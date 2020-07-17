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Как рождаются и живут сиамские близнецы: фото
7 июля , 17:09 Как рождаются и живут сиамские близнецы: фото
Анастасія Манюхіна
Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
3 июля , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
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За сутки в Украине еще 809 инфицированных коронавирусом COVID-19
08:54, сегодня За сутки в Украине еще 809 инфицированных коронавирусом COVID-19
Новости о оронавирусе 16 июля: прекращение вакцинации в мире, нашли еще один симптом COVID-19
06:00, сегодня Новости о оронавирусе 16 июля: прекращение вакцинации в мире, нашли еще один симптом COVID-19
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Население Земли к концу века начнет сокращаться: в некоторых странах наполовину
14:26, 16 июля Население Земли к концу века начнет сокращаться: в некоторых странах наполовину
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