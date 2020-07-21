Новости о коронавирусе 21 июля: Швейцария отроет границы для влюбленных, вакцина против COVID-19
В Украине коронавирус обнаружили у 60 166 человек. 7 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Швейцария откроет границу для пар, которых разлучил коронавирус. Китайская векторная вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность у пожилых людей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 21 июля
Статистика распространения COVID-19 в стране
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 673 новых случая заражения коронавирусом. Антирейтинг снова возглавила Львовская область, где подтвердили 114 новых случаев инфицирования. Второе место занимает Киев, где выявлено 7 034 случая заражения COVID-19.
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К сожалению, в Украине со вчерашнего умерли еще 20 пациентов с коронавирусом. Зато из больниц выписали 760 человек, ведь они уже выздоровели.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 21 июля:
- Винницкая область – 2 317 (+18);
- Волынская область – 3 281 (+30);
- Днепропетровская область – 1 209 (+2);
- Донецкая область – 794 (+2);
- Житомирская область – 1 602 (+9);
- Закарпатская область – 4 440 (+86);
- Запорожская область – 687 (+9);
- Ивано-Франковская область – 3 536 (+72);
- Кировоградская область – 682 (+1);
- г. Киев – 6 961 (+77);
- Киевская область – 3 308 (+37);
- Львовская область – 8 115 (+115);
- Луганская область – 106 (0);
- Николаевская область – 522 (+9);
- Одесская область – 2 573 (+41);
- Полтавская область – 353 (+2);
- Ровгенская область – 5 144 (+62);
- Сумская область – 371 (+1);
- Тернопольская область – 2 456 (+26);
- Харьковская область – 3 033 (+19);
- Херсонская область – 213 (0);
- Хмельницкая область – 980 (0);
- Черновицкая область – 5 332 (+21);
- Черкасская область – 845 (+12);
- Черниговская область – 642 (0).
Сколько людей умерли в результате COVID-19 в Украине:
- Львовская область – 212 (+3);
- Черновицкая область – 205;
- Закарпатская область – 160 (+5);
- Киев – 128;
- Ивано-Франковская область – 123 (+2);
- Харьковская область – 118 (+1);
- Ровненская область – 89 (+2);
- Волынская область – 77 (+2);
- Киевская область – 59;
- Винницкая область – 42 (+2);
- Одесская область – 37 (+2);
- Тернопольская область – 35 (+1);
- Житомирская область – 35 (+1);
- Черкасская область – 35 (+1);
- Кировоградская область – 33;
- Днепропетровская область – 25;
- Хмельницкая область – 23;
- Запорожская область – 21 (+1);
- Черниговская область – 15 (+1);
- Полтавская область – 13;
- Полтавская область – 13;
- Николаевская область – 12;
- Донецкая область – 11 (+1);
- Сумская область – 6;
- Херсонская область – 3;
- Луганская область – 1.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: в ВСУ возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 6 новых случаев. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 140 человек. На изоляции из-за контакта с больными находятся 374 военных. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 524 военных. К сожалению, пятеро умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня наличие коронавируса обнаружили у 35 медиков. По состоянию на 21 июля в Украине зарегистрировали 8 020 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Известно, что 5 590 из них уже выздоровели. Центр общественного здоровья давно не обновлял данные о летальных случаях среди медработников. Но известно, что по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Главные новости о коронавирусе в Украине
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 21 июля к следующему этапу послабления карантина не готовы перейти 7 регионов:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Харьковская область;
- Черниговская область.
Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава
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Новости о коронавирусе в мире 21 июля
В мире более 14,7 миллиона человек заболели коронавирусом. С начала пандемии в мире зарегистрировали 14 726 465 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 8 321 184 пациента выздоровели, но 610 540 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 3 831 405;
- Бразилия – 2 118 646;
- Индия – 1 155 338;
- Россия – 782 040;
- Южная Африка – 373 628.
Швейцария откроет границу для пар, которых разлучил коронавирус
Швейцария поддержала инициативу LoveIsNotTourism (Любовь – это не туризм) и решила делать исключения в ограничениях на въезд для людей из третьих стран, чьи партнеры живут в Швейцарии. В инициативе LoveIsNotTourism не смогут участвовать пары, которые ни разу не виделись и познакомились онлайн. Также въезд запрещен людям, которые хотят иммигрировать в Швейцарию под видом воссоединения.
Вакцина против коронавируса
Китайская векторная вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность у пожилых людей
Вакцина с рабочим названием Ad5-nCoV разработана на основе лишенного патогенности аденовируса. В его геном встроен ген вируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет гены SARS-CoV-2 в организм человека, и к соответствующим белкам коронавируса у людей вырабатываются антитела.
Основной целью исследования было оценить реакцию иммунной системы на вакцину и определить ее эффективные дозы, которые будут использоваться в следующей фазе. Следующая, третья, фаза исследования должна будет показать, защищает ли вакцина от COVID-19 в реальной жизни.
Эффективность китайской вакцины
У 95% участников, получивших высокую дозу вакцины, ученые обнаружили выработку Т-клеток или антител против коронавируса. В группе с низкой дозой их обнаружили у 91% участников.
Авторы исследования указывают, что у участников, у которых есть иммунитет к аденовирусу, применявшийся для изготовления вакцины, выработка иммунитета к SARS-CoV-2 была гораздо хуже. Всего у 52% участников исследования был обнаружен иммунитет к аденовирусу, существовавшего до вакцинации.
Чем старше люди, тем чаще у них есть иммунитет против аденовируса. Поэтому при использовании этой вакцины хуже вырабатывается иммунитет у пожилых людей. Особенно страдает выработка антител.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала