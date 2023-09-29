Що таке овуляція

Овуляція – фаза в середині менструального циклу, коли зріла яйцеклітина виходить із яєчника. Різко підвищується рівень лютеїнізуючого гормону (ЛГ), який стимулює розрив фолікула на поверхні яєчника, і вивільняється яйцеклітина.

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Зазвичай овуляція відбувається на 14 день 28-денного циклу, тобто через два тижні після першого дня менструації. Але у багатьох жінок цикл коротший чи довший. Рахувати можна і так: овуляція настає за чотири дні до або після середини циклу. Не заплутатися в цих датах допоможуть програми відстеження циклів або звичайні календарі.

Як визначити овуляцію

Іноді овуляцію можна виміряти іншими способами. Перед її настанням вагінальні виділення стають рідкішими, прозорішими, еластичними, а потім – густими та мутними. До того ж лікарі радять вимірювати базальну температуру (температуру тіла одразу після сну), записувати результати у вигляді графіка та шукати закономірності.

У багатьох жінок прямо перед овуляцією базальна температура падає, а під час руху яйцеклітини трубами різко зростає. Так що 2 – 3 дні після такого спаду і вважаються "плодючішими". Метод не ідеальний, тому що температура може змінюватись і з інших причин.

Для тих, хто бере вагітність під контроль, в аптеках продають тести на овуляцію. Вони визначають рівень лютеїнізуючого гормону. А виглядають і працюють вони так само як тести на вагітність.

Як підвищити шанси на вагітність

Щоб підвищити шанси на зачаття, краще займатися сексом не тільки в день овуляції, але ще протягом п'яти днів до цього. Яйцеклітина живе 12 – 24 години, а сперматозоїди зберігаються в жіночих статевих шляхах 3 – 5 днів. Завагітніти найпростіше, якщо яйцеклітина вийде в труби, а сперматозоїди вже її там чекатимуть.

З тих же причин – сперматозоїди можуть надовго затриматися в організмі жінки – не варто користуватися календарем для контрацепції. Є міф, що під час місячних завагітніти не можна. Але якщо рання овуляція (до 13 дня циклу), сперматозоїди залишилися живі і на сьомий день, а місячні тривають понад тиждень, то зустріч яйцеклітини і сперматозоїда цілком реальна.