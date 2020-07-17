Новини про коронавірус 17 липня: антирекорд у світі та умови ЄС для в'їзду
У світі виявили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Добовий приріст інфікованих понад 248 тисяч. Найскладніша ситуація в США. Щодо України, то ситуація з поширенням COVID-19 досі складна, але дещо стабілізувалась. Активних хворих в Україні понад 26 тисяч, натомість одужали – близько 30 тисяч осіб.Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 липня.
Новини про коронавірус в Україні 17 липня
Остання статистика поширення COVID-19
Станом на сьогодні в Україні 57 264 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу захворіли 809 людей, натомість одужали – 838 людей. Від початку пандемії хворобу подолали 29 769 людей.
На жаль, від учора в Україні померли ще 11 людей з коронавірусом, а кількість жертв коронавірусу загалом – 1 456.
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COVID-19 в областях України 17 липня
- Вінницька область – 2 253 (+32);
- Волинська область – 3 188 (+41);
- Дніпропетровська область – 1 174 (+11);
- Донецька область – 781 (+5);
- Житомирська область – 1 580 (+11);
- Закарпатська область – 4 229 (+63);
- Запорізька область – 658 (+16);
- Івано-Франківська область – 3 309 (+67);
- Кіровоградська область – 677 (+2);
- м. Київ – 6 689 (+76);
- Київська область – 3 184 (+40);
- Львівська область – 7 754 (+132);
- Луганська область – 100 (+2);
- Миколаївська область – 504 (+6);
- Одеська область – 2 435 (+60);
- Полтавська область – 347 (+4);
- Рівненська область – 4 940 (+88);
- Сумська область – 352 (+4);
- Тернопільська область – 2 358 (+21);
- Харківська область – 2 909 (+64);
- Херсонська область – 207 (+1);
- Хмельницька область – 942 (+12);
- Чернівецька область – 5 262 (+30);
- Черкаська область – 800 (+17);
- Чернігівська область – 632 (+4).
- Коронавірус у Збройних силах України: від учора інфекцію виявили у 11 військових, четверо з них перебувають в закладах охорони здоров'я, семеро лікуються вдома. Загалом у лавах ЗСУ 130 хворих на коронавірусну хворобу. На ізоляції, зокрема і самоізоляції, наразі перебуває 316 військовослужбовців. У 68 осіб закінчується термін ізоляції в найближчі 3 дні. Видужали від початку пандемії 503 військовослужбовців 5, на жаль, померли через ускладнення.
- COVID-19 серед українських медиків: від початку епідемії інфікувалися 7 723 медичних працівників. Зокрема, від учора наявність інфекції зафіксували ще у 132 медиків. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Водночас 5 365 медиків вже одужали й тепер мають змогу повернутися до звичного життя.
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Останні новини про коронавірус в Україні
Які області не готові послаблювати карантин
Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Проте станом на 17 липня Київ та 6 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.
Станом на 17 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину місто Київ та шість областей:
- Київ,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Донецька область,
- Закарпатська область,
- Львівська область;
- Харківська область.
В уряді пояснили, чому закладам не дозволяють працювати після 23:00
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді зазначив, що це через динаміку захворюваності на коронавірус в країні.
До цього часу (23:00 – 24 канал) абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу. Як результат, після цієї заборони ви бачите чітку стабілізацію ситуації з ростом захворюваності на коронавірус,
– сказав Шмигаль.
За яких умов ЄС відкриє кордони для України
Євросоюз може відкрити кордони з Україною за умови, якщо щодня упродовж сталого періоду часу приріст нових хворих у державі буде менший за 500 осіб.
Критерії, яким мають відповідати країни, для того, щоб ЄС відкрив для них кордони:
- кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього у ЄС на 15 червня 2020 року;
- відсутність зростання тренду нових випадків;
- позитивна тенденція з боротьбою проти коронавірусу в країні загалом та збільшення кількості випадків тестування.
Кому з українців дозволено в'їжджати в ЄС / Інфографіка 24 каналу
МОЗ додала до країн "зеленої" зони Болгарію
З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.
- "червона зона" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.
- "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни "зеленої зони", можуть самоізоляцію не проходити.
Актуально МОЗ опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зони: що змінилося
Як МОЗ України готується до вакцинації проти коронавірусу
У МОЗ планують проводити максимальну роз'яснювальну роботу та не допускають на ринок України неякісні вакцини. Попри це очільник МОЗ запевнив, що відомство робить усе можливе, аби Україна однією з перших країн отримала вакцину проти COVID-19.
А коли з'явиться вакцина проти коронавірусу, то в першу чергу отримають щеплювати люди, які входять у групу ризику, оскільки вони найбільш уразливі. Це, зокрема: медичні працівники, правоохоронці, соціальні працівники.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 16 липня
Рекордна кількість нових випадків інфікувань
За минулу добу в світі зареєстрували найвищий приріст інфікованих коронавірусом. Впродовж однієї доби хворобу виявили у понад 248 тисяч людей.
Найскладнішою ситуація залишається у США, де за минулу добу також зареєстрували найвище число нових хворих від початку пандемії – понад 77 тисяч. Втім, рекордний приріст нових випадків зараження зареєстрували не лише в Америці, а й в Бразилії. Крім того, Японія повідомила про найбільший добовий приріст інфікованих з квітня.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 3 576 430;
- Бразилія – 2 012 151;
- Індія – 1 003 832;
- Росія – 758 001;
- Перу – 341 586;
США дозволили в'їзд студентів з Європи
США ввели заборону на поїздки з Європи на початку пандемії коронавірусу. Вперше від березня на територію країни зможуть приїхати студенти Євросоюзу.
Хто може поїхати до США
- Студенти в країнах ЄС, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах.
- Деякі члени сім'ї власників віз у США, звільнені від заборони на поїздки.
Як відомо, США закрили кордони у березні для країн Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Ірану та Бразилії. Дональд Трамп наголошував, якщо цього не зробити, то загинути зможуть 3 мільйони американців.
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Науковці закликали добровольців інфікуватися SARS-CoV-2
Понад 100 провідних вчених, в тому числі 15 нобелівських лауреатів, написали відкритий лист, в якому закликали добровольців, що беруть участь в клінічних випробуваннях вакцини, спробувати заразитись коронавірусом. Вчені зазначили, що умисне інфікування великої кількості людей значно прискорить дослідження ефективності та безпеки препаратів.