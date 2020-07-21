Від початку пандемії з'являлась інформація про те, що пацієнти з конкретною групою крові можуть бути більш схильними до важкого перебігу коронавірусу. Це не підтвердилось, але виявилось, що деякі люди можуть і справді бути захищені від зараження саме завдяки своїй групі крові.

Дослідники з Гарварду повідомляють, що група крові ніяк не пов'язана з важчою формою COVID-19, але пов'язана з ймовірністю інфікуватися.

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Науковці провели ретроспективний аналіз даних 1 289 людей. Вони не виявили взаємозв'язку між групою крові й важким станом пацієнтів, необхідністю в госпіталізації або курсом інтенсивної терапії, а також будь-якими біомаркерами запалення.

Запалення є особливо важливим показником, оскільки вважається, що COVID-19 системно впливає на організм і у деяких гострий запальний процес може призводити до смерті,

– розповіла співавторка дослідження Анахіта Дуа.

Люди з якою групою крові мають найвищий ризик зараження COVID-19

Вчені виявили, що пацієнти з третьою і четвертою групою крові та позитивним резус-фактором мали більші ризики інфікування SARS-CoV-2. Також вкотре підтвердилось, що люди з першою групою крові мають кращий захист від вірусу. Разом з тим науковці переконані що групу крові не можна пов'язувати з певним прогнозом перебігу COVID-19.

Ці результати потребують подальшого вивчення, щоб визначити, чи може певна група крові краще захищати від SARS-CoV-2 або, навпаки, викликати великі ризики,

– заявила авторка дослідження Анахіта Дуа.