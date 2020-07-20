В Україні від коронавірусу продовжують лікуватись 26 556 хворих. Наразі в країні кількість людей, що одужали перевищує активних хворих. У світі ж стрімке зростання нових випадків. У ВООЗ заявили, що масова вакцинація проти COVID-19 може розпочатись уже наступного року. Натомість, в Росії чиновники вже отримали дозу вакцини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 липня.

Новини про коронавірус в Україні 20 липня

Статистика поширення COVID-19

Станом на 20 липня в Україні зареєстрували 59 493 інфікованих коронавірусом, 651 з яких виявили за минулу добу. Найбільше нових хворих виявили у Львівській (+115) та Закарпатській (+86) областях, а також у Києві (+77). Ще 72 інфікованих зареєстрували в Івано-Франківській області.

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Від учора в країні померло ще 13 хворих на COVID-19. Загалом, з моменту поширення інфекції під час перебігу коронавірусу померли 1 498 громадян України.

Активних хворих на території України 26 556 людей. Від початку пандемії в країні зафіксували 59 493 випадки захворювання на коронавірус.

За минулу добу виписали ще 560 пацієнтів. Внаслідок цього загальна кількість тих людей, що одужали, зросла до 31 439.

Від учора в країні померло ще 13 хворих на COVID-19. Загалом, з моменту поширення інфекції під час перебігу коронавірусу померли 1 498 громадян України.

Коронавірус в областях України станом на 20 липня

Вінницька область – 2 317 (+18);

Волинська область – 3 281 (+30);

Дніпропетровська область – 1 209 (+2);

Донецька область – 795 (+2);

Житомирська область – 1 602 (+9);

Закарпатська область – 4 440 (+86);

Запорізька область – 687 (+9);

Івано-Франківська область – 3 536 (+72);

Кіровоградська область – 682 (+1);

м. Київ – 6 961 (+77);

Київська область – 3 308 (+37);

Львівська область – 8 115 (+115);

Луганська область – 106 (0);

Миколаївська область – 522 (+9);

Одеська область – 2 573 (+41);

Полтавська область – 353 (+2);

Рівненська область – 5 144 (+62);

Сумська область – 371 (+1);

Тернопільська область – 2 456 (+26);

Харківська область – 3 033 (+19);

Херсонська область – 213 (0);

Хмельницька область – 980 (0);

Чернівецька область – 5 332 (+21);

Черкаська область – 845 (+12);

Чернігівська область – 642 (0).

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Коронавірус у Збройних силах України: у ЗСУ зросла кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу виявили 2 нових випадки. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 140 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 295 військових. У найближчі три доби ізоляція закінчується у 91 людини. Від початку епідемії коронавірусу одужали 518 військових. На жаль, п'ятеро померли від ускладнень.

у ЗСУ зросла кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу виявили 2 нових випадки. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 140 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 295 військових. У найближчі три доби ізоляція закінчується у 91 людини. Від початку епідемії коронавірусу одужали 518 військових. На жаль, п'ятеро померли від ускладнень. COVID-19 серед українських медиків: від учора наявність коронавірусу виявили у 99 медиків. Станом на 20 липня в Україні зареєстрували 7 985 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. 5 592 медики вже одужали й тепер мають змогу повернутися до звичного життя. щонайменше. Попри це, щонайменше 43 працівників медичної сфери померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Головні новини про коронавірус в Україні

Зеленський сподівається, що друга хвиля коронавірусу омине країну

Водночас глава держави закликав уряд бути напоготові. Сподівання Зеленський висловив під час селекторної наради за участю прем'єра Шмигаля, глави МОЗ Максима Степанова та керівника СБУ Івана Баканова.

Ситуація така, що маємо бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине,

– сказав Володимир Зеленський.

Головне з наради Президента

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що від початку епідемії Україна зробила вже 877 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію.

Глава МОЗ Максим Степанов зі свого боку запевнив, що кількість щоденних тестів постійно зростає. Він також додав, що протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень. За його словами, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад.

Денис Шмигаль нагадав, що показник летальності доволі помірний в Україні та становить 2,5%.

За словами Івана Баканова, СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.

Які області не готові до послаблення карантину

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Проте станом на 20 липня місто Київ і 8 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Станом на 20 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину дев'ять регіонів:

місто Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

ПЦУ відмовилася від ходи на річницю Хрещення Русі

Православна церква України відмовилась від багатолюдної хресної ходи у Києві на річницю Хрещення Русі. Обмежаться молитвою у храмі та поблизу пам’ятника. Таке рішення прийняли, аби запобігти поширенню коронавірусу. Відомо, що на це свято кожного року з’їжджались десятки тисяч вірян з усієї України.

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель ПЦУ Епіфаній наголосив на відповідальному ставленні до тих норм, які встановив уряд.

Це – наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України. Але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби,

– наголосив митрополит.

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Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 20 липня

У світі понад 14 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Так, станом 20 липня у світі зареєстрували 14 508 892 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 8 134 747 пацієнтів одужали, але 606 206 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 773 260;

Бразилія – 2 098 389;

Індія – 1 118 206;

Росія – 770 311;

Південна Африка – 364 328.

Головні новини про коронавірус у світі

ВООЗ заявила, що масова вакцинація може розпочатися наступного року

У Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, що масова вакцинація проти COVID-19 може розпочатись вже у другій половині 2021 року. Наразі вже двадцять потенційних вакцин проти коронавірусу проходять клінічні випробування.

До слова, Україна планує приєднатися до стратегії ЄС щодо вакцинації проти COVID-19. Нині тривають дискусії стосовно того, як наша країна може приєднатися до глобальних ініціатив по розробці або закупівлю вакцин.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Ціни на нафту падають через нові антирекорди коронавірусу

20 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок знизилися. Зростання кількості хворих на коронавірус у світі обтяжує ринок і свідчить про те, що попит на сировину та продукти нафтопереробки відновиться нешвидко.

Згідно з даними Investing.com нафта Brent знизилася в ціні на 10 центів, або на 0,2%, досягнувши 43,04 долара за барель. Американська нафта WTI впала в ціні на 6 центів, теж 0,2%, і торгувалася за 40,53 долара за барель.

FDA дозволила в одному тесті на коронавірус перевіряти зразки від групи людей

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало екстрене схвалення нового підходу до тестування на коронавірус, який об'єднує тестові зразки партіями, а не запускає їх один за іншим.

У FDA заявили, що організації випустила екстрений дозвіл на використання тестування на коронавірус COVID-19 з об'єднаними зразками. Це перший тест, який дозволяється використовувати таким чином.

Для чого потрібні об'єднані тестування? При об'єднанні, замість того, щоб проводити тестування кожної людини індивідуально, лабораторії будуть об'єднувати частини зразків від декількох людей і тестувати їх разом. Негативний результат "очистить" всіх в партії. Позитивний результат потребуватиме повторного тестування кожного зразка.

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Російські високопосадовці ще у квітні отримали вакцину від COVID-19

Ще у квітні доступ до російської вакцини проти коронавірусу отримали десятки представників російської ділової та політичної еліти.

Вакцину розробили в інституті імені Гамалії в Москві, програма, в рамках якої бізнесменам та урядовцям надали можливість добровільно брати участь у дослідженні експериментальної вакцини, є законною. Втім, її тримають у секреті. Згодом, деякі учасники повідомили про лихоманку і м'язові болі після введення препарату.

До слова, за минулу добу в Росії виявили 5940 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом, станом на 20 липня у РФ зареєстрували 777 486 випадків зараження COVID-19. Зазначимо, що статистика спотворена, тому що в ній врахований український Крим, який анексувала Росія.