В Україні понад 700 нових випадків захворювання на коронавірус – денний приріст дещо знизився, втім цифри все ще високі. У Франції посилюють карантинний режим, зокрема масковий режим запровадили у всіх громадських будівлях. У світі вже понад 14 мільйонів інфікованих та понад 600 тисяч жертв. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 липня.

Новини про коронавірус в Україні 19 липня

Статистика поширення COVID-19

В Україні від початку пандемії виявили 58 842 хворих на COVID-19, з них видужали вже 30 879, з яких 354 людини отримали негативний результат тесту на SARS-CoV-2 за минулу добу.

Разом з тим, померли від учора 8 людей, а загалом кількість жертв становить 1 485.

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Коронавірус в областях України

Львівська область – 8 000;

Київ – 6 884;

Чернівецька область – 5 311;

Рівненська область – 5 082;

Закарпатська область – 4 354;

Київська область – 3 271;

Волинська область – 3 251;

Івано-Франківська область – 3 464;

Харківська область – 3 014;

Тернопільська область – 2 430;

Вінницька область – 2 299;

Одеська область – 2 532;

Житомирська область – 1 593;

Дніпропетровська область – 1 207;

Хмельницька область – 980;

Кіровоградська область – 681;

Черкаська область – 833;

Донецька область – 792;

Запорізька область – 669;

Чернігівська область – 642;

Миколаївська область – 513;

Полтавська область – 351;

Сумська область – 370;

Херсонська область – 213;

Луганська область – 106.

Скільки людей померли від ускладнень коронавірусної недуги

Чернівецька область – 205 (+1);

Львівська область – 208 (+1);

Закарпатська область – 152 (+4);

Київ – 128;

Івано-Франківська область – 120;

Харківська область – 117 (+1);

Рівненська область – 87;

Волинська область – 74;

Київська область – 59;

Вінницька область – 39 (+1);

Кіровоградська область – 33;

Житомирська область – 34;

Тернопільська область – 34;

Черкаська область – 34 (+1);

Одеська область – 35;

Дніпропетровська область – 25;

Хмельницька область – 22;

Запорізька область – 20;

Полтавська область – 13;

Чернігівська область – 14;

Миколаївська область – 12;

Донецька область – 10;

Сумська область – 6;

Херсонська область – 3;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: від учора у лавах ЗСУ виявили 13 випадків захворювання. Наразі 140 військових хворіють на COVID-19. Крім того, на ізоляції, зокрема самоізоляції перебувають 296 осіб. У 43 людей термін ізоляції закінчується в найближчі 3 дні. Вже 516 військовослужбовців одужали від COVID-19 за час пандемії. П'ятеро, на жаль, померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.

від учора у лавах ЗСУ виявили 13 випадків захворювання. Наразі 140 військових хворіють на COVID-19. Крім того, на ізоляції, зокрема самоізоляції перебувають 296 осіб. У 43 людей термін ізоляції закінчується в найближчі 3 дні. Вже 516 військовослужбовців одужали від COVID-19 за час пандемії. П'ятеро, на жаль, померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань. COVID-19 серед українських медиків: зареєстрували 7 958 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Водночас понад 5 365 медиків вже одужали й тепер мають змогу повернутися до звичного життя.

Головні новини про коронавірус в Україні

На курорті в Миколаївській області спалах коронавірусу

Спалах COVID-19 зафіксували в одному з кафе курортного села Рибаківка, що на Миколаївщині. У лікарні перебувають четверо хворих. Крім того, є багато контактних осіб.

Позитивних (тестів – 24 канал) багато і багато контактних осіб. Звичайно, лабораторний центр знає, Трайлі (Олександр Трайлі, заступник голови Миколаївської ОДА – 24 канал) знає,

– розповіла лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

Ситуація з коронавірусом у столиці

Від початку пандемії в Києві зареєстрували 6 884 випадки зараження коронавірусом, 87 з яких за минулу добу, серед них п'ятеро медиків. Одужали за минулу добу 6 людей. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18. Печерському – 14. Та в Дніпровському районі – 11 випадків.

Які області не готові до послаблення карантину

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Проте станом на 19 липня 8 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Станом на 19 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину вісім областей:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

Українка показала, як туристи порушують карантин в Туреччині

Через пандемію коронавірусу популярні серед українців курорти Туреччини та Єгипту запровадили нові правила. Тепер туристи повинні дотримуватися соціальної дистанції, а їжу в ресторанах частіше подають офіціанти.

Цікаво Туристка показала, як українці порушують правила карантину в Туреччині: промовисті фото

Новини про коронавірус у світі 18 липня

У світі понад 14 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Так, станом на ранок 19 липня у світі зареєстрували 14 311 886 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 8 044 178 пацієнтів одужали, але 602 757 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 712 445;

Бразилія – 2 074 860;

Індія – 1 077 781;

Росія – 770 311;

Південна Африка – 350 879.

Головні новини про коронавірус

Велика Британія тимчасово не буде публікувати статистику смертності від COVID-19

У Великій Британії вирішили тимчасово не публікувати щоденну інформацію про смертність від коронавірусу. Фахівці виявили у статистиці недоліки. В статистику потрапляють усі, у кого був COVID-19. Дані про летальні випадки не оприлюднюватимуть доти, доки недоліки не виправлять.

В Ірані на коронавірус могли захворіти 25 мільйонів людей – це більше, ніж загалом у світі

Президент Ірана Хасан Роухані заявив, що за його даними, від початку пандемії в Ірані на коронавірус могли захворіти близько 25 мільйонів людей. Говорив він це 18 липня, коли кількість хворих у всьому світі лише трохи перевищила 14 мільйонів.

У Франції запроваджують жорсткіший карантин

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що у країні запроваджують жорсткіший масковий режим з 20 липня.

У Франції запроваджують обов'язкове носіння масок у всіх закритих приміщеннях, "що приймають публіку". Зауважимо, що нині у Франції обов'язковим було носіння масок лише в громадському транспорті. Тепер же захисні маски повинні одягати у закритих громадських місцях.

У ЄС тривають переговори про фінансову підтримку країн, які найбільше постраждали від COVID-19

Наразі країни Євросоюзу не змогли домовитися про фінансову допомогу державам, які найбільше постраждали від COVID-19. Тому саміт ЄС продовжили ще на один день. Ангела Меркель заявила, що лідери об’єднання можуть не дійти згоди й 19 липня.

Канцлерка Німеччини заявила, що у 27 лідерів було "багато позицій" щодо обсягу фонду.

У Чехії новий пік активних випадків коронавірусу

У Чехії кількість активних випадків коронавірусу збільшилася до 4 764. Цей показник перевищив максимальну кількість активних випадків, які зафіксували у квітні. 18 липня зафіксували 113 нових випадків, у результаті чого загальне число з початку березня, коли були виявлені перші випадки в країні, досягло 13 885.

Інсульт, легеневий фіброз та панічні атаки: які ускладнення може викликати коронавірус

Ускладнення від коронавірусу можуть викликати легеневий фіброз, порушення роботи серця, ниркову недостатність та навіть інсульт. Згідно з новими дослідженнями, вірус проникає в клітини багатьох важливих органів, і завдає серйозних наслідків для організму.

Неабиякий вплив COVID-19 має й на нервову систему. У людей може виникати головний біль, слабкість, погана концентрація та запаморочення.