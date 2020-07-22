Ситуация с коронавирусом остается опасной. По убеждению экспертов, в Украине сейчас нет спада эпидемии, а как похолодает, то пандемия объединится с сезонным гриппом.

С одной стороны, мы уже привыкли к маскам и социальной дистанции, очередям и другим карантинным мероприятиям, но людям хочется вернуться к жизни, которая была до коронавируса. Когда это будет? Журналист сайта 24 канала пообщался с эпидемиологами, которые рассказали на каком этапе распространения инфекции находится Украина.

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Расслабляться рано

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии для сайта подчеркнула, что Украина, как и весь мир, все еще находится в периоде пандемии. На сегодняшний день до сих пор происходит активное распространение вируса, а таких показателей, которые бы говорили о том, что в Украине есть спад – нет.

Другими словами, в Украине еще продолжается первая волна эпидемии, и она довольно затянулась. Главная причина – несоблюдение ограничений.

Людмила Мухарская / Фото из Facebook luydmila.mukharska

Поэтому расслабляться нельзя. Необходимо придерживаться карантина. Или же Украина вернется к жестким мерам.

Вот, например, в маленькой балканской стране Черногории уже во второй раз объявляют об эпидемии COVID-19, хотя ранее власти этой страны радостно сообщили, что победили болезнь.

Такое решение приняли после того, как Черногория прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая коронавируса. И вот снова. Получается, что человечество еще не достаточно изучило этот новый вирус.

В Украине же ситуация, хоть и стабильная, но количество новых заболеваний не уменьшается, а в Киеве фиксируют антирекорды. Учитывая такую ситуацию, правительство решило, что продлит карантин до конца лета. Но страну с первого августа разделят на разные зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Динамика распространения коронавируса в Украине:

Уровень эпидемической ситуации будут определять автоматически на основе определенных алгоритмов.

Применять показатели на уровне области, которые используют и сейчас:

загруженность коек в медучреждениях – не более 50%

среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения

коэффициент выявления случаев – не более 11%

показатель динамики роста случаев – более 10%.

Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше ограничений:

в транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения (этого, кстати, придерживаются далеко не все перевозчики).

проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешены только при размещениие 1 человека на 5 квадратных метров.

культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны лишь за 50% наполненности залов.

Если показатели критериев начинают меняться в течение пяти дней подряд, то регион переходит в "желтую" зону. А как будут относить к оранжевой и красной, сейчас в правительстве не сообщили.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что отныне карантинные ограничения будут гармонизировать с карантином в Европе: "Да, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза".

Кстати, в Украине уже в шестой раз продлевают карантин. А что будет осенью?

Будет ли вторая волна?

Второй волной кризиса нас пугают уже давно, мол, она будет более мощной, чем первая.

Доктор медицинских наук, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко считает, что вторая волна будет, и она усложнится типичными для осени-зимы респираторными заболеваниями. Об этом эксперт рассказала в комментарии для сайта 24 канала.

Ожидаются, что зимой люди больше будут находиться в помещениях, а открывать окна станут меньше. Это повышает риск заболеть,

- сообщила эпидемиолог.

Вторая волна эпидемии коронавируса может быть тяжелее, чем первая, подтверждают эксперты. Поскольку осенью с октября начинается очередной сезон гриппа, а наложение сезонного гриппа на коронавирусную инфекцию может давать очень тяжелые последствия.

Алла Мироненко / Фото Укринформ

Кроме того, стоит помнить, что кроме COVID-19 существуют и другие болезни, они никуда не исчезли. Соответственно, загруженность системы здравоохранения будет большой.

Поэтому держим дистанцию и не забываем о других мерах предосторожности – они спасают жизнь.

По состоянию на 22 июля, в Украине подтвердили 60 995 случаев заражения COVID-19, 1 536 человек скончались, еще 33 172 – выздоровели. Больше всего активных больных во Львовской области.