Україна готується до чергового спалаху коронавірусної хвороби. Тож президент доручив запровадити низку заходів для протидії поширенню COVID-19. Попри збільшення кількості хворих, система охорони здоров'я витримує навантаження. Втім ситуація в майбутньому може бути непередбачувана.

Відтак є превентивні заходи, які треба зараз терміново виконувати. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За його словами, не варто забувати про те, що додасться сезонний грип, який теж має свої ускладнення.

Маємо готуватися до жорсткішого сценарію розвитку пандемії,

– наголосив нардеп.

Михайло Радуцький відзначив, що ті заходи, які були прийняті на нараді з президентом, є підготовкою до значного погіршення ситуації. Зокрема:

уряд виділив кошти на збільшення ПЛР-тестування коронавірусного фонду;

виділено понад 500 мільйонів гривень на збільшення обладнання киснем ліжок, які не є профільними;

прийнято рішення про долучення до системи охорони здоров'я відомчих лікарень. Це лікарня Національної академії медичних наук, Укрзалізниці, МВС, СБУ. Ці всі лікарні також будуть долучатися до прийняття хворих на COVID-19.

здійснюватиметься підготовка розгортання мобільних шпиталів.

Про збільшення кількості ПЛР-тестувань

Під час наради відомств, відповідальних за охорону здоров'я, президент доручив МОЗ збільшити кількість ПЛР-тестів.

Михайло Радуцький вважає, що для цього в Україні є така можливість. Зокрема, постійно закуповується сучасніше обладнання, а також інша кількість реагентів. Крім цього, прийнято рішення долучати до ПЛР-тестування приватні лабораторії.

"Це все дасть збільшення кількості тестувань", – пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.

Чи постачатимуть в Україну вакцину з РФ

Напередодні депута від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна не може відмовлятись від ефективної вакцини, незалежно від того, хто її виробник. Відтак якщо доведуть ефективність російської вакцини, ми будемо зобов'язані домовлятись з РФ про закупівлю.

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Михайло Радуцький не погодився з такою позицією колеги по фракції. І зауважив, що не можна обговорювати будь-які вакцини, які не визнані у світу, та які не пройшли сертифікацію в країнах з жорсткою сертифікаційною політикою. До таких держав належать:

США;

Японія;

Ізраїль;

Швейцарія.

"Ми будемо розглядати тільки визнану вакцину, яка пройшла всі випробування. Росія не належить до країн з жорсткою регуляторною політикою", – підсумував він.

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