальных случаев от коронавируса

Львовская область – 212

Черновицкая область – 208 (+3)

Закарпатская область – 163 (+3)

Киев – 128

Ивано-Франковская область – 125 (+3)

Харьковская область – 119 (+1)

Ровненская область – 91 (+2)

Волынская область – 79 (+2)

Киевская область – 59

Винницкая область – 42 (+2)

Одесская область – 38 (+1)

Черкасская область – 36 (+1)

Тернопольская область – 35

Житомирская область – 35

Кировоградская область – 33

Днепропетровская область – 25

Хмельницкая область – 23

Запорожская область – 21

Черниговская область – 15

Полтавская область – 13

Николаевская область – 12

Донецкая область – 11

Сумская область – 7 (+1)

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в ВСУ

За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 14 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 134 человека.



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Беременные женщины – в зоне риска

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что среди почти 61 тысячи подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 225 из них – беременные женщины.

В Минздраве отметили, что больше всего инфицированных беременных женщин в Ровненской области и в городе Киев.

Микичак добавила, что за время эпидемии в Украине нуждались в госпитализации 92 беременных с диагнозом COVID-19. Это 41 % от всех больных женщин и 6 из них были в тяжелом состоянии и нуждались в отделениях интенсивной терапии.



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Коронавирус в мире 22 июля

Согласно данным Worldometers, в мире выявлено 15 121 824 случая заражения коронавирусом. К сожалению, зафиксировано 620 292 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Более 9 миллионов человек смогли преодолеть заболевание и выздороветь.

Больше всего случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.

Влияние погодных условий на распространение коронавируса

Международная группа физиков узнала, что лучшие условия для распространения коронавирусной инфекции возникают при прохладной погоде и высокой влажности.

Исследование показало, что при температуре 35 ° по Цельсию и относительной влажности 40% капелька может лететь почти на 2,5 метра. При температуре 5 ° с и влажность 80% это расстояние станет более 3,5 метра.

В заключении ученых говорится, что это еще одно доказательство необходимости ношения масок, которые эффективно останавливают капли "опасного" размера. Кроме того, соблюдение дистанции в 1-2 метра – недостаточная мера для предупреждения воздушно-капельных инфекций.



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