С начала пандемии появлялась информация о том, что пациенты с конкретной группой крови могут быть более склонными к тяжелому течению коронавируса. Это не подтвердилось, но оказалось, что некоторые люди могут действительно быть защищены от заражения именно благодаря своей группе крови.

Исследователи из Гарварда сообщают, что группа крови никак не связана с тяжелой формой COVID-19, но связана с возможностью заразиться.

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Ученые провели ретроспективный анализ данных 1 289 человек. Они не обнаружили взаимосвязи между группой крови и тяжелым состоянием пациентов, необходимостью в госпитализации или курсом интенсивной терапии, а также любыми биомаркерами воспаления.

Воспаление является особенно важным показателем, так как считается, что COVID-19 системно влияет на организм и у некоторых острый воспалительный процесс может приводить к смерти,

– рассказала соавтор исследования Анахита Дуа.

У людей с какой группой крови самый высокий риск заражения COVID-19

Ученые обнаружили, что пациенты с третьей и четвертой группой крови и положительным резус-фактором имели самые большие риски инфицирования SARS-CoV-2. Также в очередной раз подтвердилось, что люди с первой группой крови имеют лучшую защиту от вируса. Вместе с тем ученые убеждены, что группу крови нельзя связывать с определенным прогнозом течения COVID-19.

Эти результаты требуют дальнейшего изучения, чтобы определить, может ли определенная группа крови лучше защищать от SARS-CoV-2 или, наоборот, вызвать большие риски,

– заявила автор исследования Анахита Дуа.