В мире обнаружили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом. Суточный прирост инфицированных более 248 тысяч. Самая сложная ситуация в США. Относительно Украины, то ситуация с распространением COVID-19 до сих пор сложная, но несколько стабилизировалась. Активных больных в Украине более 26 тысяч, выздоровели – около 30 тысяч человек.

Новости о коронавирусе в Украине 17 июля

Последняя статистика распространения COVID-19

По состоянию на сегодня в Украине 57 264 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заболели 809 человек, выздоровели – 838 человек. С начала пандемии болезнь преодолели 29 769 человек.

К сожалению, вчера в Украине умерли еще 11 человек с коронавирусом, а количество жертв коронавируса всего – 1 456.

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COVID-19 в областях Украины 17 июля

Винницкая область – 2 253 (+32);

Волынская область – 3 188 (+41);

Днепропетровская область – 1 174 (+11);

Донецкая область – 781 (+5);

Житомирская область – 1 580 (+11);

Закарпатская область – 4 229 (+63);

Запорожская область – 658 (+16);

Ивано-Франковская область – 3 309 (+67);

Кировоградская область – 677 (+2);

м. Киев – 6 689 (+76);

Киевская область – 3 184 (+40);

Львовская область – 7 754 (+132);

Луганская область – 100 (+2);

Николаевская область – 504 (+6);

Одесская область – 2 435 (+60);

Полтавская область – 347 (+4);

Ровненская область – 4 940 (+88);

Сумская область – 352 (+4);

Тернопольская область – 2 358 (+21);

Харьковская область – 2 909 (+64);

Херсонская область – 207 (+1);

Хмельницкая область – 942 (+12);

Черновицкая область – 5 262 (+30);

Черкасская область – 800 (+17);

Черниговская область – 632 (+4).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчера инфекцию обнаружили у 11 военных, четверо из них находятся в учреждениях здравоохранения, семеро лечатся дома. Всего в рядах ВСУ 130 больных коронавирусной болезнью. На изоляции, в том числе и самоизоляции, сейчас находится 316 военнослужащих. У 68 человек истекает срок изоляции в ближайшие 3 дня. Выздоровели от начала пандемии 503 военнослужащих 5, к сожалению, умерли из-за осложнений.

COVID-19 среди украинских медиков: от начала эпидемии заразились 7 723 медицинских работников. В частности, со вчерашнего дня наличие инфекции зафиксировали еще у 132 медиков. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время 5 365 медиков уже выздоровели и теперь имеют возможность вернуться к привычной жизни.

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Последние новости о коронавирусе в Украине

Какие области не готовы ослаблять карантин

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако по состоянию на 17 июля Киев и 6 областей не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений.

По состоянию на 17 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабление карантина город Киев и шесть областей:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Львовская область;

Харьковская область.

Со вчерашнего дня к списку добавили Львовщину, а изъяли – Черновицкую и Черниговскую области.

В правительстве объяснили, почему заведениям не позволяют работать после 23: 00

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде отметил, что это чеиз-за динамики заболеваемости коронавирусом в стране.

К этому времени (23:00 – 24 канал) абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а после этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом,

– сказал Шмыгаль.

При каких условиях ЕС откроет границы для Украины

Евросоюз может открыть границы с Украиной при условии, если ежедневно в течение устойчивого периода времени прирост новых больных в государстве будет меньше 500 человек.

Критерии, которым должны соответствовать страны, для того, чтобы ЕС открыл для них границы:

количество новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего в ЕС на 15 июня 2020 года;

отсутствие роста тренда новых случаев;

положительная тенденция борьбы с коронавирусом в стране в целом и увеличение количества случаев тестирования.

Кому из украинцев разрешено въезжать в ЕС / Инфографика 24 канала

Минздрав добавила в страны "зеленой" зоны Болгарию

С 15 июня 2020 года в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции украинцев и граждан других стран, которые прибывают из-за границы.

Страны поделили на 2 зоны: "красная зона" – показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней.

– показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. "зеленая зона" – показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 есть меньше чем 40 на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу и прибыли из страны "зеленой зоны", могут самоизоляцию не проходить.

Актуально Минздрав опубликовал список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось

Как Минздрав Украины готовится к вакцинации против коронавируса

В Минздраве планируют проводить максимальную разъяснительную работу и не допускают на рынок Украины некачественные вакцины. Несмотря на это глава Минздрава заверил, что ведомство делает все возможное, чтобы Украина одной из первых стран получила вакцину против COVID-19.

А когда появится вакцина против коронавируса, то в первую очередь будут прививать людей, которые входят в группу риска, поскольку они наиболее уязвимы. Это, в частности: медицинские работники, правоохранители, социальные работники.