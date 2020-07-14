Пандемія COVID-19 у світі набирає обертів – понад мільйон людей захворіли менш ніж за тиждень
Лише за останні 5 днів по всьому світу коронавірус виявили у більш ніж мільйона людей. Загалом у світі вже понад 13 мільйонів випадків інфікування COVID-19,
9 липня у світі зареєстрували понад 12 мільйонів інфікованих коронавірусом. Втім, вже 14 липня загальна кількість хворих перевищила 13 мільйонів. 24 канал нагадує, як швидко COVID-19 поширювався світом.
До теми Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Коротка хронологія поширення COVID-19 світом
- 31 грудня влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Натомість різні джерела стверджують, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Цікаво, що деякі науковці та епідеміологи вважають, що коронавірус міг почати свій шлях ще наприкінці серпня або початку вересня 2019 року.
- Через високу захворюваність 22 лютого влада Китаю заблокувала місто Ухань, а 24 лютого всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, яка має міжнародне значення.
- 11 березня коронавірус отримав статус пандемії, але до цього моменту вірус встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа.
- Ймовірно через те, що країни максимально ізолювалися і більшість з них одразу ввели на території карантинні обмеження, перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.
Від цього моменту загальна кількість хворих почала зростати значно швидше, а кожен новий мільйон хворих стали фіксувати все частіше. До прикладу, між останнім мільйоном випадків заражень різниця всього у 5 днів.
Ймовірно, на це три основних причини:
- Послаблення карантинних обмежень по всьому світу та відкриття кордонів;
- COVID-19 вже давно почав поширюватися не завдяки емігрантам, а між громадянами всередині кожної країни;
- Кількість проведених тестувань значно зросла.
Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона:
- Перший мільйон – 2 квітня – 1 013 863 випадків зараження, 55 833 смертей, 209 952 людини одужали.
- Другий мільйон – 15 квітня – 2 055 748 хворих, 140 684 померли, 510 239 одужали.
- Третій мільйон – 27 квітня – 3 023 722 інфікованих, 214 443 летальних випадків, 873 509 пацієнтів подолали хворобу.
- Четвертий мільйон – 9 травня – 4 024 009 випадків зараження, 279 311 людей померли, 1 375 440 одужали.
- П'ятий мільйон – 21 травня – 5 102 424 випадки, 332 924 летальних, 1 948 123 одужали.
- Шостий мільйон – 31 травня – 6 120 740 випадків заражень, 370 854 пацієнтів померли, 2 600 866 одужали.
- Сьомий мільйон – 8 червня – 7 081 050 пацієнтів, з них 404 993 померли, а 3 176 612 одужали.
- Восьмий мільйон – 16 червня – 8 051 357 хворих, 437 272 смерті, 3 889 262 подолали хворобу.
- Дев'ятий мільйон – 22 червня – 9 014 767 інфікованих, 469 367 летальних випадків, 4 468 333 хворих одужали.
- Десятий мільйон – 28 червня – 10 056 426 людей заразилися, 499 976 померли, 5 087 814 подолали хворобу.
- Одинадцятий мільйон – 4 липня – 11 151 564 пацієнтів, 527 687 померли, 6 004 136 одужали.
- Дванадцятий мільйон – 9 липня – 12 127 345 хворих, 551 504 летальних, 6 649 853 виписали з лікарень.
- Тринадцятий мільйон – 14 липня – 13 112 021 інфікований, 573 270 хворих померли, але 7 267 155 змогли подолати недугу.