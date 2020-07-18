Всього за 4 дні кількість хворих на COVID-19 у світі зросла до 14 мільйонів
Лише за останні 4 дні кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла ще на 1 мільйон. Нині у світі зареєстровано понад 14 мільйонів випадків зараження коронавірусом.
Згідно з даними університету Джона Гопкінса, на момент написання статті у світі зареєстрували 14 108 340 випадків зараження коронавірусом, повідомляє 24 канал.
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Як починалась пандемія коронавірусу
- 31 грудня влада Китаю попередила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Втім відомо, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Натомість деякі дослідники та епідеміологи вважають, що COVID-19 міг виникнути ще наприкінці серпня або початку вересня 2019 року.
- 22 лютого влада Китаю заблокувала місто Ухань через сплеск захворюваності на коронавірус, а 24 лютого заблокувала й всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, яка має міжнародне значення.
- 11 березня коронавірус отримав статус пандемії. Втім, до цього моменту вірус вже встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа, зокрема Італія.
- Ймовірно через те, що країни максимально ізолювалися і більшість з них одразу ввели на території карантинні обмеження, перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.
Від цього моменту загальна кількість хворих почала зростати значно швидше, а кожен новий мільйон хворих щоразу фіксують все частіше. До прикладу, між попереднім мільйоном випадків заражень різниця всього у 5 днів, а між останнім – 4.
Ймовірно, на це є три основних причини:
- Послаблення карантинних обмежень по всьому світу та відкриття кордонів;
- COVID-19 вже давно почав поширюватися не завдяки емігрантам, а між громадянами всередині кожної країни;
- Кількість проведених тестувань значно зросла.
Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона:
- Перший мільйон – 2 квітня – 1 013 863 випадків зараження, 55 833 смертей, 209 952 людини одужали.
- Другий мільйон – 15 квітня – 2 055 748 хворих, 140 684 померли, 510 239 одужали.
- Третій мільйон – 27 квітня – 3 023 722 інфікованих, 214 443 летальних випадків, 873 509 пацієнтів подолали хворобу.
- Четвертий мільйон – 9 травня – 4 024 009 випадків зараження, 279 311 людей померли, 1 375 440 одужали.
- П'ятий мільйон – 21 травня – 5 102 424 випадки, 332 924 летальних, 1 948 123 одужали.
- Шостий мільйон – 31 травня – 6 120 740 випадків заражень, 370 854 пацієнтів померли, 2 600 866 одужали.
- Сьомий мільйон – 8 червня – 7 081 050 пацієнтів, з них 404 993 померли, а 3 176 612 одужали.
- Восьмий мільйон – 16 червня – 8 051 357 хворих, 437 272 смерті, 3 889 262 подолали хворобу.
- Дев'ятий мільйон – 22 червня – 9 014 767 інфікованих, 469 367 летальних випадків, 4 468 333 хворих одужали.
- Десятий мільйон – 28 червня – 10 056 426 людей заразилися, 499 976 померли, 5 087 814 подолали хворобу.
- Одинадцятий мільйон – 4 липня – 11 151 564 пацієнтів, 527 687 померли, 6 004 136 одужали.
- Дванадцятий мільйон – 9 липня – 12 127 345 хворих, 551 504 летальних, 6 649 853 виписали з лікарень.
- Тринадцятий мільйон – 14 липня – 13 112 021 інфікований, 573 270 хворих померли, але 7 267 155 змогли подолати недугу.
- Чотирнадцятий мільйон – 18 липня – 14 108 240 хворих, 602 695 померлих та 7 895 965 тих, що одужали.
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