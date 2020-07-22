829 случаев в сутки: в Украине почти 61 тысяча случаев заболевания COVID-19
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 829 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее количество случаев заболевания выросло до 60 995, из которых выздоровели 33 172 человека, в том числе 973 человек получили отрицательный тест на COVID-19 за прошлые сутки.
Со вчерашнего дня умерли в результате осложнений 16 больных, таким образом количество жертв COVID-19 в Украине по состоянию на 22 июля – 1 534. Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, пишет 24 канал.
Читайте также У скольких человек есть иммунитет к коронавирусу после перенесения болезни: новое исследование
Распространение коронавируса в областях
- Львовская область – 8353;
- Киев – 7166;
- Черновицкая область – 5404;
- Ровненская область – 5232;
- Закарпатская область – 4578;
- Киевская область – 3359;
- Волынская область – 3359;
- Ивано-Франковская область – 3689;
- Харьковская область – 3139;
- Тернопольская область – 2508;
- Винницкая область – 2364;
- Одесская область – 2660;
- Житомирская область – 1634;
- Днепропетровская область – 1260;
- Хмельницкая область – 994;
- Кировоградская область – 688;
- Черкасская область – 853;
- Донецкая область – 813;
- Запорожская область – 691;
- Черниговская область – 654;
- Николаевская область – 527;
- Полтавская область – 360;
- Сумская область – 383;
- Херсонская область – 217;
- Луганская область – 110.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter