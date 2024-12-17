Як має поводитись жінка в різні триместри вагітності у свіжому випуску проєкту "Хочу бути мамою" розповіла акушер-гінекологиня Леся Івасенко, передає 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.

Також на тему Чого дійсно не можна робити вагітним: відома гінекологиня спростувала поширені міфи

Перший триместр вагітності

За словами лікарки, у першому триместрі особливих вказівок та обмежень немає. Важливо дотримуватись здорового способу життя, слідкувати за харчуванням та режимом сну.

Якщо хочеться займатися йогою – будь ласка, йога для вагітних. Але має бути турбота про себе. Це може бути нормальний сон, регулярне нормальне харчування, контроль над своїми емоціями, відвідування цікавих лекцій, заходів. Наприклад, басейн — дуже корисно. От перший триместр присвятіть його повністю собі,

– розповіла акушер-гінекологиня Леся Івасенко.

Як поводитись в інші триместри вагітності дивіться у повному випуск "Хочу бути мамою":