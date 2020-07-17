У світі виявили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Добовий приріст інфікованих понад 248 тисяч. Найскладніша ситуація в США. Щодо України, то ситуація з поширенням COVID-19 досі складна, але дещо стабілізувалась. Активних хворих в Україні понад 26 тисяч, натомість одужали – близько 30 тисяч осіб.Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 липня.

Новини про коронавірус в Україні 17 липня

Остання статистика поширення COVID-19

Станом на сьогодні в Україні 57 264 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу захворіли 809 людей, натомість одужали – 838 людей. Від початку пандемії хворобу подолали 29 769 людей.

На жаль, від учора в Україні померли ще 11 людей з коронавірусом, а кількість жертв коронавірусу загалом – 1 456.

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COVID-19 в областях України 17 липня

Вінницька область – 2 253 (+32);

Волинська область – 3 188 (+41);

Дніпропетровська область – 1 174 (+11);

Донецька область – 781 (+5);

Житомирська область – 1 580 (+11);

Закарпатська область – 4 229 (+63);

Запорізька область – 658 (+16);

Івано-Франківська область – 3 309 (+67);

Кіровоградська область – 677 (+2);

м. Київ – 6 689 (+76);

Київська область – 3 184 (+40);

Львівська область – 7 754 (+132);

Луганська область – 100 (+2);

Миколаївська область – 504 (+6);

Одеська область – 2 435 (+60);

Полтавська область – 347 (+4);

Рівненська область – 4 940 (+88);

Сумська область – 352 (+4);

Тернопільська область – 2 358 (+21);

Харківська область – 2 909 (+64);

Херсонська область – 207 (+1);

Хмельницька область – 942 (+12);

Чернівецька область – 5 262 (+30);

Черкаська область – 800 (+17);

Чернігівська область – 632 (+4).

Коронавірус у Збройних силах України: від учора інфекцію виявили у 11 військових, четверо з них перебувають в закладах охорони здоров'я, с емеро лікуються вдома. Загалом у лавах ЗСУ 130 хворих на коронавірусну хворобу. На ізоляції, зокрема і самоізоляції, наразі перебуває 316 військовослужбовців. У 68 осіб закінчується термін ізоляції в найближчі 3 дні. Видужали від початку пандемії 503 військовослужбовців 5, на жаль, померли через ускладнення.

від учора інфекцію виявили у 11 військових, четверо з них Загалом у лавах ЗСУ 130 хворих на коронавірусну хворобу. На ізоляції, зокрема і самоізоляції, наразі перебуває 316 військовослужбовців. У 68 осіб закінчується термін ізоляції в найближчі 3 дні. Видужали від початку пандемії 503 військовослужбовців 5, на жаль, померли через ускладнення. COVID-19 серед українських медиків: від початку епідемії інфікувалися 7 723 медичних працівників. Зокрема, від учора наявність інфекції зафіксували ще у 132 медиків. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Водночас 5 365 медиків вже одужали й тепер мають змогу повернутися до звичного життя.

Актуально Степанов пояснив, чи повернуть жорсткий карантин восени

Останні новини про коронавірус в Україні

Які області не готові послаблювати карантин

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Проте станом на 17 липня Київ та 6 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Станом на 17 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину місто Київ та шість областей:

Київ,

Вінницька область,

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Львівська область;

Харківська область.

Від учора до списку додали Львівщину, а вилучили – Чернівецьку та Чернігівську області.

В уряді пояснили, чому закладам не дозволяють працювати після 23:00

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді зазначив, що це через динаміку захворюваності на коронавірус в країні.

До цього часу (23:00 – 24 канал) абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу. Як результат, після цієї заборони ви бачите чітку стабілізацію ситуації з ростом захворюваності на коронавірус,

– сказав Шмигаль.

За яких умов ЄС відкриє кордони для України

Євросоюз може відкрити кордони з Україною за умови, якщо щодня упродовж сталого періоду часу приріст нових хворих у державі буде менший за 500 осіб.

Критерії, яким мають відповідати країни, для того, щоб ЄС відкрив для них кордони:

кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього у ЄС на 15 червня 2020 року;

відсутність зростання тренду нових випадків;

позитивна тенденція з боротьбою проти коронавірусу в країні загалом та збільшення кількості випадків тестування.



Кому з українців дозволено в'їжджати в ЄС / Інфографіка 24 каналу

МОЗ додала до країн "зеленої" зони Болгарію

З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

Країни поділили на 2 зони: "червона зона" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.

– показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни "зеленої зони", можуть самоізоляцію не проходити.

Актуально МОЗ опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зони: що змінилося