Новости о коронавирусе 1 октября: в Украине +4 тысячи больных, не закупили ИВЛ, прогноз ВОЗ
В Украине значительно выросли темпы распространения коронавируса. Так, за минувшие сутки заболели более 4 тысяч человек. Представитель ВОЗ спрогнозировал, что к декабрю в стране суточный показатель заболеваемости составит не менее 9 тысяч. Болгария обязала украинцев перед визитом в страну делать ПЦР-тест на COVID-19. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 1 октября
За минувшие сутки в Украине на COVID-19 заболели 4 тысячи 069 человек, известно также о том, что 64 больных умерли от осложнений болезни.
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С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 213 тысяч жителей Украины, а жертвами пандемии стали 4 193 пациента, у них тяжело протекала болезнь COVID-19, или были сопутствующие заболевания.
Зато смогли побороть болезнь 94 443 человека, а продолжают лечиться от коронавируса – 114 392 украинца.
Статистика распространения коронавируса в областях:
- Киев – 23 155 (+377)
- Львовская область – 20 590 (+240)
- Харьковская область – 19 128 (+450)
- Черновицкая область – 14 605 (+159)
- Ивано-Франковская область – 13 837 (+137)
- Одесская область – 13 789 (+260)
- Тернопольская область – 13 787 (+253)
- Ровенская область – 12 554 (+143)
- Закарпатская область – 9918 (+99)
- Киевская область – 9279 (+140)
- Волынская область – 8194 (+135)
- Винницкая область – 6308 (+114)
- Хмельницкая область – 6188 (+120)
- Днепропетровская область – 6088 (+266)
- Житомирская область – 6088 (+165)
- Сумская область – 4435 (+212)
- Черниговская область – 4254 (+127)
- Черкасская область – 4165 (+143)
- Запорожская область – 4128 (+133)
- Донецкая область – 3557 (+80)
- Николаевская область – 3270 (+107)
- Полтавская область – 2345 (+114)
- Херсонская область – 1168 (+34)
- Кировоградская область – 1127 (+19)
- Луганская область – 1091 (+42)
Сколько украинцев умерли от коронавируса:
- Львовская область – 565 (+2)
- Киев – 391 (+10)
- Черновицкая область – 364 (+2)
- Харьковская область – 354 (+4)
- Ивано-Франковская область – 318 (+4)
- Закарпатская область – 308 (+1)
- Одесская область – 208 (+5)
- Киевская область – 178 (+4)
- Тернопольская область – 170 (+5)
- Волынская область – 170 (+2)
- Ровенская область – 167 (+1)
- Хмельницкая область – 120 (+6)
- Винницкая область – 116
- Днепропетровская область – 114 (+2)
- Житомирская область – 111 (+2)
- Николаевская область – 77 (+1)
- Сумская область – 75 (+3)
- Черниговская область – 71 (+4)
- Запорожская область – 64 (+2)
- Кировоградская область – 57
- Черкасская область – 57 (+1)
- Донецкая область – 56
- Полтавская область – 42 (+2)
- Херсонская область – 26 (+1)
- Луганская область – 14
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 288 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 538 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили сразу у 91 военнослужащего. По состоянию на 1 октября заболели 2 284 военных и работников ВСУ, из них, к сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали и 10 смертей в результате болезни.
Главное о коронавирусе
ВОЗ прогнозирует в Украине до 9 тысяч больных COVID-19 ежедневно
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабит заявил, что до конца года в Украине каждый день будут фиксировать 7-9 тысяч новых больных коронавирусной инфекцией.
Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки”
Из ководного фонда ИВЛы на сегодня не закуплены
Деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом использовали на социальные выплаты населению, строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам и правоохранителям. На все это потратили 25 миллиардов гривен.
В Украине существует проблема с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас в стране продолжаются тендеры на их закупку. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
Читайте подробно: Почему ИВЛ на сегодня не закуплены
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала
Сотрудничество Украины с Китаем в борьбе с COVID-19
Украина хочет и дальше сотрудничать с Китаем в борьбе с пандемией коронавируса. Сейчас особенно важным является обеспечение украинцев качественной вакциной.
Зеленский хочет придать украинско-китайскому сотрудничеству новый импульс. Он пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Украину.
На COVID-19 заболел мэр Чернигова Атрошенко
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом. ПЦР-тест подтвердил диагноз. Сейчас он находится дома на самоизоляции.
В одной из школ в Житомире заболело 30 учителей
В Житомире школу №5 закрывают на карантин из-за заболеваний учителей. Так, около 30 педагогов ушли на больничный и будут проходить тестирование на COVID-19.
В то же время коронавирус уже подтвердился у 3 педагогов. Других учителей врачи также отправляют на тестирование.
Главное о карантине в Украине
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 1 октября ослабить ограничения позволили лишь в одной области.
К ослаблению карантина готова Кировоградская область. Хотя накануне ограничения не позволяли смягчить ни в одном регионе Украины.
Где нельзя ослаблять карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 1 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 989 967 больных на коронавирус. Вместе с тем 23 657 049 пациентов уже выздоровели.
К сожалению, 1 014 561 больной умер от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 2 333 946;
- Индия – 6 312 584;
- Бразилия – 4 810 935;
- Россия – 1 179 634;
- Колумбия – 829 679.
В Израиле за сутки около 9 тысяч больных COVID-19: страна снова на карантине
За предыдущие сутки в Израиле подтвердили 8 568 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из-за распространения коронавируса в Израиле тотальный карантин продлили до 14 октября.
К слову, с 25 сентября до 11 октября Израиль жил в условиях герметичного карантина.
Болгария ввела новые правила пересечения границы для украинцев
Украинцы с 1 октября могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Такое требование будет касаться украинцев до 30 ноября включительно. Соответствующее решение приняло посольство Украины в Болгарии.
ПЦР-тест перед въездом в Болгарию нужно сделать за 72 часа до пересечения границы.
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Список зеленых и красных стран / Таблица Минздрава