Новости о коронавирусе 17 июля: антирекорд в мире и условия ЕС для въезда
В мире обнаружили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом. Суточный прирост инфицированных более 248 тысяч. Самая сложная ситуация в США. Относительно Украины, то ситуация с распространением COVID-19 до сих пор сложная, но несколько стабилизировалась. Активных больных в Украине более 26 тысяч, выздоровели – около 30 тысяч человек.
Новости о коронавирусе в Украине 17 июля
Последняя статистика распространения COVID-19
По состоянию на сегодня в Украине 57 264 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заболели 809 человек, выздоровели – 838 человек. С начала пандемии болезнь преодолели 29 769 человек.
К сожалению, вчера в Украине умерли еще 11 человек с коронавирусом, а количество жертв коронавируса всего – 1 456.
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COVID-19 в областях Украины 17 июля
- Винницкая область – 2 253 (+32);
- Волынская область – 3 188 (+41);
- Днепропетровская область – 1 174 (+11);
- Донецкая область – 781 (+5);
- Житомирская область – 1 580 (+11);
- Закарпатская область – 4 229 (+63);
- Запорожская область – 658 (+16);
- Ивано-Франковская область – 3 309 (+67);
- Кировоградская область – 677 (+2);
- м. Киев – 6 689 (+76);
- Киевская область – 3 184 (+40);
- Львовская область – 7 754 (+132);
- Луганская область – 100 (+2);
- Николаевская область – 504 (+6);
- Одесская область – 2 435 (+60);
- Полтавская область – 347 (+4);
- Ровненская область – 4 940 (+88);
- Сумская область – 352 (+4);
- Тернопольская область – 2 358 (+21);
- Харьковская область – 2 909 (+64);
- Херсонская область – 207 (+1);
- Хмельницкая область – 942 (+12);
- Черновицкая область – 5 262 (+30);
- Черкасская область – 800 (+17);
- Черниговская область – 632 (+4).
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчера инфекцию обнаружили у 11 военных, четверо из них находятся в учреждениях здравоохранения, семеро лечатся дома. Всего в рядах ВСУ 130 больных коронавирусной болезнью. На изоляции, в том числе и самоизоляции, сейчас находится 316 военнослужащих. У 68 человек истекает срок изоляции в ближайшие 3 дня. Выздоровели от начала пандемии 503 военнослужащих 5, к сожалению, умерли из-за осложнений.
- COVID-19 среди украинских медиков: от начала эпидемии заразились 7 723 медицинских работников. В частности, со вчерашнего дня наличие инфекции зафиксировали еще у 132 медиков. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время 5 365 медиков уже выздоровели и теперь имеют возможность вернуться к привычной жизни.
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Последние новости о коронавирусе в Украине
Какие области не готовы ослаблять карантин
Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако по состоянию на 17 июля Киев и 6 областей не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений.
По состоянию на 17 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабление карантина город Киев и шесть областей:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Львовская область;
- Харьковская область.
В правительстве объяснили, почему заведениям не позволяют работать после 23: 00
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде отметил, что это чеиз-за динамики заболеваемости коронавирусом в стране.
К этому времени (23:00 – 24 канал) абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а после этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом,
– сказал Шмыгаль.
При каких условиях ЕС откроет границы для Украины
Евросоюз может открыть границы с Украиной при условии, если ежедневно в течение устойчивого периода времени прирост новых больных в государстве будет меньше 500 человек.
Критерии, которым должны соответствовать страны, для того, чтобы ЕС открыл для них границы:
- количество новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего в ЕС на 15 июня 2020 года;
- отсутствие роста тренда новых случаев;
- положительная тенденция борьбы с коронавирусом в стране в целом и увеличение количества случаев тестирования.
Кому из украинцев разрешено въезжать в ЕС / Инфографика 24 канала
Минздрав добавила в страны "зеленой" зоны Болгарию
С 15 июня 2020 года в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции украинцев и граждан других стран, которые прибывают из-за границы.
- "красная зона" – показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней.
- "зеленая зона" – показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 есть меньше чем 40 на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу и прибыли из страны "зеленой зоны", могут самоизоляцию не проходить.
Актуально Минздрав опубликовал список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось
Как Минздрав Украины готовится к вакцинации против коронавируса
В Минздраве планируют проводить максимальную разъяснительную работу и не допускают на рынок Украины некачественные вакцины. Несмотря на это глава Минздрава заверил, что ведомство делает все возможное, чтобы Украина одной из первых стран получила вакцину против COVID-19.
А когда появится вакцина против коронавируса, то в первую очередь будут прививать людей, которые входят в группу риска, поскольку они наиболее уязвимы. Это, в частности: медицинские работники, правоохранители, социальные работники.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 17 июля
Рекордное количество новых случаев заражений
За минувшие сутки в мире зарегистрировали самый высокий прирост инфицированных коронавирусом. В течение суток болезнь обнаружили у более 248 тысяч человек.
Самой сложной ситуация остается в США, где за минувшие сутки также зарегистрировали наибольшее число новых больных от начала пандемии – более 77 тысяч. Впрочем, рекордный прирост новых случаев заражения зарегистрировали не только в Америке, но и в Бразилии. Кроме того, Япония сообщила о наибольшем суточном приросте инфицированных с апреля.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 3 576 430;
- Бразилия – 2 012 151;
- Индия – 1 003 832;
- Россия – 758 001;
- Перу – 341 586;
США разрешили въезд студентов из Европы
США ввели запрет на поездки из Европы в начале пандемии коронавируса. Впервые с марта на территорию страны смогут приехать студенты Евросоюза.
Кто может поехать в США
- Студенты в странах ЕС, у которых уже есть визы для обучение в Соединенных Штатах.
- Некоторые члены семьи владельцев виз в США, освобождены от запрета на поездки.
Как известно, США закрыли границы в марте для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Ирана и Бразилии. Дональд Трамп подчеркивал, если этого не сделать, то погибнуть смогут 3 миллиона американцев.
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Ученые призвали добровольцев инфицироваться SARS-CoV-2
Более 100 ведущих ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов написали открытое письмо, в котором призвали добровольцев, участвующих в клинических испытаниях вакцины, попробовать заразиться коронавирусом. Ученые отметили, что умышленное инфицирование большого количества людей значительно ускорит исследование эффективности и безопасности препаратов.