В Україні інакше рахуватимуть показники захворюваності на коронавірус
МОЗ України планує вираховувати показники захворюваності на коронавірус не за кількістю хворих, а за динамікою.
Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов, пише пресслужба глави держави.
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Сьогодні Кабінет міністрів розгляне постанову, в якій визначені нові норми проведення карантину. Зокрема, норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності,
– сказав Степанов.
Так, за його словами, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності. Глава МОЗ додав, що у такий спосіб рахують в країнах Європейського Союзу.
Крім того, на нараді зазначили, що загалом уже складено майже 20 тисяч адмінпротоколів щодо порушення правил карантину, судами накладено штрафів на 7,7 мільйона гривень.