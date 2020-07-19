В Украине более 700 новых случаев заболевания коронавирусом – дневной прирост несколько снизился, однако цифры все еще высоки. Во Франции усиливают карантинный режим, в частности масочный режим ввели во всех общественных зданиях. В мире уже более 14 миллионов инфицированных и более 600 тысяч жертв. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 19 июля

Статистика распространения COVID-19

В Украине с начала пандемии обнаружили 58 842 больных COVID-19, из них выздоровели уже 30 879, из которых 354 человека получили отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 за минувшие сутки.

Вместе с тем, умерли со вчерашнего дня 8 человек, а в целом количество жертв составляет 1 485.

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Коронавирус в областях Украины

Львовская область – 8 000;

Киев – 6884;

Черновицкая область – 5 311;

Ровненская область – 5 082;

Закарпатская область – 4 354;

Киевская область – 3 271;

Волынская область – 3 251;

Ивано-Франковская область – 3 464;

Харьковская область – 3 014;

Тернопольская область – 2 430;

Винницкая область – 2 299;

Одесская область – 2 532;

Житомирская область – 1 593;

Днепропетровская область – 1 207;

Хмельницкая область – 980;

Кировоградская область – 681;

Черкасская область – 833;

Донецкая область – 792;

Запорожская область – 669;

Черниговская область – 642;

Николаевская область – 513;

Полтавская область – 351;

Сумская область – 370;

Херсонская область – 213;

Луганская область – 106.

Сколько людей умерли от осложнений коронавирусной болезни

Черновицкая область – 205 (+1)

Львовская область – 208 (+1)

Закарпатская область – 152 (+4)

Киев – 128;

Ивано-Франковская область – 120;

Харьковская область – 117 (+1)

Ровненская область – 87;

Волынская область – 74;

Киевская область – 59;

Винницкая область – 39 (1);

Кировоградская область – 33;

Житомирская область – 34;

Тернопольская область – 34;

Черкасская область – 34 (1);

Одесская область – 35;

Днепропетровская область – 25;

Хмельницкая область – 22;

Запорожская область – 20;

Полтавская область – 13;

Черниговская область – 14;

Николаевская область – 12;

Донецкая область – 10;

Сумская область – 6;

Херсонская область – 3;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : со вчерашнего дня в рядах ВСУ обнаружили 13 случаев заболевания. Сейчас 140 военных болеют COVID-19. Кроме того, на изоляции, в частности самоизоляции, находятся 296 человек. В 43 человек срок изоляции заканчивается в ближайшие 3 дня. Уже 516 военнослужащих выздоровели от COVID-19 за время пандемии. Пятеро, к сожалению, умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний.

: со вчерашнего дня в рядах ВСУ обнаружили 13 случаев заболевания. Сейчас 140 военных болеют COVID-19. Кроме того, на изоляции, в частности самоизоляции, находятся 296 человек. В 43 человек срок изоляции заканчивается в ближайшие 3 дня. Уже 516 военнослужащих выздоровели от COVID-19 за время пандемии. Пятеро, к сожалению, умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний. COVID-19 среди украинских медиков: зарегистрировали 7 958 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время более 5 365 медиков уже выздоровели и теперь могут вернуться к привычной жизни.

Главные новости о коронавирусе в Украине

На курорте в Николаевской области вспышка коронавируса

Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного села Рыбаковка Николаевской области. В больнице находятся четверо больных. Кроме того, есть много контактных лиц.

Положительных (тестов – 24 канал) много и много контактных лиц. Конечно, лабораторный центр знает, Трайли (Александр Трайли, заместитель председателя Николаевской ОГА – 24 канал) знает,

– рассказала врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

Ситуация с коронавирусом в столице

С начала пандемии в Киеве зарегистрировали 6 884 случая заражения коронавирусом, 87 из которых за минувшие сутки, в том числе пятеро медиков. Выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18. Печерском – 14. И в Днепровском районе – 11 случаев.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако по состоянию на 19 июля 8 областей не могут перейти к ослаблению карантина.

По состоянию на 19 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина восемь областей:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Украинка показала, как туристы нарушают карантин в Турции

Из-за пандемии коронавируса популярные среди украинцев курорты Турции и Египта ввели новые правила. Теперь туристы должны придерживаться социальной дистанции, а еду в ресторанах чаще подают официанты.

