Захворюваність на коронавірус в Україні не йде на спад. Тож чи повернуть через це жорсткий карантин восени – читайте далі.

Про ймовірність такого розвитку подій розповів очільник МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Він зазначив, що це як в анекдоті про шанси зустріти динозавра на вулиці, приблизно 50 на 50 – або зустрінеш, або ні. Та все ж є конкретні фактори, які на це впливають. Йдеться, зокрема, про сезонні хвороби, наприклад грип, коли захворюваність може зростати.

У нас умови адаптивного карантину, ми будемо надалі це зберігати. Ми чітко розуміємо, як реагувати, за яких показників які обмеження потрібно буде вводити, і на що вони впливають,

– наголосив Степанов.

"Ми точно розуміємо, на що впливає транспорт, торгові центри, клуби, масові зібрання людей. Думаю, в деяких регіонах ми можемо спостерігати зростання кількості захворювань. Але ми будемо досить оперативно і швидко реагувати", – запевнив міністр.

Й наголосив, що насамперед показником для посилення карантину є стрімке зростання заповнюваності лікарень.

Недавні заяви Степанова:

Раніше Степанов наголосив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров'я готуватиметься до "найгіршого варіанту".

15 липня міністр охорони здоров'я заявив, що карантинні обмеження в Україні планують продовжити ще принаймні на місяць. У МОЗ вже працюють над відповідною постановою.

Довідка. Станом на 17 липня в Україні підтверджено 57 264 випадки COVID-19. 1456 людей померли. 29 769 пацієнтам вдалося одужати.