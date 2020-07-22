Ситуація з коронавірусом лишається небезпечною. На переконання експертів, в Україні наразі немає спаду епідемії, а як похолодає, то пандемія поєднається з сезонним грипом.

З одного боку, ми вже звикли до масок й соціальної дистанції, черг й інших карантинних заходів, але людям хочеться повернутися до життя, яке було до коронавірусу. Коли це буде? Журналіст сайту 24 каналу поспілкувався з епідеміологами, які розповіли на якому етапі поширення інфекції знаходиться Україна.

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Розслаблятися рано

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська у коментарі для сайту підкреслила, що Україна як і весь світ все ще перебуває у періоді пандемії. На сьогоднішній день досі відбувається активне поширення вірусу, а таких показників, які б говорили про те, що в Україні є спад – немає.

Іншими словами, в Україні триває ще перша хвиля епідемії і вона доволі затягнулась. Головна причина – недотримання обмежень.

Людмила Мухарська / Фото з Facebook luydmila.mukharska

Тому розслаблятися не можна. Необхідно придержуватися карантину. Або ж Україна повернеться до жорстких заходів.

Ось, наприклад, у маленькій балканській країні Чорногорії вже вдруге оголошують про епідемію COVID-19, хоч раніше влада цієї країни радісно повідомила, що перемогла хворобу.

Таке рішення прийняли після того, як Чорногорія пройшла два інкубаційні періоди в 28 днів без жодного нового випадку коронавірусу. І ось знову. Виходить, що людство ще не достатньо вивчило цей новий вірус.

В Україні ж ситуація, хоч і стабільна, але кількість нових захворювань не зменшується, а у Києві фіксують антирекорди. З огляду на таку ситуацію, уряд вирішив, що продовжить карантин до кінця літа. Але країну з першого серпня розділять на різні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Динаміка поширення коронавірусу в Україні:

Рівень епідемічної ситуації визначатимуть автоматично на основі певних визначених алгоритмів.

Застосовуватимуть показники на рівні області, які використовують і наразі:

завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50%

середня кількість тестувань – не менше 24 на 100 тисяч населення

коефіцієнт виявлення випадків – не більше 11%

показник динаміки зростання випадків – більше ніж 10%.

Коли немає перевищень, область перебуває у зеленій зоні, в якій діє найменше обмежень:

у транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння (цього, до речі, дотримуються далеко не всі перевізники).

проведення масових заходів у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 5 квадратних метрів.

культурні заходи у кінотеатрах і театрах можливі лише за 50% наповненості залів.

Якщо показники критеріїв починають змінюватися протягом п'яти днів поспіль, то регіон переходить у "жовту" зону. А як будуть відносити до помаранчевої й червоної наразі в уряді не повідомили.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що відтепер карантинні обмеження будуть гармонізувати із карантином у Європі: "Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу".

До речі, в Україні вже вшосте продовжують карантин. А що буде восени?

Чи буде друга хвиля?

Другою хвилею нас лякають вже давно, мовляв, вона буде більш потужною, ніж перша.

Доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко вважає, що друга хвиля буде і вона ускладниться типовими для осені-зими респіраторними захворюваннями. Про це експертка розповіла у коментарі для сайту 24 каналу.

Очікуються, що взимку люди більше будуть знаходитись у приміщеннях, а відкривати вікна стануть менше. Це підвищує ризик захворіти,

– повідомила епідеміологиня.

Друга хвиля епідемії коронавірусу може бути важчою, ніж перша, підтверджують експерти. Оскільки восени з жовтня починається черговий сезон грипу, а накладення сезонного грипу на коронавірусну інфекцію може давати дуже важкі наслідки.

Алла Мироненко / Фото Укрінформ

Крім того, варто пам’ятати, що крім COVID-19 існують й інші хвороби, вони нікуди не зникли. Відповідно завантаженість системи охорони здоров’я буде великою.

Тому тримаємо дистанцію й не забуваємо про інші міри обережності – вони рятують життя.

Станом на 22 липня, в Україні підтвердили 60 995 випадків зараження COVID-19, 1 536 людей померли, ще 33 172 – одужали. Найбільше активних хворих у Львівській області.