В Украине обнаружили 58 111 инфицированных COVID-19. ВОЗ хочет помочь Украине и подготовить систему к нагрузкам. Коронавирус поделили на 6 групп. У медиков скорой помощи в Бердянске обнаружили бессимптомный COVID-19. В США люди начали болеть "по второму кругу". Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 июля.

Новости про коронавирус в Украине 18 июля

Статистика распространения COVID-19

В Украине зарегистрировали 58 111 инфицированных коронавирусом, 26 109 из которых до сих пор остаются активными.

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В течение прошедшего дня в стране зафиксировали 847 случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных зарегистрировали на Львовщине (+137), в Киеве (+108), на Закарпатье (+89) и в Ровенской области (+75).

За последние сутки в стране провели 28 440 тестирований, из которых 12 976 методом ПЦР, 15 464 методом ИФА.

От вчера выписали 756 пациентов. С момента распространения коронавирус в Украине, от болезни выздоровели 30 525 человек.

К сожалению, от начала 2020 года в Украине вследствие осложнений коронавирус умерли 1 477 больных. 21 пациента не стало за прошедшие сутки-это самый большой суточный прирост смертности за последнюю неделю.

Коронавирус в областях Украины 18 июля:

Винницкая область – 2253 (1711 выздоровели);

Волынская область – 3188 (2000 выздоровели);

Днепропетровская область – 1174 (1057 выздоровели);

Донецкая область – 781 (298 выздоровели);

Житомирская область – 1580 (1234 выздоровели);

Закарпатская область – 4229 (1499 выздоровели);

Запорожская область – 658 (535 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 3309 (1286 выздоровели);

м. Киев — 6689 (2320 выздоровели);

Киевская область – 3184 (2154 выздоровели);

Кировоградская область – 677 (601 выздоровели);

Луганская область – 100 (76 выздоровели);

Львовская область – 7754 (1305 выздоровели);

Николаевская область – 504 (401 выздоровели);

Одесская область – 2435 (1081 выздоровели);

Полтавская область – 347 (307 выздоровели);

Ровенская область – 4940 (3395 выздоровели);

Сумская область – 352 (304 выздоровели);

Тернопольская область – 2358 (1504 выздоровели);

Харьковская область – 2909 (1570 выздоровели);

Херсонская область – 207 (190 выздоровели);

Хмельницкая область – 942 (804 выздоровели);

Черкасская область – 800 (611 выздоровели);

Черновицкая область – 5262 (3217 выздоровели);

Черниговская область – 632 (309 выздоровели).

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 207 (+4);

Закарпатская область – 148 (+3);

Киев – 128 (+2);

Ивано-Франковская область – 120(+1);

Харьковская область – 116 (+2);

Ровенская область – 87 (+3);

Волынская область – 74;

Киевская область – 59;

Винницкая область – 39 (+1);

Кировоградская область – 33;

Житомирская область – 34;

Тернопольская область – 34;

Черкасская область – 33 (+1);

Одесская область – 35 (+3);

Днепропетровская область – 25 (+1);

Хмельницкая область – 22;

Запорожская область – 20;

Полтавская область – 13;

Черниговская область – 14;

Николаевская область – 12;

Донецкая область – 10;

Сумская область – 6;

Херсонская область – 3;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: в ВСУ зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. В целом среди военных 129 больных на коронавирус, но через контакт с больными изоляции и самоизоляции находятся еще 298 человек. Зато с начала пандемии 516 военнослужащих выздоровели. К сожалению 5 военных умерли из-за осложнений.

в ВСУ зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. В целом среди военных 129 больных на коронавирус, но через контакт с больными изоляции и самоизоляции находятся еще 298 человек. Зато с начала пандемии 516 военнослужащих выздоровели. К сожалению 5 военных умерли из-за осложнений. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 163 медиков, в результате чего общее количество инфицированных медработников увеличилось до 7 886. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время 5 491 работник медицинской сферы уже выздоровел.

Главные новости о коронавирусе в Украине

ВОЗ планирует помочь Украине с COVID-19

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что организация готова помочь Украине. В частности, планируют усилить меры по выявлению коронавирус и контроля за его распространением. Хабихт отметил, что Украина является одной из 5-6 стран Европы, где в июне ускорился рост заболеваемости. Однако есть и позитив: уровень смертности остается достаточно низким – 2-3%. В ВОЗ отметили, что официальная статистика может не демонстрировать истинные масштабы инфицирования в Украине. Именно поэтому необходимо максимально расширить тестирование.

У медиков скорой помощи Бердянска обнаружили бессимптомный COVID-19

В Бердянской подстанции скорой медицинской помощи коронавирус обнаружили у 8 работников. У большинства из них нет никаких симптомов заболевания. Оказалось, что сначала заразился работник, который оказывал помощь больному. Лишь впоследствии выяснилось, что пациент был инфицированных коронавирусом.

SkyUp отменила более 20 направлений на летний сезон

За то, что Евросоюз до сих пор не открыл границы для украинцев, украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила из летних рейсов 22 направления, а старт полетов еще в 9 стран мира – отложили. Подробнее о том, какие рейсы перенесли, читайте по ссылке.

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К теме Всего за 4 дня количество больных COVID-19 в мире выросло до 14 миллионов

Новости про коронавирус в мире 18 июля

За 4 дня количество больных COVID-19 перевалило за 4 миллиона

Только за последние 4 дня число инфицированных коронавирусом в мире выросло еще на 1 миллион. На момент написания статьи в мире зарегистрировали 14 129 195 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 7 913 793 пациентов выздоровели, но более 603 тысячи людей умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 647 715;

Бразилия – 2 046 328;

Индия – 1 039 084;

Россия – 764 215;

Перу – 345 537.

Главные новости о коронавирусе в мире

В Токио зарегистрировали наибольшее количество новых больных от начала пандемии коронавируса

За прошедшие сутки в Токио зарегистрировали 293 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост инфицированных, который когда-либо фиксировали в столице Японии. За минувшие сутки в Японии зарегистрировали 596 новых случаев инфицирования COVID-19. Зато префектура Сайтама, граничащей с Токио, объявила 51 новый случай заражения.

В США фиксируют случаи повторного заражения COVID-19

В США медики сообщают о повторных случаях инфицирования коронавирусом. Это свидетельствует о том, что не у всех пациентов, преодолевших COVID-19, вырабатываются антитела. Отметим, что США продолжают возглавлять антирейтинг стран с наибольшим количеством больных на коронавирус. По состоянию на 18 июля в стране выявили более 3 миллионов случаев заражения COVID-19, зато более 139 тысяч пациентов скончались.

Правительство Израиля усилило карантин на выходные дни

Правительство Израиля усилило карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Отныне во время каждых выходных будут закрыты все рестораны, кафе, бары, развлекательные заведения и достопримечательности. Власти не сообщили, когда снимет отменит это правило.

Исследование коронавируса

Ученые поделили коронавирус на 6 групп

Британские ученые разбили коронавирусную болезнь на 6 кластеров, каждый из которых имеет свою доминантную симптоматику. Ученые определили три самых тяжелых кластера. Первый вызывает усталость, второй – путаницу сознания, а последний – проблемы с брюшной полостью и дыханием. Ученые отметили, что чаще всего эти кластеры встречались у пациентов старшего возраста или у тех, которые имели избыточный вес.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала