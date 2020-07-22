За прошедшие сутки в Украине обнаружили 829 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее количество случаев заболевания выросло до 60 995, из которых выздоровели 33 172 человека, в том числе 973 человек получили отрицательный тест на COVID-19 за прошлые сутки.

Со вчерашнего дня умерли в результате осложнений 16 больных, таким образом количество жертв COVID-19 в Украине по состоянию на 22 июля – 1 534. Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, пишет 24 канал.

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Распространение коронавируса в областях

Львовская область – 8353;

Киев – 7166;

Черновицкая область – 5404;

Ровненская область – 5232;

Закарпатская область – 4578;

Киевская область – 3359;

Волынская область – 3359;

Ивано-Франковская область – 3689;

Харьковская область – 3139;

Тернопольская область – 2508;

Винницкая область – 2364;

Одесская область – 2660;

Житомирская область – 1634;

Днепропетровская область – 1260;

Хмельницкая область – 994;

Кировоградская область – 688;

Черкасская область – 853;

Донецкая область – 813;

Запорожская область – 691;

Черниговская область – 654;

Николаевская область – 527;

Полтавская область – 360;

Сумская область – 383;

Херсонская область – 217;

Луганская область – 110.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.