ВООЗ прогнозує, що в Україні кількість нових хворих на коронавірус може зрости до 7 – 9 тисяч за добу. Такі цифри цілком реальні, адже вони грунтуються на спостереженнях, які відбуваються в Україні та світі.

У більшості регіонів України зайнятість лікарняних ліжок складає приблизно 50 – 55%. Ця цифра турбує значно більше ніж кількість хворих на COVID-19 за добу. Таку думку висловив інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі 24 каналу.

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На його думку, пік захворюваності в Україні може припасти на кінець листопада – початок грудня. В Україні вже виділено близько 30 тисяч лікарняних ліжок, які обладнані для хворих. За прогнозами ВООЗ та міжнародних експертів, такої кількості місць вистачить, якщо захворюваність на COVID-19 не набуде вибухового характеру.

Володимир Курпіта, інфекціоніст "Якщо все буде розвиватися так, як зараз, то медична система витримає".

Також інфекціоніст зазначив, що на сьогодні основним викликом для уряду є втома серед медичних працівників та невиконані обіцянки щодо виплат.

Як уникнути збільшення захворюваності

За словами Курпіти, від зростання кількості інфікованих на COVID-19 можна вберегтися, якщо люди будуть дотримуватися 3 основних правил:

зберігати дистанцію не менше 2 метрів під час перебування у місцях великого скупчення людей;

використовувати маски в закритих приміщеннях, які погано провітрюються;

дотримуватись правил гігієни та регулярно мити руки, особливо після торкання предметів у громадських місцях.



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