О редком, но смертельном случае рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Times.

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У мужчины обнаружили бешенство

У пострадавшего обнаружили вирус бешенства, принадлежащий к роду Lyssavirus. Это заболевание, которое вызывает острый энцефалит и повреждение центральной нервной системы, почти всегда заканчивается летально, если лечение не начать до появления симптомов.

Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось - помощь была оказана слишком поздно. Мужчина заболел через месяц после укуса, и симптомы болезни уже прогрессировали на момент обращения к медикам.

Как предотвратить бешенство

Доктор Томас Дж. Арагон, директор Калифорнийского департамента общественного здравоохранения, отмечает, что эффективная помощь возможна только при условии немедленных действий. Постконтактная вакцинация, которая является высокоэффективной, должна быть введена в течение 48 часов после контакта с потенциально зараженным животным.

Бешенство - очень редкое заболевание в США, где ежегодно регистрируется менее 10 случаев. Однако его летальность без лечения остается почти стопроцентной.

Группа риска и симптомы

Основными переносчиками бешенства являются дикие животные, такие как лисы, собаки, коты и летучие мыши. Последние становятся виновниками заражения реже, но риск возрастает, если они демонстрируют атипичное поведение, например, проблемы с полетом или дезориентация.

Врачи призывают избегать контакта с дикими животными и проконсультироваться с медиками после любого взаимодействия, даже если видимых следов укуса нет.