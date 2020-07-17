Заболеваемость коронавирусом в Украине не идет на спад. А вернут ли в следствии этого жесткий карантин осенью – читайте дальше.

О вероятности такого развития событий рассказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

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Он отметил, что это как в анекдоте про шансы встретить динозавра на улице, примерно 50 на 50 – либо встретишь, либо нет. И все же есть конкретные факторы, которые на это влияют. Речь идет о сезонных болезнях, например грипп, когда заболеваемость может расти.

У нас условия адаптивного карантина, мы будем в дальнейшем это сохранять. Мы четко понимаем, как реагировать, при каких показателях ограничения нужно вводить, и на что они влияют,

– отметил Степанов.

"Мы точно понимаем, на что влияет транспорт, торговые центры, клубы, массовые собрания людей. Думаю, в некоторых регионах мы можем наблюдать рост количества заболеваний. Но мы будем достаточно оперативно и быстро реагировать", – заверил министр.

И подчеркнул, что прежде всего показателем для усиления карантина является стремительный рост заполняемости больниц.

Недавние заявления Степанова:

Ранее Степанов отметил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения готовиться к "худшему варианту".

15 июля министр здравоохранения заявил, что карантин в Украине планируют продолжить еще минимум на месяц. В Минздраве уже работают над соответствующим постановлением.

Справка. По состоянию на 17 июля в Украине подтверждено 57 264 случая COVID-19. 1456 человек умерли. 29 769 пациентам удалось выздороветь.