Ще три експериментальні вакцини проти коронавірусу виявились безпечними і здатні викликати імунну відповідь у здорових людей.

На думку незалежних експертів результати є перспективними, втім для остаточних висновків необхідні подальші дослідження, повідомляє Healthline.

Цікаво Група крові й справді впливає на ризики інфікування COVID-19: нове дослідження

Які три вакцини переходять на останню стадію клінічних випробувань

Вакцина розробників з Оксфордського університету, яких підтримує компанія AstraZeneca.

Вакцина викликала імунну відповідь на антитіла впродовж 28 днів після вакцинації та імунну відповідь Т-клітин протягом 14 днів. Окрім того, нейтралізуючі антитіла були виявлені й на 56 день після щеплення.

Примітно, що нейтралізуючі антитіла на тому рівні, який потенційно може нейтралізувати вірус, виявили у більшості людей вже після однієї дози вакцини. Натомість серед тих 10 добровольців, які отримали другу дозу через 28 днів після першої, достатній рівень нейтралізуючих антитіл виявили у кожного.

Втім, дослідники продовжать спостерігати за учасниками ще щонайменше впродовж року аби з'ясувати, як довго триває імунна реакція.

До дослідження було залучено 1077 здорових дорослих людей віком від 18 до 55 років. Жодна з них не була інфікованою SARS-CoV-2.

Недоліки: Зважаючи на обмежене коло людей, поки що не зрозуміло, як вакцина захищає людей похилого віку та чи залежить імунний захист від раси, адже 90% добровольців були білими.

Побічні ефекти: Легкі або помірні побічні ефекти були досить поширеними, зокрема втома або головний біль. Також поширеними були: біль у місці ін’єкції, біль у м’язах, озноб та висока температура.

Китайська вакцина науковців з CanSino Biologics.

Випробування вакцини, проведене в Ухані, включало 508 здорових дорослих людей до 83 років, які також не були інфіковані коронавірусом.

Дослідники наосліп призначили людям високу або низьку дозу вакцини чи неактивне плацебо. Значно менша кількість людей, ніж під час Оксфордського дослідження, виробила нейтралізуючі антитіла – 59% групи з високою дозою та 47% групи з низькою дозою.

Однак цей препарат викликав Т-клітинну відповідь у 90% групи з високою дозою та у 88% групи з низькою дозою. Обидва типи імунних реакцій були присутніми й через 28 днів.

Недоліки: Імунна відповідь на антитіла цього кандидата була значною нижчою у пацієнтів віком від 55.

Побічні ефекти: Більшість побічних реакцій теж були легкими або помірними. Однак у 9% людей з групи, яким давали високу дозу, була виражена побічна реакція, зокрема найчастіше лихоманка.

Вакцина фармацевтичної компанії Pfizer та німецької біотехнологічної компанії BioNTech.

Результати були опубліковані вчора на інтернет-сервері передруку medRxiv.org і ще не опубліковані в рецензованому журналі. ДО експерименту були залучені дорослі люди віком 18-55 років. Дві дози вакцини викликали стійкі реакції клітин CD4 + та CD8 + T та сильні реакції на антитіла. Рівень залишався достатньо високим і на 43 день після введення препарату.