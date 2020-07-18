В Україні виявили 58 111 інфікованих COVID-19. ВООЗ хоче допомогти Україні й підготувати систему до навантажень. Коронавірус поділили на 6 груп. У медиків швидкої допомоги в Бердянську виявили безсимптомний COVID-19. У США люди почали хворіти "по другому колу". Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 липня.

Новини про коронавірус в Україні 18 липня

Статистика поширення COVID-19

В Україні зареєстрували 58 111 інфікованих коронавірусом, 26 109 з яких досі залишаються активними.

Днем раніше Новини про коронавірус 17 липня: антирекорд у світі та умови ЄС для в'їзду

Впродовж минулого дня в країні зафіксували 847 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (+137), у Києві (+108), на Закарпатті (+89) та у Рівненській області (+75).

За останню добу в країні провели 28 440 тестувань, з яких 12 976 методом ПЛР, 15 464 методом ІФА.

Від учора виписали 756 пацієнтів. З моменту поширення коронавірусу в Україні, від хвороби одужали 30 525 людей.

На жаль, від початку 2020 року в Україні внаслідок ускладнень коронавірусу померли 1 477 хворих. 21 пацієнта не стало минулої доби – це найбільший добовий приріст смертності за останній тиждень.

Коронавірус в областях України 18 липня:

Вінницька область – 2253 (1711 одужали);

Волинська область – 3188 (2000 одужали);

Дніпропетровська область – 1174 (1057 одужали);

Донецька область – 781 (298 одужали);

Житомирська область – 1580 (1234 одужали);

Закарпатська область – 4229 (1499 одужали);

Запорізька область – 658 (535 одужали);

Івано-Франківська область – 3309 (1286 одужали);

м. Київ — 6689 (2320 одужали);

Київська область – 3184 (2154 одужали);

Кіровоградська область – 677 (601 одужали);

Луганська область – 100 (76 одужали);

Львівська область – 7754 (1305 одужали);

Миколаївська область – 504 (401 одужали);

Одеська область – 2435 (1081 одужали);

Полтавська область – 347 (307 одужали);

Рівненська область – 4940 (3395 одужали);

Сумська область – 352 (304 одужали);

Тернопільська область – 2358 (1504 одужали);

Харківська область – 2909 (1570 одужали);

Херсонська область – 207 (190 одужали);

Хмельницька область – 942 (804 одужали);

Черкаська область – 800 (611 одужали);

Чернівецька область – 5262 (3217 одужали);

Чернігівська область – 632 (309 одужали).

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 207 (+4);

Закарпатська область – 148 (+3);

Київ – 128 (+2);

Івано-Франківська область – 120(+1);

Харківська область – 116 (+2);

Рівненська область – 87 (+3);

Волинська область – 74;

Київська область – 59;

Вінницька область – 39 (+1);

Кіровоградська область – 33;

Житомирська область – 34;

Тернопільська область – 34;

Черкаська область – 33 (+1);

Одеська область – 35 (+3);

Дніпропетровська область – 25 (+1);

Хмельницька область – 22;

Запорізька область – 20;

Полтавська область – 13;

Чернігівська область – 14;

Миколаївська область – 12;

Донецька область – 10;

Сумська область – 6;

Херсонська область – 3;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: у ЗСУ зареєстрували 10 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом серед військових 129 хворих на коронавірус, але через контакт з хворими на ізоляції та самоізоляції перебувають ще 298 осіб. Натомість від початку пандемії 516 військовослужбовців одужали. На жаль 5 військових померли через ускладнення.

у ЗСУ зареєстрували 10 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом серед військових 129 хворих на коронавірус, але через контакт з хворими на ізоляції та самоізоляції перебувають ще 298 осіб. Натомість від початку пандемії 516 військовослужбовців одужали. На жаль 5 військових померли через ускладнення. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус виявили у 163 медиків, внаслідок чого загальна кількість інфікованих медпрацівників збільшилась до 7 886. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Водночас 5 491 працівник медичної сфери вже одужав.

Головні новини про коронавірус в Україні

ВООЗ планує допомогти Україні з COVID-19

Голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що організація готова допомогти Україні. Зокрема, планують посилити заходи щодо виявлення коронавірусу та контролю за його поширенням. Хабіхт зазначив, що Україна є однією з 5–6 країн Європи, де у червні прискорилось зростання захворюваності. Проте є й позитив: рівень смертності залишається досить низьким – 2–3%. У ВООЗ наголосили, що офіційна статистика може не демонструвати справжні масштаби інфікування в Україні. Саме тому необхідно максимально розширити тестування.

У медиків швидкої допомоги Бердянська виявили безсимптомний COVID-19

У Бердянській підстанції швидкої медичної допомоги коронавірус виявили у 8 працівників. У більшості з них немає ніяких симптомів захворювання. Виявилось, що спершу заразився працівник, який надавав допомогу хворому. Лише згодом з'ясувалось, що пацієнт був інфікованих коронавірусом.

SkyUp скасувала понад 20 напрямків на літній сезон

Через те, що Євросоюз досі не відкрив кордони для українців, українська авіакомпанія SkyUp Airlines виключила із літніх рейсів 22 напрямки, а старт польотів ще у 9 країн світу – відклали. Детальніше про те, які рейси перенесли, читайте за посиланням.



Кому з українців дозволено в'їжджати в ЄС / Інфографіка 24 каналу

До теми Всього за 4 дні кількість хворих на COVID-19 у світі зросла до 14 мільйонів

Новини про коронавірус у світі 18 липня

За 4 дні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 4 мільйони

Лише за останні 4 дні кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла ще на 1 мільйон. На момент написання статті у світі зареєстрували 14 129 195 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 7 913 793 пацієнтів одужали, але понад 603 тисячі людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 647 715; Бразилія – 2 046 328; Індія – 1 039 084; Росія – 764 215; Перу – 345 537.

Головні новини про коронавірус у світі

У Токіо зареєстрували найбільшу кількість нових хворих від початку пандемії коронавірусу

Впродовж минулої доби у Токіо зареєстрували 293 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст інфікованих, який будь-коли фіксували у столиці Японії. За минулу добу у Японії зареєстрували 596 нових випадків інфікування COVID-19. Натомість префектура Сайтама, яка межує з Токіо, оголосила 51 новий випадок зараження.

У США фіксують випадки повторного зараження COVID-19

У США медики повідомляють про повторні випадки інфікування коронавірусом. Це свідчить про те, що не у всіх пацієнтів, що подолали COVID-19, виробляються антитіла. Зазначимо, що США продовжують очолювати антирейтинг країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Станом на 18 липня в країні виявили понад 3 мільйони випадків зараження COVID-19, натомість понад 139 тисяч пацієнтів померли.

Уряд Ізраїлю посилив карантин на вихідні дні

Уряд Ізраїлю посилив карантин через спалах коронавірусу в країні. Відтепер під час кожних вихідних будуть зачинені всі ресторани, кафе, бари, розважальні заклади та туристичні пам’ятки. Влада не повідомила, коли скасує це правило.

Дослідження коронавірусу

Вчені поділили коронавірус на 6 груп

Британські вчені розбили коронавірусну хворобу на 6 кластерів, кожен з яких має свою домінантну симптоматику. Науковці визначили три найважчих кластера. Перший викликає втому, другий – плутанину свідомості, а останній – проблеми з черевною порожниною і диханням. Науковці зазначили, що найчастіше ці кластери зустрічались у пацієнтів старшого віку або у тих, які мали надлишкову вагу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу