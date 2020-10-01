В Украине значительно выросли темпы распространения коронавируса. Так, за минувшие сутки заболели более 4 тысяч человек. Представитель ВОЗ спрогнозировал, что к декабрю в стране суточный показатель заболеваемости составит не менее 9 тысяч. Болгария обязала украинцев перед визитом в страну делать ПЦР-тест на COVID-19. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 1 октября

За минувшие сутки в Украине на COVID-19 заболели 4 тысячи 069 человек, известно также о том, что 64 больных умерли от осложнений болезни.

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С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 213 тысяч жителей Украины, а жертвами пандемии стали 4 193 пациента, у них тяжело протекала болезнь COVID-19, или были сопутствующие заболевания.

Зато смогли побороть болезнь 94 443 человека, а продолжают лечиться от коронавируса – 114 392 украинца.

Статистика распространения коронавируса в областях:

Киев – 23 155 (+377)

Львовская область – 20 590 (+240)

Харьковская область – 19 128 (+450)

Черновицкая область – 14 605 (+159)

Ивано-Франковская область – 13 837 (+137)

Одесская область – 13 789 (+260)

Тернопольская область – 13 787 (+253)

Ровенская область – 12 554 (+143)

Закарпатская область – 9918 (+99)

Киевская область – 9279 (+140)

Волынская область – 8194 (+135)

Винницкая область – 6308 (+114)

Хмельницкая область – 6188 (+120)

Днепропетровская область – 6088 (+266)

Житомирская область – 6088 (+165)

Сумская область – 4435 (+212)

Черниговская область – 4254 (+127)

Черкасская область – 4165 (+143)

Запорожская область – 4128 (+133)

Донецкая область – 3557 (+80)

Николаевская область – 3270 (+107)

Полтавская область – 2345 (+114)

Херсонская область – 1168 (+34)

Кировоградская область – 1127 (+19)

Луганская область – 1091 (+42)

Сколько украинцев умерли от коронавируса:

Львовская область – 565 (+2)

Киев – 391 (+10)

Черновицкая область – 364 (+2)

Харьковская область – 354 (+4)

Ивано-Франковская область – 318 (+4)

Закарпатская область – 308 (+1)

Одесская область – 208 (+5)

Киевская область – 178 (+4)

Тернопольская область – 170 (+5)

Волынская область – 170 (+2)

Ровенская область – 167 (+1)

Хмельницкая область – 120 (+6)

Винницкая область – 116

Днепропетровская область – 114 (+2)

Житомирская область – 111 (+2)

Николаевская область – 77 (+1)

Сумская область – 75 (+3)

Черниговская область – 71 (+4)

Запорожская область – 64 (+2)

Кировоградская область – 57

Черкасская область – 57 (+1)

Донецкая область – 56

Полтавская область – 42 (+2)

Херсонская область – 26 (+1)

Луганская область – 14

COVID-19 среди украинских медиков : за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 288 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 538 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%.

: за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 288 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 538 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили сразу у 91 военнослужащего. По состоянию на 1 октября заболели 2 284 военных и работников ВСУ, из них, к сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали и 10 смертей в результате болезни.

Главное о коронавирусе

ВОЗ прогнозирует в Украине до 9 тысяч больных COVID-19 ежедневно

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабит заявил, что до конца года в Украине каждый день будут фиксировать 7-9 тысяч новых больных коронавирусной инфекцией.

Ярно Хабит – представитель ВОЗ "Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники в офисе, – ред.).

Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки”

Из ководного фонда ИВЛы на сегодня не закуплены

Деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом использовали на социальные выплаты населению, строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам и правоохранителям. На все это потратили 25 миллиардов гривен.

В Украине существует проблема с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас в стране продолжаются тендеры на их закупку. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Читайте подробно: Почему ИВЛ на сегодня не закуплены



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала

Сотрудничество Украины с Китаем в борьбе с COVID-19

Украина хочет и дальше сотрудничать с Китаем в борьбе с пандемией коронавируса. Сейчас особенно важным является обеспечение украинцев качественной вакциной.

Зеленский хочет придать украинско-китайскому сотрудничеству новый импульс. Он пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Украину.

На COVID-19 заболел мэр Чернигова Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом. ПЦР-тест подтвердил диагноз. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

В одной из школ в Житомире заболело 30 учителей

В Житомире школу №5 закрывают на карантин из-за заболеваний учителей. Так, около 30 педагогов ушли на больничный и будут проходить тестирование на COVID-19.

В то же время коронавирус уже подтвердился у 3 педагогов. Других учителей врачи также отправляют на тестирование.

Главное о карантине в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 1 октября ослабить ограничения позволили лишь в одной области.

К ослаблению карантина готова Кировоградская область. Хотя накануне ограничения не позволяли смягчить ни в одном регионе Украины.

Где нельзя ослаблять карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 1 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 989 967 больных на коронавирус. Вместе с тем 23 657 049 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 014 561 больной умер от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 2 333 946; Индия – 6 312 584; Бразилия – 4 810 935; Россия – 1 179 634; Колумбия – 829 679.

В Израиле за сутки около 9 тысяч больных COVID-19: страна снова на карантине

За предыдущие сутки в Израиле подтвердили 8 568 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из-за распространения коронавируса в Израиле тотальный карантин продлили до 14 октября.

К слову, с 25 сентября до 11 октября Израиль жил в условиях герметичного карантина.

Болгария ввела новые правила пересечения границы для украинцев

Украинцы с 1 октября могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Такое требование будет касаться украинцев до 30 ноября включительно. Соответствующее решение приняло посольство Украины в Болгарии.

ПЦР-тест перед въездом в Болгарию нужно сделать за 72 часа до пересечения границы.

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Список зеленых и красных стран / Таблица Минздрава