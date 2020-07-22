Скільки людей захворіли на коронавірус / EPA

За минулу добу в Україні виявили 829 випадків інфікування SARS-CoV-2. Загальна кількість випадків захворювань зросла до 60 995, з яких одужали 33 172 людини, зокрема 973 осіб отримали негативний тест на COVID-19 минулої доби.