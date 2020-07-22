МОЗ України планує вираховувати показники захворюваності на коронавірус не за кількістю хворих, а за динамікою.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов, пише пресслужба глави держави.

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Сьогодні Кабінет міністрів розгляне постанову, в якій визначені нові норми проведення карантину. Зокрема, норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності,

– сказав Степанов.

Так, за його словами, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності. Глава МОЗ додав, що у такий спосіб рахують в країнах Європейського Союзу.

Крім того, на нараді зазначили, що загалом уже складено майже 20 тисяч адмінпротоколів щодо порушення правил карантину, судами накладено штрафів на 7,7 мільйона гривень.

Станом на 22 липня в Україні виявили 60 995 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 1 534 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. На щастя, 33 172 пацієнти вже одужали.