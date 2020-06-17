В окупованому Росією Криму кожного дня збільшується кількість хворих на COVID-19. За останню добу коронавірус виявили у 14 осіб, а загальна кількість інфікованих наближається до 600 осіб.

Останні новини про ситуацію з коронавірусом у Криму

На окупованому півострові COVID-19 підтвердили вже у 575 осіб. 16 червня захворіли ще 14 людей, інформує "Крим. Реалії" з посиланням на окупаційну адміністрацію півострова.

Зверніть увагу Нас мають за бидло, – медсестра розповіла, як Путін "розвів" кримчан-медиків

"10 з них виявлені при проведенні протиепідеміологічних заходів по раніше зареєстрованих випадках, 4 – при зверненні за медичною допомогою. Всі хворі госпіталізовані, визначено коло контактних осіб, щодо яких проводяться профілактичні заходи", – зауважили окупанти.

За час пандемії коронавірусу в окупованому Криму вже померли 17 осіб. Водночас окупаційна влада переконує, що вилікувалась від хвороби 381 людина.

У Севастополі загалом захворіли 187 осіб, 152 з яких одужали. Ще 3 людини померли.

Зверніть увагу! Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.

Карантин у Криму

У Криму 17 березня ввели режим "підвищеної готовності" через загрозу коронавірусу. Такі обмеження тривали до 11 травня.

Лише з 12 травня на півострові ввели обов'язковий масковий режим .

. На початку квітня для жителів окупованого півострова ввели обов'язкову самоізоляцію, яку скасували лише з 15 червня.

Тепер окупаційна влада дозволила кримчанам мандрувати півостровом.

З 1 липня окупанти вже планують почати приймати туристів з Росії.

Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.