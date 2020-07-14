Только за последние 5 дней по всему миру коронавирус обнаружили у более чем миллиона человек. Всего в мире уже более 13 миллионов случаев инфицирования COVID-19.

9 июля в мире зарегистрировано более 12 миллионов инфицированных коронавирусом. Впрочем, уже 14 июля общее количество заболевших превысило 13 миллионов. 24 канал напоминает, как быстро COVID-19 распространялся по миру.

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Краткая хронология распространения COVID-19 по миру

31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. В то же время различные источники утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Интересно, что некоторые ученые и эпидемиологи считают, что коронавирус мог начать свой путь еще в конце августа или начале сентября 2019 года.

В то же время различные источники утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Интересно, что некоторые ученые и эпидемиологи считают, что коронавирус мог начать свой путь еще в конце августа или начале сентября 2019 года. Из-за высокой заболеваемости 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, которая имеет международное значение.

11 марта коронавирус получил статус пандемии , но до этого момента вирус успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа.

, но до этого момента вирус успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа. Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантинные ограничения, первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.

С этого момента общее количество больных начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных стали фиксировать все чаще. К примеру, между последним миллионом случаев заражений разница всего в 5 дней.

Вероятно, на это есть три основных причины:

Ослабление карантинных ограничений по всему миру и открытие границ; COVID-19 уже давно начал распространяться не благодаря эмигрантам, а между гражданами внутри каждой страны; Количество проведенных тестирований значительно возросло.

Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона: