В Україні коронавірус виявили у 60 166 людей. 7 областей України не готові до послаблення карантину. Швейцарія відкриє кордон для пар, яких розлучив коронавірус. Китайська векторна вакцина від COVID-19 показала низьку ефективність у літніх людей. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 липня.

Новини про коронавірус в Україні 21 липня

Статистика поширення COVID-19 в країні

За минулу добу в Україні виявили 673 нових випадків зараження коронавірусом. Антирейтинг знову очолила Львівська область, де підтвердили 114 нових випадків інфікування. Друге місце займає Київ, де виявлено 7 034 випадки зараження COVID-19.

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На жаль, в Україні від учора померли ще 20 пацієнтів з коронавірусом. Натомість з лікарень виписали 760 людей, адже вони вже одужали.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 60 166 людей. На жаль, 1 518 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 32 199 вже встигли одужати.

COVID-19 в областях України станом на 21 липня:

Вінницька область – 2 317 (+18);

Волинська область – 3 281 (+30);

Дніпропетровська область – 1 209 (+2);

Донецька область – 794 (+2);

Житомирська область – 1 602 (+9);

Закарпатська область – 4 440 (+86);

Запорізька область – 687 (+9);

Івано-Франківська область – 3 536 (+72);

Кіровоградська область – 682 (+1);

м. Київ – 6 961 (+77);

Київська область – 3 308 (+37);

Львівська область – 8 115 (+115);

Луганська область – 106 (0);

Миколаївська область – 522 (+9);

Одеська область – 2 573 (+41);

Полтавська область – 353 (+2);

Рівненська область – 5 144 (+62);

Сумська область – 371 (+1);

Тернопільська область – 2 456 (+26);

Харківська область – 3 033 (+19);

Херсонська область – 213 (0);

Хмельницька область – 980 (0);

Чернівецька область – 5 332 (+21);

Черкаська область – 845 (+12);

Чернігівська область – 642 (0).

Скільки людей померли внаслідок COVID-19 в Україні:

Львівська область – 212 (+3);

Чернівецька область – 205;

Закарпатська область – 160 (+5);

Київ – 128;

Івано-Франківська область – 123 (+2);

Харківська область – 118 (+1);

Рівненська область – 89 (+2);

Волинська область – 77 (+2);

Київська область – 59;

Вінницька область – 42 (+2);

Одеська область – 37 (+2);

Тернопільська область – 35 (+1);

Житомирська область – 35 (+1);

Черкаська область – 35 (+1);

Кіровоградська область – 33;

Дніпропетровська область – 25;

Хмельницька область – 23;

Запорізька область – 21 (+1);

Чернігівська область – 15 (+1);

Полтавська область – 13;

Миколаївська область – 12

Донецька область – 11 (+1);

Сумська область – 6;

Херсонська область – 3;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: у ЗСУ зросла кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу виявили 6 нових випадків. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 140 людей. На ізоляції через контакт з хворими перебувають 374 військових. Від початку епідемії коронавірусу одужали 524 військових. На жаль, п'ятеро померли від ускладнень, спричинених хворобою.

у ЗСУ зросла кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу виявили 6 нових випадків. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 140 людей. На ізоляції через контакт з хворими перебувають 374 військових. Від початку епідемії коронавірусу одужали 524 військових. На жаль, п'ятеро померли від ускладнень, спричинених хворобою. COVID-19 серед українських медиків: від учора наявність коронавірусу виявили у 35 медиків. Станом на 21 липня в Україні зареєстрували 8 020 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. відомо, що 5 590 з них вже одужали. Центр громадського здоров'я давно не оновлювали дані про летальні випадки серед медпрацівників. Але відомо, що щонайменше 43 працівники медичної сфери померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Головні новини про коронавірус в Україні

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 21 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти 7 регіонів:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Харківська область;

Чернігівська область.



Показники для послаблення карантину в регіонах / Інфографіка МОЗ

До теми ВООЗ: Масова вакцинація проти коронавірусу може початись вже наступного року

Новини про коронавірус у світі 21 липня

У світі понад 14,7 мільйона людей захворіли на коронавірус. Від початку пандемії світі зареєстрували 14 726 465 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 8 321 184 пацієнтів одужали, але 610 540 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 831 405; Бразилія – 2 118 646; Індія – 1 155 338; Росія – 782 040; Південна Африка – 373 628.

Швейцарія відкриє кордон для пар, яких розлучив коронавірус

Швейцарія підтримала ініціативу LoveIsNotTourism (Любов – це не туризм) і вирішила робити винятки щодо обмеження на в'їзд для людей з третіх країн, чиї партнери живуть у Швейцарії. В ініціативі LoveIsNotTourism не зможуть брати участь пари, які жодного разу не бачились й познайомились онлайн. Також в'їзд заборонено тим людям, які хочуть іммігрувати до Швейцарії під виглядом воззʼєднання.

Вакцина проти коронавірусу

Китайська векторна вакцина від COVID-19 показала низьку ефективність у літніх людей

Вакцина з робочою назвою Ad5-nCoV розроблена на основі позбавленого патогенності аденовірусу. У його геном вбудований ген вірусу SARS-CoV-2. Аденовірус доставляє гени SARS-CoV-2 в організм людини, і до відповідних білків коронавірусу у людей виробляються антитіла.

Основною метою дослідження було оцінити реакцію імунної системи на вакцину і визначити її найефективніші дози, які будуть використовуватися в наступній фазі. Наступна, третя, фаза дослідження повинна буде показати, чи захищає вакцина від COVID-19 в реальному житті.

Ефективність китайської вакцини

У 95% учасників, які отримали високу дозу вакцини, вчені виявили вироблення Т-клітин або антитіл проти коронавірусу. У групі з низькою дозою їх виявили у 91% учасників.

Автори дослідження вказують, що в учасників, у яких був імунітет до аденовірусу, що застосовувався для виготовлення вакцини, вироблення імунітету до SARS-CoV-2 був набагато гіршим. Всього у 52% учасників дослідження був виявлений імунітет до аденовірусу, що існував до вакцинації.

Чим старші люди, тим частіше у них є імунітет проти аденовірусу. Тому при використанні цієї вакцини найгірше виробляється імунітет у літніх людей. Особливо страждає вироблення антитіл.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу