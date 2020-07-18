Всего за 4 дня количество больных COVID-19 в мире выросло до 14 миллионов
Только за последние 4 дня число инфицированных коронавирусом в мире выросло еще на 1 миллион. Сейчас в мире зарегистрировано более 14 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, на момент написания статьи в мире зарегистрировали 14 108 340 случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 канал.
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Как начиналась пандемия коронавируса
- 31 декабря власти Китая предупредили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Впрочем, известно, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Зато некоторые исследователи и эпидемиологи считают, что COVID-19 мог возникнуть еще в конце августа или начале сентября 2019 года.
- 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, а 24 февраля заблокировали и все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.
- 11 марта коронавирус получил статус пандемии. Впрочем, к этому моменту вирус уже успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа, в частности Италия.
- Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантинные ограничения, первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.
С этого момента общее количество заболевших начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных каждый раз фиксируют все чаще. К примеру, между предыдущим миллионом случаев заражений разница всего в 5 дней, а между последним – 4.
Вероятно, для этого есть три основных причины:
- Ослабление карантинных ограничений по всему миру и открытие границ;
- COVID-19 уже давно начал распространяться не благодаря эмигрантам, а между гражданами внутри каждой страны;
- Количество проведенных тестирований значительно возросло.
Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона:
- Первый миллион – 2 апреля – 1 013 863 случаев заражения, 55 833 смертей, 209 952 человека выздоровели.
- Второй миллион – 15 апреля – 2 055 748 больных, 140 684 умерли, 510 239 выздоровели.
- Третий миллион – 27 апреля – 3 023 722 инфицированных, 214 443 летальных случая, 873 509 пациентов преодолели болезнь.
- Четвертый миллион – 9 мая – 4 024 009 случаев заражения, 279 311 человек умерли, 1 375 440 выздоровели.
- Пятый миллион – 21 мая – 5 102 424 случая, 332 924 летальных, 1 948 123 выздоровели.
- Шестой миллион – 31 мая – 6 120 740 случаев заражений, 370 854 пациентов умерли, 2 600 866 выздоровели.
- Седьмой миллион – 8 июня – 7 081 050 пациентов, из них 404 993 умерли, а 3 176 612 выздоровели.
- Восьмой миллион – 16 июня – 8 051 357 больных, 437 272 смерти, 3 889 262 преодолели болезнь.
- Девятый миллион – 22 июня – 9 014 767 инфицированных, 469 367 летальных случаев, 4 468 333 больных выздоровели.
- Десятый миллион – 28 июня – 10 056 426 человек заразились, 499 976 умерли, 5 087 814 преодолели болезнь.
- Одиннадцатый миллион – 4 июля – 11 151 564 пациента, 527 687 умерли, 6 004 136 выздоровели.
- Двенадцатый миллион – 9 июля – 12 127 345 больных, 551 504 летальных, 6 649 853 выписали из больниц.
- Тринадцатый миллион – 14 июля – 13 112 021 инфицированный, 573 270 больных умерли, но 7 267 155 смогли преодолеть недуг.
- Четырнадцатый миллион – 18 июля – 14 108 240 больных, 602 695 умерших и 7 895 965 выздоровевших.
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