В оккупированном Россией Крыму каждый день увеличивается количество больных COVID-19. За последние сутки коронавирус выявили у 14 человек, а общее количество инфицированных приближается к 600 людям.

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На оккупированном полуострове COVID-19 подтвердили уже у 575 человек. 16 июня заболели еще 14 человек, информирует "Крым. Реалии" со ссылкой на оккупационную администрацию полуострова.

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"10 из них обнаружены при проведении противоэпидемиологических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при обращении за медицинской помощью. Все больные госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", – отметили оккупанты.

За время пандемии коронавируса в оккупированном Крыму уже умерли 17 человек. В то же время оккупационная власть уверяет, что излечился от болезни 381 человек.

В Севастополе в целом заболели 187 человек, 152 из которых выздоровели. Еще 3 человека умерли.

Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.