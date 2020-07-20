Украинские больные коронавирусом рассказали, как кормят пациентов в случае госпитализации. Рацион довольно скромный, в некоторых больницах мясо не входит в меню.

Так, Експрес поговорив з пацієнтами з різних областей України та показав, з чого складається меню у профільних лікарнях для пацієнтів з COVID-19.

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На сніданок приносили кашу, яйце, шматок хліба. Каша бувала зовсім без смаку, я не могла розібрати яка. Більше схожа на борошно з водою... Одного дня на обід дали макарони з картоплею,

– розповіла жінка, яка лікувалася у Київської міської клінічної лікарні №4

Жінка обурилася, що про збалансоване харчування навіть не йдеться.

У Вінницькій міській клінічній лікарні №1 меню також в основному складалося з каш, але були й супи.

Здебільшого в меню були супи з макаронами або гречкою, а також каші. Шматок м’яса був для мене мрією. За два тижні раз подали котлету і шматок курятини. Зі салатів – буряк тертий. Більше овочів не давали, як і фруктів,

– зазначив пацієнт лікарні Ростислав.

За його словами, навіть хліб був уже не дуже свіжий. Спершу їжу йому подавали у звичайному лікарняному посуді, а коли отримав позитивний результат на COVID-19 – в одноразовому.



Лікарняна їжа / Фото Експрес

Втім, варто зауважити, що меню для пацієнтів, які лікуються від коронавірусної хвороби нічим не відрізняється від меню пацієнтів інших відділень. Річ у тім, що українські лікарні часто не отримують достатнього фінансування, а відтак на харчування пацієнтів у них обмежений бюджет.