ВОЗ прогнозирует, что в Украине количество новых больных коронавирусом может вырасти до 7-9 тысяч в сутки. Такие цифры вполне реальны, ведь они основываются на наблюдениях, которые происходят в Украине и мире.

В большинстве регионов Украины занятость больничных коек составляет примерно 50-55%. Эта цифра беспокоит гораздо больше чем количество больных COVID-19 в сутки. Такое мнение высказал инфекционист Владимир Курпита в эфире 24 канала.

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По его мнению, пик заболеваемости в Украине может прийтись на конец ноября-начало декабря. В Украине уже выделено около 30 тысяч больничных коек, которые оборудованы для больных. По прогнозам ВОЗ и международных экспертов, такого количества мест хватит, если заболеваемость COVID-19 не приобретет взрывного характера.

Владимир Курпита, инфекционист "Если все будет развиваться так, как сейчас, то медицинская система выдержит".

Также инфекционист отметил, что на сегодня основным вызовом для правительства является усталость среди медицинских работников и невыполненные обещания по выплатам.

Как избежать увеличения заболеваемости

По словам Курпиты, от роста количества инфицированных COVID-19 можно уберечься, если люди будут соблюдать 3 основных правила:

сохранять дистанцию ​​не менее 2 метров во время пребывания в местах большого скопления людей;

использовать маски в закрытых помещениях, которые плохо проветриваются;

соблюдать правила гигиены и регулярно мыть руки, особенно после касания предметов в общественных местах.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала