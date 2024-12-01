Про рідкісний, але смертельний випадок розповідає 24 Канал з посиланням на Science Times.

Дивіться також Що робити, коли не вдається завагітніти: поради гінекологині

У чоловіка виявили сказ

У постраждалого виявили вірус сказу, що належить до роду Lyssavirus. Це захворювання, яке викликає гострий енцефаліт та пошкодження центральної нервової системи, майже завжди закінчується летально, якщо лікування не розпочати до появи симптомів.

Попри зусилля лікарів, врятувати пацієнта не вдалося — допомогу було надано занадто пізно. Чоловік захворів через місяць після укусу, і симптоми хвороби вже прогресували на момент звернення до медиків.

Як запобігти сказу

Доктор Томас Дж. Арагон, директор Каліфорнійського департаменту громадської охорони здоров’я, наголошує, що ефективна допомога можлива лише за умови негайних дій. Постконтактна вакцинація, яка є високоефективною, повинна бути введена протягом 48 годин після контакту з потенційно зараженою твариною.

Сказ — дуже рідкісне захворювання у США, де щороку реєструється менше 10 випадків. Однак його летальність без лікування залишається майже стовідсотковою.

Група ризику та симптоми

Основними переносниками сказу є дикі тварини, такі як лисиці, собаки, коти та кажани. Останні стають винуватцями зараження рідше, але ризик зростає, якщо вони демонструють атипову поведінку, наприклад, проблеми з польотом чи дезорієнтація.

Лікарі закликають уникати контакту з дикими тваринами та проконсультуватися з медиками після будь-якої взаємодії, навіть якщо видимих слідів укусу немає.