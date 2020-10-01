Новини про коронавірус 1 жовтня: в Україні +4 тисячі хворих, чому не закупили ШВЛ, прогноз ВООЗ
В Україні значно зросли темпи поширення коронавірусної хвороби. Так, за минулу добу захворіли понад 4 тисячі людей. Представник ВООЗ спрогнозував, що до грудня в країні добовий показник захворюваності становитиме щонайменше 9 тисяч. Болгарія зобов'язала українців перед візитом в країну робити ПЛР-тест на COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 1 жовтня
За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 4 тисячі 069 людей, відомо також про те, що 64 хворих померли від ускладнень хвороби.
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Від початку пандемії коронавірус виявили у понад 213 тисячі мешканців України, а жертвами пандемії стали 4 193 пацієнти, вони мали тяжкий перебіг COVID-19, або супутні захворювання.
Натомість побороти хворобу змогли 94 443 людини, продовжують лікуватись від коронавірусу 114 392 українці.
Статистика поширення коронавірусу в областях:
- Київ – 23 155 (+377)
- Львівська область – 20 590 (+240)
- Харківська область – 19 128 (+450)
- Чернівецька область – 14 605 (+159)
- Івано-Франківська область – 13 837 (+137)
- Одеська область – 13 789 (+260)
- Тернопільська область – 13 787 (+253)
- Рівненська область – 12 554 (+143)
- Закарпатська область – 9918 (+99)
- Київська область – 9279 (+140)
- Волинська область – 8194 (+135)
- Вінницька область – 6308 (+114)
- Хмельницька область – 6188 (+120)
- Дніпропетровська область – 6088 (+266)
- Житомирська область – 6088 (+165)
- Сумська область – 4435 (+212)
- Чернігівська область – 4254 (+127)
- Черкаська область – 4165 (+143)
- Запорізька область – 4128 (+133)
- Донецька область – 3557 (+80)
- Миколаївська область – 3270 (+107)
- Полтавська область – 2345 (+114)
- Херсонська область – 1168 (+34)
- Кіровоградська область – 1127 (+19)
- Луганська область – 1091 (+42)
Скільки українців померли від коронавірусу:
- Львівська область – 565 (+2)
- Київ – 391 (+10)
- Чернівецька область – 364 (+2)
- Харківська область – 354 (+4)
- Івано-Франківська область – 318 (+4)
- Закарпатська область – 308 (+1)
- Одеська область – 208 (+5)
- Київська область – 178 (+4)
- Тернопільська область – 170 (+5)
- Волинська область – 170 (+2)
- Рівненська область – 167 (+1)
- Хмельницька область – 120 (+6)
- Вінницька область – 116
- Дніпропетровська область – 114 (+2)
- Житомирська область – 111 (+2)
- Миколаївська область – 77 (+1)
- Сумська область – 75 (+3)
- Чернігівська область – 71 (+4)
- Запорізька область – 64 (+2)
- Кіровоградська область – 57
- Черкаська область – 57 (+1)
- Донецька область – 56
- Полтавська область – 42 (+2)
- Херсонська область – 26 (+1)
- Луганська область – 14
- COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 288 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 538 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,3%.
- Коронавірус у Збройних силах України: від учора коронавірусну інфекцію виявили одразу у 91 військовослужбовця. Станом на 1 жовтня захворіли 2 284 військових і працівників ЗСУ, з них, на жаль, у лавах Збройних сил України зареєстрували й 10 смертей внаслідок хвороби.
Головне про коронавірус
ВООЗ прогнозує в Україні до 9 тисяч хворих на COVID-19 щодня
Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в Україні кожного дня фіксуватимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірусну інфекцію.
З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки”.
З ковідного фонду ШВЛи на сьогодні не закуплені
Гроші з Фонду з боротьби з коронавірусом використали на соціальні виплати населенню, будівництво доріг та амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям. На все це витратили 25 мільярдів гривень.
В Україні існує проблема із придбанням апаратів штучної вентиляції легень. Зараз в країні тривають тендери на їхню закупівлю. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Читайте детально: Чому ШВЛ на сьогодні не закуплені
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
Співпраця України з Китаєм у боротьбі з COVID-19
Україна хоче й надалі співпрацювати з Китаєм у боротьбі з пандемією коронавірусу. Наразі особливо важливим є забезпечення українців якісною вакциною.
Зеленський хоче надати українсько-китайському співробітництву нового імпульсу. Він запросив голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна в Україну.
На COVID-19 захворів мер Чернігова Атрошенко
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом. ПЛР-тест підтвердив діагноз. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.
В одній із шкіл в Житомирі захворіло 30 вчителів
В Житомирі школу №5 закривають на карантин через захворювання вчителів. Так, близько 30 педагогів пішли на лікарняний та проходитимуть тестування на COVID-19.
Водночас коронавірус вже підтвердився у 3 освітян. Інших вчителів лікарі також відправляють на тестування.
Головне про карантин в Україні
Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Станом на 1 жовтня послабити обмеження дозволили лише в одній області.
До послаблення карантину готова Кіровоградська область. Хоча напередодні обмеження не дозволяли пом'якшити у жодному регіоні України.
Де не можна послаблювати карантин:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 1 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 989 967 хворих на коронавірус. Натомість 23 657 049 пацієнтів уже видужали.
На жаль, 1 014 561 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 2 333 946;
- Індія – 6 312 584;
- Бразилія – 4 810 935;
- Росія – 1 179 634;
- Колумбія – 829 679.
В Ізраїлі за добу близько 9 тисяч хворих на COVID-19: країна знову на карантині
За попередню добу в Ізраїлі підтвердили 8 568 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Через поширення коронавірусу в Ізраїлі тотальний карантин продовжили до 14 жовтня.
До слова, з 25 вересня до 11 жовтня Ізраїль жив в умовах герметичного карантину.
Болгарія ввела нові правила перетину кордону для українців
Українці з 1 жовтня можуть в'їхати до Болгарії тільки з негативним ПЛР-тестом на COVID-19. Така вимога стосуватиметься українців до 30 листопада включно. Відповідне рішення ухвалило посольство України в Болгарії.
ПЛР-тест перед в'їздом у Болгарію потрібно зробити за 72 години до перетину кордону.
До теми Тест на коронавірус для поїздки за кордон: де зробити та яка ціна