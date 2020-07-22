Минздрав Украины планирует высчитывать показатели заболеваемости коронавирусом не по количеству больных, а по динамике.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет пресс-служба главы государства.

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Сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости,

– сказал Степанов.

Так, по его словам, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости. Глава Минздрава добавил, что таким образом считают в странах Европейского Союза.

Кроме того, на совещании отметили, что в целом уже составлено почти 20 тысяч админпротоколов о нарушении правил карантина, судами наложено штрафов на 7,7 миллиона гривен.

По состоянию на 22 июля в Украине обнаружили 60 995 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 1 534 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью. К счастью, 33 172 пациента уже выздоровели.