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Новости о коронавирусе в мире 18 июля

В мире более 14 миллионов человек заболели коронавирусом. Так, по состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировали 14 311 886 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 8 044 178 пациентов выздоровели, но 602 757 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 712 445;

Бразилия – 2 074 860;

Индия – 1 077 781;

Россия – 770 311;

Южная Африка – 350 879.

Главные новости о коронавирусе

Великобритания временно не будет публиковать статистику смертности от COVID-19

В Великобритании решили временно не публиковать ежедневную информацию о смертности от коронавируса. Специалисты обнаружили в статистике недостатки. В статистику попадают все, у кого был COVID-19. Данные о летальных случаях не будут обнародовать до тех пор, пока недостатки не исправят.

В Иране на коронавирус могли заболеть 25 миллионов человек – это больше, чем в целом в мире

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что по его данным, с начала пандемии в Иране коронавирусом могли заболеть около 25 миллионов человек. Говорил он это 18 июля, когда количество больных во всем мире лишь немного превысило 14 миллионов.

Во Франции вводят жесткий карантин

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране вводят жесткий масочный режим с 20 июля.

Во Франции вводят обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, "принимающих публику". Заметим, что в настоящее время во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте. Теперь же защитные маски должны надевать в закрытых общественных местах.

Важно РФ причастна к попыткам похитить данные о разработке вакцины от COVID-19, – Великобритания

В ЕС продолжаются переговоры о финансовой поддержке стран, наиболее пострадавших от COVID-19

Сейчас страны Евросоюза не смогли договориться о финансовой помощи государствам, наиболее пострадавшим от COVID-19. Поэтому саммит ЕС продлили еще на один день. Ангела Меркель заявила, что лидеры объединения могут не прийти к согласию и 19 июля.

Канцлер Германии заявила, что в 27 лидеров было "много позиций" по объему фонда.

В Чехии новый пик активных случаев коронавируса

В Чехии количество активных случаев коронавируса увеличилось до 4 764. Этот показатель превысил максимальное количество активных случаев, которые зафиксировали в апреле. 18 июля зафиксировали 113 новых случаев, в результате чего общее число с начала марта, когда были обнаружены первые случаи в стране, достигло 13 885.

Ситуация с коронавирусом в Польше

За последние сутки в Польше обнаружили 358 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 6 человек. В целом количество летальных случаев составляет 1 624. Более 30 290 пациентов выздоровели. В больницах страны сейчас находятся 1 560 человек с COVID-19, более 9 тысяч лечатся дома под наблюдением медиков. Почти 90 тысяч человек – на домашнем карантине.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заразились 40 104 человека. С момента начала пандемии в Польше сделали более 2 миллионов тестов на коронавирус. Только за последние сутки провели более 19 тысяч тестирований.

Протесты против карантина в Израиле

Израильская полиция 17 июля использовала водометы для разгона митингующих в Иерусалиме и Тель-Авиве. Люди протестуют против возвращения карантина в связи с ростом количества больных COVID-19.

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Смертность от коронавируса среди больных в реанимации снизилась на треть во всем мире

Метаанализ научных исследователей, проведенный на трех континентах, показал, что общая смертность пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации интенсивной терапии снизилась с почти 60% на конец марта до 42% до конца мая. Также авторы установили, что смертность от COVID-19 в реанимации примерно одинакова в Европе, Азии и Северной Америке.

На конец марта смертность от COVID-19 в отделениях реанимации составила 59,9%. К концу мая она снизилась до 41,6%. Со всем тем, это все еще в два раза выше смертности от других вирусных пневмоний.

Инсульт, легочный фиброз и панические атаки: какие осложнения может вызвать коронавирус

Осложнения от коронавируса могут вызвать легочный фиброз, нарушения работы сердца, почечную недостаточность и даже инсульт. Согласно новым исследованиям, вирус проникает в клетки многих важных органов, и несет серьезные последствия для организма.

Большое влияние COVID-19 имеет и на нервную систему. У людей может возникать головная боль, слабость, плохая концентрация и головокружение.