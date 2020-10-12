Ученые из КПИ сообщили, что в ближайшие две недели в Украине могут фиксировать и 7 800 новых случаев инфицирования коронавирусом в день.

Ученые из КПИ обнародовали результаты исследования особенностей всплеска пандемии коронавируса в начале осенне-зимнего периода.

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Согласно им, в период с 11 октября по 23 октября суточный прирост больных может колебаться в диапазоне от 4500 до 7800 инфицированных в день.

Специалисты отмечают, что в ближайшее время ситуация может стать сверхтяжелым для медицинской системы страны. Загруженность коек зараженными больными COVID-19 по стране приближается к 40%. А если принимать во внимание подозрительные и неподтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%. Это может вызвать существенную перегрузку медицинской системы, что приведет к ее сбою.

Эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения,

– говорится в сообщении.

За последние полтора месяца количество областей, которые были в зеленой зоне, сократилось с 13 до 2. Сейчас в этой зоне только Кировоградская и часть Херсонской области, впрочем и там показатели заболевания медленно, но растут.

Город Киев и остальные области Украины – в желтой и оранжевой зонах. В красную зону попали город Канев Черкасской области и город Сумы Сумской области.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 4 420 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 43 пациента умерли, при этом 903 человека преодолели заболевание.