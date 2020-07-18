Лише за останні 4 дні кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла ще на 1 мільйон. Нині у світі зареєстровано понад 14 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Згідно з даними університету Джона Гопкінса, на момент написання статті у світі зареєстрували 14 108 340 випадків зараження коронавірусом, повідомляє 24 канал.

До теми Пандемія COVID-19 у світі набирає обертів – понад мільйон людей захворіли менш ніж за тиждень

Як починалась пандемія коронавірусу

31 грудня влада Китаю попередила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії . Втім відомо, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Натомість деякі дослідники та епідеміологи вважають, що COVID-19 міг виникнути ще наприкінці серпня або початку вересня 2019 року.

. Втім відомо, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Натомість деякі дослідники та епідеміологи вважають, що COVID-19 міг виникнути ще наприкінці серпня або початку вересня 2019 року. 22 лютого влада Китаю заблокувала місто Ухань через сплеск захворюваності на коронавірус, а 24 лютого заблокувала й всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, яка має міжнародне значення.

11 березня коронавірус отримав статус пандемії . Втім, до цього моменту вірус вже встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа, зокрема Італія.

. Втім, до цього моменту вірус вже встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа, зокрема Італія. Ймовірно через те, що країни максимально ізолювалися і більшість з них одразу ввели на території карантинні обмеження, перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.

Від цього моменту загальна кількість хворих почала зростати значно швидше, а кожен новий мільйон хворих щоразу фіксують все частіше. До прикладу, між попереднім мільйоном випадків заражень різниця всього у 5 днів, а між останнім – 4.

Ймовірно, на це є три основних причини:

Послаблення карантинних обмежень по всьому світу та відкриття кордонів; COVID-19 вже давно почав поширюватися не завдяки емігрантам, а між громадянами всередині кожної країни; Кількість проведених тестувань значно зросла.

Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона: