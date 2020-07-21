В Украине коронавирус обнаружили у 60 166 человек. 7 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Швейцария откроет границу для пар, которых разлучил коронавирус. Китайская векторная вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность у пожилых людей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 21 июля

Статистика распространения COVID-19 в стране

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 673 новых случая заражения коронавирусом. Антирейтинг снова возглавила Львовская область, где подтвердили 114 новых случаев инфицирования. Второе место занимает Киев, где выявлено 7 034 случая заражения COVID-19.

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К сожалению, в Украине со вчерашнего умерли еще 20 пациентов с коронавирусом. Зато из больниц выписали 760 человек, ведь они уже выздоровели.

С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 60 166 человек. К сожалению, 1 518 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 32 199 уже успели выздороветь.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 21 июля:

Винницкая область – 2 317 (+18);

Волынская область – 3 281 (+30);

Днепропетровская область – 1 209 (+2);

Донецкая область – 794 (+2);

Житомирская область – 1 602 (+9);

Закарпатская область – 4 440 (+86);

Запорожская область – 687 (+9);

Ивано-Франковская область – 3 536 (+72);

Кировоградская область – 682 (+1);

г. Киев – 6 961 (+77);

Киевская область – 3 308 (+37);

Львовская область – 8 115 (+115);

Луганская область – 106 (0);

Николаевская область – 522 (+9);

Одесская область – 2 573 (+41);

Полтавская область – 353 (+2);

Ровгенская область – 5 144 (+62);

Сумская область – 371 (+1);

Тернопольская область – 2 456 (+26);

Харьковская область – 3 033 (+19);

Херсонская область – 213 (0);

Хмельницкая область – 980 (0);

Черновицкая область – 5 332 (+21);

Черкасская область – 845 (+12);

Черниговская область – 642 (0).

Сколько людей умерли в результате COVID-19 в Украине:

Львовская область – 212 (+3);

Черновицкая область – 205;

Закарпатская область – 160 (+5);

Киев – 128;

Ивано-Франковская область – 123 (+2);

Харьковская область – 118 (+1);

Ровненская область – 89 (+2);

Волынская область – 77 (+2);

Киевская область – 59;

Винницкая область – 42 (+2);

Одесская область – 37 (+2);

Тернопольская область – 35 (+1);

Житомирская область – 35 (+1);

Черкасская область – 35 (+1);

Кировоградская область – 33;

Днепропетровская область – 25;

Хмельницкая область – 23;

Запорожская область – 21 (+1);

Черниговская область – 15 (+1);

Полтавская область – 13;

Полтавская область – 13;

Николаевская область – 12;

Донецкая область – 11 (+1);

Сумская область – 6;

Херсонская область – 3;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : в ВСУ возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 6 новых случаев. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 140 человек. На изоляции из-за контакта с больными находятся 374 военных. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 524 военных. К сожалению, пятеро умерли от осложнений, вызванных болезнью.

: в ВСУ возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 6 новых случаев. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 140 человек. На изоляции из-за контакта с больными находятся 374 военных. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 524 военных. К сожалению, пятеро умерли от осложнений, вызванных болезнью. COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня наличие коронавируса обнаружили у 35 медиков. По состоянию на 21 июля в Украине зарегистрировали 8 020 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Известно, что 5 590 из них уже выздоровели. Центр общественного здоровья давно не обновлял данные о летальных случаях среди медработников. Но известно, что по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 21 июля к следующему этапу послабления карантина не готовы перейти 7 регионов:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава

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Новости о коронавирусе в мире 21 июля

В мире более 14,7 миллиона человек заболели коронавирусом. С начала пандемии в мире зарегистрировали 14 726 465 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 8 321 184 пациента выздоровели, но 610 540 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 831 405;

Бразилия – 2 118 646;

Индия – 1 155 338;

Россия – 782 040;

Южная Африка – 373 628.

Швейцария откроет границу для пар, которых разлучил коронавирус

Швейцария поддержала инициативу LoveIsNotTourism (Любовь – это не туризм) и решила делать исключения в ограничениях на въезд для людей из третьих стран, чьи партнеры живут в Швейцарии. В инициативе LoveIsNotTourism не смогут участвовать пары, которые ни разу не виделись и познакомились онлайн. Также въезд запрещен людям, которые хотят иммигрировать в Швейцарию под видом воссоединения.

Вакцина против коронавируса

Китайская векторная вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность у пожилых людей

Вакцина с рабочим названием Ad5-nCoV разработана на основе лишенного патогенности аденовируса. В его геном встроен ген вируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет гены SARS-CoV-2 в организм человека, и к соответствующим белкам коронавируса у людей вырабатываются антитела.

Основной целью исследования было оценить реакцию иммунной системы на вакцину и определить ее эффективные дозы, которые будут использоваться в следующей фазе. Следующая, третья, фаза исследования должна будет показать, защищает ли вакцина от COVID-19 в реальной жизни.

Эффективность китайской вакцины

У 95% участников, получивших высокую дозу вакцины, ученые обнаружили выработку Т-клеток или антител против коронавируса. В группе с низкой дозой их обнаружили у 91% участников.

Авторы исследования указывают, что у участников, у которых есть иммунитет к аденовирусу, применявшийся для изготовления вакцины, выработка иммунитета к SARS-CoV-2 была гораздо хуже. Всего у 52% участников исследования был обнаружен иммунитет к аденовирусу, существовавшего до вакцинации.

Чем старше люди, тем чаще у них есть иммунитет против аденовируса. Поэтому при использовании этой вакцины хуже вырабатывается иммунитет у пожилых людей. Особенно страдает выработка антител.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала