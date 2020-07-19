Новини про коронавірус 19 липня: новий пік в Чехії та посилення карантину в Франції
В Україні понад 700 нових випадків захворювання на коронавірус – денний приріст дещо знизився, втім цифри все ще високі. У Франції посилюють карантинний режим, зокрема масковий режим запровадили у всіх громадських будівлях. У світі вже понад 14 мільйонів інфікованих та понад 600 тисяч жертв. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 липня.
Новини про коронавірус в Україні 19 липня
Статистика поширення COVID-19
В Україні від початку пандемії виявили 58 842 хворих на COVID-19, з них видужали вже 30 879, з яких 354 людини отримали негативний результат тесту на SARS-CoV-2 за минулу добу.
Разом з тим, померли від учора 8 людей, а загалом кількість жертв становить 1 485.
Читайте також Новини про коронавірус 18 липня: 14 мільйонів хворих у світі, 6 груп COVID-19, допомога від ВООЗ
Коронавірус в областях України
- Львівська область – 8 000;
- Київ – 6 884;
- Чернівецька область – 5 311;
- Рівненська область – 5 082;
- Закарпатська область – 4 354;
- Київська область – 3 271;
- Волинська область – 3 251;
- Івано-Франківська область – 3 464;
- Харківська область – 3 014;
- Тернопільська область – 2 430;
- Вінницька область – 2 299;
- Одеська область – 2 532;
- Житомирська область – 1 593;
- Дніпропетровська область – 1 207;
- Хмельницька область – 980;
- Кіровоградська область – 681;
- Черкаська область – 833;
- Донецька область – 792;
- Запорізька область – 669;
- Чернігівська область – 642;
- Миколаївська область – 513;
- Полтавська область – 351;
- Сумська область – 370;
- Херсонська область – 213;
- Луганська область – 106.
Скільки людей померли від ускладнень коронавірусної недуги
- Чернівецька область – 205 (+1);
- Львівська область – 208 (+1);
- Закарпатська область – 152 (+4);
- Київ – 128;
- Івано-Франківська область – 120;
- Харківська область – 117 (+1);
- Рівненська область – 87;
- Волинська область – 74;
- Київська область – 59;
- Вінницька область – 39 (+1);
- Кіровоградська область – 33;
- Житомирська область – 34;
- Тернопільська область – 34;
- Черкаська область – 34 (+1);
- Одеська область – 35;
- Дніпропетровська область – 25;
- Хмельницька область – 22;
- Запорізька область – 20;
- Полтавська область – 13;
- Чернігівська область – 14;
- Миколаївська область – 12;
- Донецька область – 10;
- Сумська область – 6;
- Херсонська область – 3;
- Луганська область – 1.
- Коронавірус у Збройних силах України: від учора у лавах ЗСУ виявили 13 випадків захворювання. Наразі 140 військових хворіють на COVID-19. Крім того, на ізоляції, зокрема самоізоляції перебувають 296 осіб. У 43 людей термін ізоляції закінчується в найближчі 3 дні. Вже 516 військовослужбовців одужали від COVID-19 за час пандемії. П'ятеро, на жаль, померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.
- COVID-19 серед українських медиків: зареєстрували 7 958 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Водночас понад 5 365 медиків вже одужали й тепер мають змогу повернутися до звичного життя.
Головні новини про коронавірус в Україні
На курорті в Миколаївській області спалах коронавірусу
Спалах COVID-19 зафіксували в одному з кафе курортного села Рибаківка, що на Миколаївщині. У лікарні перебувають четверо хворих. Крім того, є багато контактних осіб.
Позитивних (тестів – 24 канал) багато і багато контактних осіб. Звичайно, лабораторний центр знає, Трайлі (Олександр Трайлі, заступник голови Миколаївської ОДА – 24 канал) знає,
– розповіла лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.
Ситуація з коронавірусом у столиці
Від початку пандемії в Києві зареєстрували 6 884 випадки зараження коронавірусом, 87 з яких за минулу добу, серед них п'ятеро медиків. Одужали за минулу добу 6 людей. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18. Печерському – 14. Та в Дніпровському районі – 11 випадків.
Які області не готові до послаблення карантину
Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Проте станом на 19 липня 8 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.
Станом на 19 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину вісім областей:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Харківська область;
- Чернігівська область.
Українка показала, як туристи порушують карантин в Туреччині
Через пандемію коронавірусу популярні серед українців курорти Туреччини та Єгипту запровадили нові правила. Тепер туристи повинні дотримуватися соціальної дистанції, а їжу в ресторанах частіше подають офіціанти.
Цікаво Туристка показала, як українці порушують правила карантину в Туреччині: промовисті фото
Новини про коронавірус у світі 18 липня
У світі понад 14 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Так, станом на ранок 19 липня у світі зареєстрували 14 311 886 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 8 044 178 пацієнтів одужали, але 602 757 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 3 712 445;
- Бразилія – 2 074 860;
- Індія – 1 077 781;
- Росія – 770 311;
- Південна Африка – 350 879.
Головні новини про коронавірус
Велика Британія тимчасово не буде публікувати статистику смертності від COVID-19
У Великій Британії вирішили тимчасово не публікувати щоденну інформацію про смертність від коронавірусу. Фахівці виявили у статистиці недоліки. В статистику потрапляють усі, у кого був COVID-19. Дані про летальні випадки не оприлюднюватимуть доти, доки недоліки не виправлять.
В Ірані на коронавірус могли захворіти 25 мільйонів людей – це більше, ніж загалом у світі
Президент Ірана Хасан Роухані заявив, що за його даними, від початку пандемії в Ірані на коронавірус могли захворіти близько 25 мільйонів людей. Говорив він це 18 липня, коли кількість хворих у всьому світі лише трохи перевищила 14 мільйонів.
У Франції запроваджують жорсткіший карантин
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що у країні запроваджують жорсткіший масковий режим з 20 липня.
У Франції запроваджують обов'язкове носіння масок у всіх закритих приміщеннях, "що приймають публіку". Зауважимо, що нині у Франції обов'язковим було носіння масок лише в громадському транспорті. Тепер же захисні маски повинні одягати у закритих громадських місцях.
У ЄС тривають переговори про фінансову підтримку країн, які найбільше постраждали від COVID-19
Наразі країни Євросоюзу не змогли домовитися про фінансову допомогу державам, які найбільше постраждали від COVID-19. Тому саміт ЄС продовжили ще на один день. Ангела Меркель заявила, що лідери об’єднання можуть не дійти згоди й 19 липня.
Канцлерка Німеччини заявила, що у 27 лідерів було "багато позицій" щодо обсягу фонду.
У Чехії новий пік активних випадків коронавірусу
У Чехії кількість активних випадків коронавірусу збільшилася до 4 764. Цей показник перевищив максимальну кількість активних випадків, які зафіксували у квітні. 18 липня зафіксували 113 нових випадків, у результаті чого загальне число з початку березня, коли були виявлені перші випадки в країні, досягло 13 885.
Інсульт, легеневий фіброз та панічні атаки: які ускладнення може викликати коронавірус
Ускладнення від коронавірусу можуть викликати легеневий фіброз, порушення роботи серця, ниркову недостатність та навіть інсульт. Згідно з новими дослідженнями, вірус проникає в клітини багатьох важливих органів, і завдає серйозних наслідків для організму.
Неабиякий вплив COVID-19 має й на нервову систему. У людей може виникати головний біль, слабкість, погана концентрація та запаморочення.