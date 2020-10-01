До 9 тысяч больных COVID-19 за день выдержит медицинская система Украины
ВОЗ прогнозирует, что в Украине количество новых больных коронавирусом может вырасти до 7-9 тысяч в сутки. Такие цифры вполне реальны, ведь они основываются на наблюдениях, которые происходят в Украине и мире.
В большинстве регионов Украины занятость больничных коек составляет примерно 50-55%. Эта цифра беспокоит гораздо больше чем количество больных COVID-19 в сутки. Такое мнение высказал инфекционист Владимир Курпита в эфире 24 канала.
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По его мнению, пик заболеваемости в Украине может прийтись на конец ноября-начало декабря. В Украине уже выделено около 30 тысяч больничных коек, которые оборудованы для больных. По прогнозам ВОЗ и международных экспертов, такого количества мест хватит, если заболеваемость COVID-19 не приобретет взрывного характера.
Также инфекционист отметил, что на сегодня основным вызовом для правительства является усталость среди медицинских работников и невыполненные обещания по выплатам.
Как избежать увеличения заболеваемости
По словам Курпиты, от роста количества инфицированных COVID-19 можно уберечься, если люди будут соблюдать 3 основных правила:
- сохранять дистанцию не менее 2 метров во время пребывания в местах большого скопления людей;
- использовать маски в закрытых помещениях, которые плохо проветриваются;
- соблюдать правила гигиены и регулярно мыть руки, особенно после касания предметов в общественных местах.