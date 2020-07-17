Степанов объяснил, вернут ли жесткий карантин осенью
Заболеваемость коронавирусом в Украине не идет на спад. А вернут ли в следствии этого жесткий карантин осенью – читайте дальше.
О вероятности такого развития событий рассказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".
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Он отметил, что это как в анекдоте про шансы встретить динозавра на улице, примерно 50 на 50 – либо встретишь, либо нет. И все же есть конкретные факторы, которые на это влияют. Речь идет о сезонных болезнях, например грипп, когда заболеваемость может расти.
У нас условия адаптивного карантина, мы будем в дальнейшем это сохранять. Мы четко понимаем, как реагировать, при каких показателях ограничения нужно вводить, и на что они влияют,
– отметил Степанов.
"Мы точно понимаем, на что влияет транспорт, торговые центры, клубы, массовые собрания людей. Думаю, в некоторых регионах мы можем наблюдать рост количества заболеваний. Но мы будем достаточно оперативно и быстро реагировать", – заверил министр.
И подчеркнул, что прежде всего показателем для усиления карантина является стремительный рост заполняемости больниц.
Недавние заявления Степанова:
- Ранее Степанов отметил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения готовиться к "худшему варианту".
- 15 июля министр здравоохранения заявил, что карантин в Украине планируют продолжить еще минимум на месяц. В Минздраве уже работают над соответствующим постановлением.