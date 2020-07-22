Еще три экспериментальные вакцины против коронавируса оказались безопасными и способными вызвать иммунный ответ у здоровых людей.

По мнению независимых экспертов, результаты являются перспективными, однако для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования, сообщает Healthline.

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Какие три вакцины переходят на последнюю стадию клинических испытаний

Вакцина разработчиков из Оксфордского университета, которых поддерживает компания AstraZeneca.

Вакцина вызвала иммунный ответ на антитела на протяжении 28 дней после вакцинации и иммунный ответ Т-клеток в течение 14 дней. Кроме того, нейтрализующие антитела были выявлены и на 56 день после прививки.

Примечательно, что нейтрализующие антитела на том уровне, который потенциально может нейтрализовать вирус, обнаружили у большинства людей уже после одной дозы вакцины. При этом среди тех 10 добровольцев, которые получили вторую дозу через 28 дней после первой, достаточный уровень нейтрализующих антител выявили у каждого.

Впрочем, исследователи продолжат наблюдать за участниками еще минимум в течение года, чтобы выяснить, как долго длится иммунная реакция.

К исследованию были привлечены 1077 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Ни один из них не был инфицирован SARS-CoV-2.

Недостатки: учитывая ограниченный круг людей, пока не понятно, как вакцина защищает пожилых людей и зависит ли иммунная защита от расы, ведь 90% добровольцев были белыми.

Побочные эффекты: Легкие или умеренные побочные эффекты были достаточно распространенными, в частности усталость или головная боль. Также распространенными были: боль в месте инъекции, боль в мышцах, озноб и высокая температура.

Китайская вакцина ученых из CanSino Biologics.

Испытания вакцины, проведенное в Ухане, включало 508 здоровых взрослых людей до 83 лет, которые также не были инфицированы коронавирусом.

Исследователи вслепую назначили людям высокую или низкую дозу вакцины или неактивное плацебо. Значительно меньшее количество людей, чем во время Оксфордского исследования, выработали нейтрализующие антитела – 59% группы с высокой дозой и 47% группы с низкой дозой.

Однако этот препарат вызвал Т-клеточный ответ у 90% группы с высокой дозой и у 88% группы с низкой дозой. Оба типа иммунных реакций присутствовали и через 28 дней.

Недостатки: Иммунный ответ на антитела этого кандидата был значительной ниже у пациентов в возрасте от 55.

Побочные эффекты: Большинство побочных реакций были легкими или умеренными. Однако у 9% людей из группы, которым давали высокую дозу, была выраженная побочная реакция, в частности чаще всего лихорадка.

Вакцина фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech.

Результаты были опубликованы вчера на интернет-сервере перепечатки medRxiv.org и еще не опубликованы в рецензируемом журнале. К эксперименту были привлечены взрослые люди в возрасте 18-55 лет. Две дозы вакцины вызвали устойчивые реакции клеток CD4 + и CD8 + T и сильные реакции на антитела. Уровень оставался достаточно высоким и на 43 день после введения препарата.