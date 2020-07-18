Только за последние 4 дня число инфицированных коронавирусом в мире выросло еще на 1 миллион. Сейчас в мире зарегистрировано более 14 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, на момент написания статьи в мире зарегистрировали 14 108 340 случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 канал.

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Как начиналась пандемия коронавируса

31 декабря власти Китая предупредили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии . Впрочем, известно, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Зато некоторые исследователи и эпидемиологи считают, что COVID-19 мог возникнуть еще в конце августа или начале сентября 2019 года.

. Впрочем, известно, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Зато некоторые исследователи и эпидемиологи считают, что COVID-19 мог возникнуть еще в конце августа или начале сентября 2019 года. 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, а 24 февраля заблокировали и все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.

11 марта коронавирус получил статус пандемии. Впрочем, к этому моменту вирус уже успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа, в частности Италия.

Впрочем, к этому моменту вирус уже успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа, в частности Италия. Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантинные ограничения, первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.

С этого момента общее количество заболевших начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных каждый раз фиксируют все чаще. К примеру, между предыдущим миллионом случаев заражений разница всего в 5 дней, а между последним – 4.

Вероятно, для этого есть три основных причины:

Ослабление карантинных ограничений по всему миру и открытие границ; COVID-19 уже давно начал распространяться не благодаря эмигрантам, а между гражданами внутри каждой страны; Количество проведенных тестирований значительно возросло.

Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона: