Степанов пояснив, чи повернуть жорсткий карантин восени
Захворюваність на коронавірус в Україні не йде на спад. Тож чи повернуть через це жорсткий карантин восени – читайте далі.
Про ймовірність такого розвитку подій розповів очільник МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Він зазначив, що це як в анекдоті про шанси зустріти динозавра на вулиці, приблизно 50 на 50 – або зустрінеш, або ні. Та все ж є конкретні фактори, які на це впливають. Йдеться, зокрема, про сезонні хвороби, наприклад грип, коли захворюваність може зростати.
У нас умови адаптивного карантину, ми будемо надалі це зберігати. Ми чітко розуміємо, як реагувати, за яких показників які обмеження потрібно буде вводити, і на що вони впливають,
– наголосив Степанов.
"Ми точно розуміємо, на що впливає транспорт, торгові центри, клуби, масові зібрання людей. Думаю, в деяких регіонах ми можемо спостерігати зростання кількості захворювань. Але ми будемо досить оперативно і швидко реагувати", – запевнив міністр.
Й наголосив, що насамперед показником для посилення карантину є стрімке зростання заповнюваності лікарень.
Недавні заяви Степанова:
- Раніше Степанов наголосив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров'я готуватиметься до "найгіршого варіанту".
- 15 липня міністр охорони здоров'я заявив, що карантинні обмеження в Україні планують продовжити ще принаймні на місяць. У МОЗ вже працюють над відповідною постановою.