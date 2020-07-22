829 випадків за добу: в Україні майже 61 тисяча випадків захворювання на COVID-19
За минулу добу в Україні виявили 829 випадків інфікування SARS-CoV-2. Загальна кількість випадків захворювань зросла до 60 995, з яких одужали 33 172 людини, зокрема 973 осіб отримали негативний тест на COVID-19 минулої доби.
Від учора померли внаслідок ускладнень 16 хворих, таким чином кількість жертв COVID-19 в Україні станом на 22 липня – 1 534. Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, пише 24 канал.
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Поширення коронавірусу в областях
- Львівська область – 8 353;
- Київ – 7 166;
- Чернівецька область – 5 404;
- Рівненська область – 5 232;
- Закарпатська область – 4 578;
- Київська область – 3 359;
- Волинська область – 3 359;
- Івано-Франківська область – 3689;
- Харківська область – 3 139;
- Тернопільська область – 2 508;
- Вінницька область – 2 364;
- Одеська область – 2 660;
- Житомирська область – 1 634;
- Дніпропетровська область – 1 260;
- Хмельницька область – 994;
- Кіровоградська область – 688;
- Черкаська область – 853;
- Донецька область – 813;
- Запорізька область – 691;
- Чернігівська область – 654;
- Миколаївська область – 527;
- Полтавська область – 360;
- Сумська область – 383;
- Херсонська область – 217;
- Луганська область – 110.
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