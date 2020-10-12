Украина готовится к очередной вспышке коронавирусной болезни. Поэтому президент поручил внедрить ряд мер для противодействия распространению COVID-19. Несмотря на увеличение количества больных, система здравоохранения выдерживает нагрузки. Впрочем ситуация в будущем может быть непредсказуема.

Поэтому есть превентивные меры, которые надо сейчас срочно выполнять. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, не стоит забывать о том, что добавится сезонный грипп, который тоже имеет свои осложнения.

Должны готовиться к более жесткому сценарию развития пандемии,

– подчеркнул нардеп.

Михаил Радуцкий отметил, что те меры, которые были приняты на совещании с президентом, являются подготовкой к значительному ухудшению ситуации. Отдельно:

правительство выделило средства на увеличение ПЦР-тестирования коронавирусного фонда;

выделено более 500 миллионов гривен на увеличение оборудования кислородом коек, которые не являются профильными;

принято решение о приобщении к системе здравоохранения ведомственных больниц. Это больница Национальной академии медицинских наук, Укрзализныци, МВД, СБУ. Эти больницы также будут участвовать в принятии больных COVID-19.

будет осуществляться подготовка развертывания мобильных госпиталей.

Об увеличении количества ПЦР-тестирований

Во время совещания ведомств, ответственных за здравоохранение, президент поручил Минздраву увеличить количество ПЦР-тестов.

Михаил Радуцкий считает, что для этого в Украине есть такая возможность. В частности, постоянно закупается современное оборудование, а также другое количество реагентов. Кроме этого, принято решение приобщать к ПЦР-тестированию частные лаборатории.

"Это все даст увеличение количества тестирований", – пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Будут ли поставлять в Украину вакцину из РФ

Накануне депут от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что Украина не может отказываться от эффективной вакцины, независимо от того, кто ее производитель. Поэтому если докажут эффективность российской вакцины, мы будем обязаны договариваться с РФ о закупке.

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Михаил Радуцкий не согласился с такой позицией коллеги по фракции. И заметил, что нельзя обсуждать любые вакцины, которые не признаны в мире, и которые не прошли сертификацию в странах с жесткой сертификационной политикой. К таким государствам относятся:

США;

Япония;

Израиль;

Швейцария.

"Мы будем рассматривать только признанную вакцину, которая прошла все испытания. Россия не относится к странам с жесткой регуляторной политикой", – подытожил он.

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