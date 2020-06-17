Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных и умерших неустанно растет
В оккупированном Россией Крыму каждый день увеличивается количество больных COVID-19. За последние сутки коронавирус выявили у 14 человек, а общее количество инфицированных приближается к 600 людям.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Крыму
На оккупированном полуострове COVID-19 подтвердили уже у 575 человек. 16 июня заболели еще 14 человек, информирует "Крым. Реалии" со ссылкой на оккупационную администрацию полуострова.
Обратите внимание Нас держат за быдло, – медсестра рассказала, как Путин "развел" крымчан-медиков
"10 из них обнаружены при проведении противоэпидемиологических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при обращении за медицинской помощью. Все больные госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", – отметили оккупанты.
За время пандемии коронавируса в оккупированном Крыму уже умерли 17 человек. В то же время оккупационная власть уверяет, что излечился от болезни 381 человек.
В Севастополе в целом заболели 187 человек, 152 из которых выздоровели. Еще 3 человека умерли.
Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.