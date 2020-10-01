В Україні значно зросли темпи поширення коронавірусної хвороби. Так, за минулу добу захворіли понад 4 тисячі людей. Представник ВООЗ спрогнозував, що до грудня в країні добовий показник захворюваності становитиме щонайменше 9 тисяч. Болгарія зобов'язала українців перед візитом в країну робити ПЛР-тест на COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 1 жовтня

За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 4 тисячі 069 людей, відомо також про те, що 64 хворих померли від ускладнень хвороби.

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Від початку пандемії коронавірус виявили у понад 213 тисячі мешканців України, а жертвами пандемії стали 4 193 пацієнти, вони мали тяжкий перебіг COVID-19, або супутні захворювання.

Натомість побороти хворобу змогли 94 443 людини, продовжують лікуватись від коронавірусу 114 392 українці.

Статистика поширення коронавірусу в областях:

Київ – 23 155 (+377)

Львівська область – 20 590 (+240)

Харківська область – 19 128 (+450)

Чернівецька область – 14 605 (+159)

Івано-Франківська область – 13 837 (+137)

Одеська область – 13 789 (+260)

Тернопільська область – 13 787 (+253)

Рівненська область – 12 554 (+143)

Закарпатська область – 9918 (+99)

Київська область – 9279 (+140)

Волинська область – 8194 (+135)

Вінницька область – 6308 (+114)

Хмельницька область – 6188 (+120)

Дніпропетровська область – 6088 (+266)

Житомирська область – 6088 (+165)

Сумська область – 4435 (+212)

Чернігівська область – 4254 (+127)

Черкаська область – 4165 (+143)

Запорізька область – 4128 (+133)

Донецька область – 3557 (+80)

Миколаївська область – 3270 (+107)

Полтавська область – 2345 (+114)

Херсонська область – 1168 (+34)

Кіровоградська область – 1127 (+19)

Луганська область – 1091 (+42)

Скільки українців померли від коронавірусу:

Львівська область – 565 (+2)

Київ – 391 (+10)

Чернівецька область – 364 (+2)

Харківська область – 354 (+4)

Івано-Франківська область – 318 (+4)

Закарпатська область – 308 (+1)

Одеська область – 208 (+5)

Київська область – 178 (+4)

Тернопільська область – 170 (+5)

Волинська область – 170 (+2)

Рівненська область – 167 (+1)

Хмельницька область – 120 (+6)

Вінницька область – 116

Дніпропетровська область – 114 (+2)

Житомирська область – 111 (+2)

Миколаївська область – 77 (+1)

Сумська область – 75 (+3)

Чернігівська область – 71 (+4)

Запорізька область – 64 (+2)

Кіровоградська область – 57

Черкаська область – 57 (+1)

Донецька область – 56

Полтавська область – 42 (+2)

Херсонська область – 26 (+1)

Луганська область – 14

COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 288 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 538 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,3%.

за минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 288 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 538 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,3%. Коронавірус у Збройних силах України: від учора коронавірусну інфекцію виявили одразу у 91 військовослужбовця. Станом на 1 жовтня захворіли 2 284 військових і працівників ЗСУ, з них, на жаль, у лавах Збройних сил України зареєстрували й 10 смертей внаслідок хвороби.

Головне про коронавірус

ВООЗ прогнозує в Україні до 9 тисяч хворих на COVID-19 щодня

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в Україні кожного дня фіксуватимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірусну інфекцію.

Ярно Хабіт – представник ВООЗ “Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас в школі, працівники в офісі, – ред.).

З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки”.

З ковідного фонду ШВЛи на сьогодні не закуплені

Гроші з Фонду з боротьби з коронавірусом використали на соціальні виплати населенню, будівництво доріг та амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям. На все це витратили 25 мільярдів гривень.

В Україні існує проблема із придбанням апаратів штучної вентиляції легень. Зараз в країні тривають тендери на їхню закупівлю. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Читайте детально: Чому ШВЛ на сьогодні не закуплені



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Співпраця України з Китаєм у боротьбі з COVID-19

Україна хоче й надалі співпрацювати з Китаєм у боротьбі з пандемією коронавірусу. Наразі особливо важливим є забезпечення українців якісною вакциною.

Зеленський хоче надати українсько-китайському співробітництву нового імпульсу. Він запросив голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна в Україну.

На COVID-19 захворів мер Чернігова Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом. ПЛР-тест підтвердив діагноз. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.

В одній із шкіл в Житомирі захворіло 30 вчителів

В Житомирі школу №5 закривають на карантин через захворювання вчителів. Так, близько 30 педагогів пішли на лікарняний та проходитимуть тестування на COVID-19.

Водночас коронавірус вже підтвердився у 3 освітян. Інших вчителів лікарі також відправляють на тестування.

Головне про карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Станом на 1 жовтня послабити обмеження дозволили лише в одній області.

До послаблення карантину готова Кіровоградська область. Хоча напередодні обмеження не дозволяли пом'якшити у жодному регіоні України.

Де не можна послаблювати карантин:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 1 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 989 967 хворих на коронавірус. Натомість 23 657 049 пацієнтів уже видужали.

На жаль, 1 014 561 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 2 333 946; Індія – 6 312 584; Бразилія – 4 810 935; Росія – 1 179 634; Колумбія – 829 679.

В Ізраїлі за добу близько 9 тисяч хворих на COVID-19: країна знову на карантині

За попередню добу в Ізраїлі підтвердили 8 568 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Через поширення коронавірусу в Ізраїлі тотальний карантин продовжили до 14 жовтня.

До слова, з 25 вересня до 11 жовтня Ізраїль жив в умовах герметичного карантину.

Болгарія ввела нові правила перетину кордону для українців

Українці з 1 жовтня можуть в'їхати до Болгарії тільки з негативним ПЛР-тестом на COVID-19. Така вимога стосуватиметься українців до 30 листопада включно. Відповідне рішення ухвалило посольство України в Болгарії.

ПЛР-тест перед в'їздом у Болгарію потрібно зробити за 72 години до перетину кордону.

До теми Тест на коронавірус для поїздки за кордон: де зробити та яка ціна



Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