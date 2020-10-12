Вчені з КПІ повідомили, що у найближчі два тижні в Україні можуть фіксувати й 7 800 нових випадків інфікування коронавірусом на день.

Вчені з КПІ оприлюднили результати дослідження особливостей сплеску пандемії коронавірусу на початку осінньо-зимового періоду.

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Згідно з ним, в період з 11 жовтня по 23 жовтня добовий приріст хворих може коливатися в діапазоні від 4500 до 7800 інфікованих на день.

Фахівці зазначають, що найближчим часом ситуація може стати надважкою для медичної системи країни. Завантаженість ліжок підтвердженими хворими на COVID-19 по країні наближається до 40%. А якщо брати до уваги підозрілі та непідтверджені випадки, цей показник сягає майже 60%. Це може спричинити суттєве перенавантаження медичної системи, що призведе до її збою.

Епідемічна ситуація в розрізі регіонів України стрімко погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення,

– йдеться в повідомленні.

За останні півтора місяця кількість областей, які були в зеленій зоні, скоротилася з 13 до 2. Нині у цій зоні лише Кіровоградська і частина Херсонської області, втім і там показники захворювання повільно, але зростають.

Місто Київ і решта областей України – у жовтій і помаранчевій зонах. До червоної зони потрапили місто Канів Черкаської області та місто Суми Сумської області.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зареєстрували 4 420 нових випадків зараження коронавірусом. Ще 43 пацієнти померли, натомість 903 людини подолали захворювання.