Пандемия COVID-19 в мире набирает обороты – более миллиона человек заболели менее чем за неделю
Только за последние 5 дней по всему миру коронавирус обнаружили у более чем миллиона человек. Всего в мире уже более 13 миллионов случаев инфицирования COVID-19.
9 июля в мире зарегистрировано более 12 миллионов инфицированных коронавирусом. Впрочем, уже 14 июля общее количество заболевших превысило 13 миллионов. 24 канал напоминает, как быстро COVID-19 распространялся по миру.
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Краткая хронология распространения COVID-19 по миру
- 31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. В то же время различные источники утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Интересно, что некоторые ученые и эпидемиологи считают, что коронавирус мог начать свой путь еще в конце августа или начале сентября 2019 года.
- Из-за высокой заболеваемости 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, которая имеет международное значение.
- 11 марта коронавирус получил статус пандемии, но до этого момента вирус успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа.
- Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантинные ограничения, первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.
С этого момента общее количество больных начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных стали фиксировать все чаще. К примеру, между последним миллионом случаев заражений разница всего в 5 дней.
Вероятно, на это есть три основных причины:
- Ослабление карантинных ограничений по всему миру и открытие границ;
- COVID-19 уже давно начал распространяться не благодаря эмигрантам, а между гражданами внутри каждой страны;
- Количество проведенных тестирований значительно возросло.
Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона:
- Первый миллион – 2 апреля – 1 013 863 случая заражения, 55 833 смерти, 209 952 человека выздоровели.
- Второй миллион – 15 апреля – 2 055 748 больных, 140 684 умерли, 510 239 выздоровели.
- Третий миллион – 27 апреля – 3 023 722 инфицированных, 214 443 летальных случая, 873 509 пациентов преодолели болезнь.
- Четвертый миллион – 9 мая – 4 024 009 случаев заражения, 279 311 человек умерли, 1 375 440 выздоровели.
- Пятый миллион – 21 мая – 5 102 424 случая, 332 924 летальных, 1 948 123 выздоровели.
- Шестой миллион – 31 мая – 6 120 740 случаев заражений, 370 854 пациента умерли, 2 600 866 выздоровели.
- Седьмой миллион – 8 июня – 7 081 050 пациентов, из них 404 993 умерли, а 3 176 612 выздоровели.
- Восьмой миллион – 16 июня – 8 051 357 больных, 437 272 смерти, 3 889 262 преодолели болезнь.
- Девятый миллион – 22 июня – 9 014 767 инфицированных, 469 367 летальных случаев, 4 468 333 больных выздоровели.
- Десятый миллион – 28 июня – 10 056 426 человек заразились, 499 976 умерли, 5 087 814 преодолели болезнь.
- Одиннадцатый миллион – 4 июля – 11 151 564 пациента, 527 687 умерли, 6 004 136 выздоровели.
- Двенадцатый миллион – 9 июля – 12 127 345 больных, 551 504 летальных, 6 649 853 выписали из больницы.
- Тринадцатый миллион – 14 июля – 13 112 021 инфицированный, 573 270 больных умерли, но 7 267 155 смогли преодолеть недуг.