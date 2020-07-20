В Украине от коронавируса продолжают лечиться 26 556 больных. Сейчас в стране количество выздоровевших людей, превышает активных больных. В мире же стремительный рост новых случаев. В ВОЗ заявили, что массовая вакцинация против COVID-19 может начаться уже в следующем году. В России чиновники уже получили дозу вакцины. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 июля.

Новости о коронавирус в Украину 20 июля

Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 59 493 инфицированных коронавирусом, 651 из которых обнаружили за минувшие сутки. Больше всего новых больных обнаружили во Львовской (+115) и Закарпатской (+86) областях, а также в Киеве (+77). Еще 72 инфицированных зарегистрировали в Ивано-Франковской области.

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Со вчерашнего дня в стране умерло еще 13 больных COVID-19. В общем, с момента распространения инфекции за время эпидемии коронавируса умерли 1498 граждан Украины.

Активных больных территории Украины 26 556 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 59 493 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки выписали еще 560 пациентов. В результате, общее количество выздоровевших людей, выросло до 31 439.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 20 июля

Винницкая область – 2317 (+18)

Волынская область – 3281 (+30)

Днепропетровская область – 1209 (+2)

Донецкая область – 795 (+2)

Житомирская область – 1602 (+9);

Закарпатская область – 4440 (+86)

Запорожская область – 687 (+9);

Ивано-Франковская область – 3536 (+72)

Кировоградская область – 682 (+1)

м. Киев – 6961 (+77)

Киевская область – 3308 (+37)

Львовская область – 8115 (+115)

Луганская область – 106 (0);

Николаевская область – 522 (+9);

Одесская область – 2573 (+41)

Полтавская область – 353 (+2)

Ровненская область – 5144 (+62)

Сумская область – 371 (+1)

Тернопольская область – 2456 (+26)

Харьковская область – 3033 (+19)

Херсонская область – 213 (0);

Хмельницкая область – 980 (0);

Черновицкая область – 5332 (+21)

Черкасская область – 845 (+12)

Черниговская область – 642 (0).

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Коронавирус в Вооруженных силах Украины : в ВСУ возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 2 новых случая. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 140 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 295 военных. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 91 человека. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 518 военных. К сожалению, пятеро умерли от осложнений.

: в ВСУ возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 2 новых случая. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 140 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 295 военных. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 91 человека. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 518 военных. К сожалению, пятеро умерли от осложнений. COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего наличие коронавирус выявили у 99 медиков. По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 7985 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. 5592 медики уже выздоровели и теперь могут вернуться к привычной жизни. Несмотря на это, по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Главные новости о коронавирус в Украине

Зеленский надеется, что вторая волна коронавируса обойдет страну

В то же время глава государства призвал правительство быть начеку. Надежду Зеленский высказал во время селекторного совещания с участием премьера Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и руководителя СБУ Ивана Баканова.

Ситуация такова, что должны быть наготове, но не надо преувеличивать реакции. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует,

– сказал Владимир Зеленский.

Главное с совещания Президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с начала эпидемии Украина сделала уже 877 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Глава Минздрава Максим Степанов со своей стороны заверил, что количество ежедневных тестов постоянно растет. Он также добавил, что в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений. По его словам, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

Денис Шмыгаль напомнил, что показатель летальности довольно умеренный в Украине и составляет 2,5%.

По словам Ивана Баканова, СБУ продолжает предотвращать нанесение убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19. Он сообщил, что последние операции СБУ позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако по состоянию на 20 июля город Киев и 8 областей не могут перейти к ослаблению карантина.

По состоянию на 20 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина девять регионов:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

ПЦУ отказалась от крестного хода на годовщину Крещения Руси

Православная церковь Украины отказалась от многолюдного крестного хода в Киеве на годовщину Крещения Руси. Ограничатся молитвой в храме и возле памятника. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Известно, что на этот праздник ежегодно съезжались десятки тысяч верующих со всей Украины.

Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель ПЦУ Епифаний подчеркнул ответственное отношении к тем нормам, которые установило правительство.

Это – наш невидимый враг. Мы имеем одного врага на востоке Украины. Но теперь есть еще один невидимый враг в виде коварной болезни,

– отметил митрополит.

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Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирус в мире 20 июля

В мире более 14 миллионов человек заболели коронавирусом. Так, по состоянию 20 июля в мире зарегистрировали 14 508 892 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 8 134 747 пациентов выздоровели, но 606 206 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 773 260;

Бразилия – 2 098 389;

Индия – 1 118 206;

Россия – 770 311;

Южная Африка – 364 328.

Главные новости о коронавирус в мире

ВОЗ заявила, что массовая вакцинация может начаться в следующем году

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что массовая вакцинация против COVID-19 может начаться уже во второй половине 2021 года. Сейчас уже двадцать потенциальных вакцин против коронавируса проходят клинические испытания.

К слову, Украина планирует присоединиться к стратегии ЕС по вакцинации против COVID-19. Сейчас идут дискуссии о том, как наша страна может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала

Цены на нефть падают из-за новых антирекордов коронавируса

20 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок снизились. Рост количества больных коронавирусом в мире обременяет рынок и свидетельствует о том, что спрос на сырье и продукты нефтепереработки восстановится не скоро.

Согласно данным Investing.com нефть Brent снизилась в цене на 10 центов, или на 0,2%, достигнув 43,04 доллара за баррель. Американская нефть WTI упала в цене на 6 центов, тоже 0,2%, и торговалась по 40,53 доллара за баррель.

FDA позволила в одном тесте на коронавирус проверять образцы от группы людей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное одобрение нового подхода к тестированию на коронавирус, который объединяет тестовые образцы партиями, а не запускает их один за другим.

В FDA заявили, что организации выпустила экстренное разрешение на использование тестов на коронавирус COVID-19 с объединенными образцами. Это первый тест, который разрешается использовать таким образом.

Для чего нужны объединенные тесты?

При объединении, вместо того, чтобы проводить тестирование каждого человека индивидуально, лаборатории будут объединять части образцов от нескольких людей и тестировать их вместе. Отрицательный результат "очистит" всех в партии. Положительный результат потребует повторного тестирования каждого образца.

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Российские чиновники еще в апреле получили вакцину от COVID-19

Еще в апреле доступ к российской вакцине против коронавируса получили десятки представителей российской деловой и политической элиты.

Вакцину разработали в институте имени Гамалеи в Москве, программа, в рамках которой бизнесменам и чиновникам дали возможность добровольно участвовать в исследовании экспериментальной вакцины, является законной. Впрочем, ее держат в секрете. Впоследствии, некоторые участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после введения препарата.

К слову, за минувшие сутки в России обнаружили 5940 новых случаев коронавирусной инфекции. В целом, по состоянию на 20 июля в РФ зарегистрировали 777 486 случаев заражения COVID-19. Отметим, что статистика искажена, потому что в ней учтен украинский Крым, который аннексировала Россия.