В Украине иначе будут считать показатели заболеваемости коронавирусом: что известно
Минздрав Украины планирует высчитывать показатели заболеваемости коронавирусом не по количеству больных, а по динамике.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет пресс-служба главы государства.
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Сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости,
– сказал Степанов.
Так, по его словам, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости. Глава Минздрава добавил, что таким образом считают в странах Европейского Союза.
Кроме того, на совещании отметили, что в целом уже составлено почти 20 тысяч админпротоколов о нарушении правил карантина, судами наложено штрафов на 7,7 миллиона гривен.