Новости о коронавирусе 30 сентября: рекорд больных в Украине, вспышка в Верховной Раде
В Украине за минувшие сутки зафиксировали наибольший суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом – болезнь обнаружили у 4 027 человек. Среди депутатов Верховной Рады обнаружили массовое распространение коронавирусной инфекции. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 30 сентября
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 027 больных коронавирусом. По состоянию на 30 сентября общее количество инфицированных SARS-CoV-2 в Украине составляет 208 959, 4 129 человек из которых умерли от осложнений. На сегодня в Украине осталось 114 580 активных больных, также выздоровели 92 360 пациентов.
Коронавирус в областях Украины 30 сентября
- Винницкая область – 6 194 случая;
- Волынская область – 8 059 случаев;
- Днепропетровская область – 5 822 случая;
- Донецкая область – 3 477 случаев;
- Житомирская область – 5 923 случая;
- Закарпатская область – 9 819 случаев;
- Запорожская область – 3 995 случаев;
- Ивано-Франковская область – 13 700 случаев;
- Кировоградская область – 1 108 случаев;
- Киев – 22 778 случаев;
- Киевская область – 9 139 случаев;
- Львовская область – 20 350 случаев;
- Луганская область – 1 049 случаев;
- Николаевская область – 3 163 случая;
- Одесская область – 13 529 случаев;
- Полтавская область – 2 231 случай;
- Ровненская область – 12 411 случаев;
- Сумская область – 4 223 случая;
- Тернопольская область – 13 514 случаев;
- Харьковская область – 18 678 случаев;
- Херсонская область – 1 134 случая;
- Хмельницкая область – 6 068 случаев;
- Черновицкая область – 14 446 случаев;
- Черкасская область – 4 022 случая;
- Черниговская область – 4 127 случаев.
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 563 (+3);
- Черновицкая область – 361 (+4);
- Киев – 381 (+8);
- Харьковская область – 350 (+9);
- Закарпатская область – 307 (+3);
- Ивано-Франковская область – 314 (+4);
- Одесская область – 203 (+5);
- Киевская область – 174 (+1);
- Ровненская область – 166 (+1);
- Волынская область – 168 (+2);
- Тернопольская область – 165 (+1);
- Винницкая область – 116;
- Хмельницкая область – 114 (+4);
- Житомирская область – 189 (+1);
- Днепропетровская область – 112 (+3);
- Николаевская область – 76 (+1);
- Сумская область – 72 (+2);
- Кировоградская область – 57 (+1);
- Донецкая область – 56;
- Черкасская область – 56 (+2);
- Черниговская область – 67 (+1);
- Запорожская область – 62 (+1);
- Полтавская область – 40 (+4);
- Херсонская область – 25 (+1);
- Луганская область – 14 (+2);
Коронавирус среди украинских медиков
За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 171 медработника. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 250 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%. по меньшей мере 8 тысяч медиков выздоровели, а более 100 – умерли.
COVID-19 в ВСУ
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 61 военнослужащего и работника ВСУ, 17 из которых госпитализировали.
По состоянию на 30 сентября коронавирусом болеют 628 военных, С начала пандемии коронавирус преодолели 2 247 военных и работников ВСУ. Но, к сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали и 10 смертей в результате болезни.
Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канала
Вспышка в Верховной Раде
О вспышке коронавируса среди депутатов и работников аппарата Верховной рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Рады в среду, 30 сентября.
"Большое количество людей заболело в зале, большое количество людей заболело в аппарате Верховной Рады Украины. За последние несколько дней – до десяти человек заболело", – заявил Дмитрий Разумков.
Дмитрий Разумков не назвал имена депутатов, у которых обнаружили коронавирус. Однако точно известно о трех нардепах, у которых тесты подтвердили инфекцию:
- Петр Порошенко, "Европейская Солидарность"
- Кира Рудик, "Голос"
- Жан Беленюк, "Слуги народа"
Разумков добавил, что к нему обратились депутатские фракции и группы с предложением в четверг и пятницу, 1 и 2 октября, признать комитетскими днями, а не проводить пленарные заседания.
Куда могут путешествовать украинцы
Для граждан Украины уже открыты границы 52 стран. Среди них:
- Турция
- Бразилия
- Доминиканская Республика
- Демократическая Республика Конго
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Мексика
- Египет
- Республика Корея
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Южный Судан
- Судан
- Сьерра-Леоне
- Руанда
- Эфиопия
- Сомали
- Кения
- Замбия
- Танзания
- Бурунди
- Сейшельские острова
- Багамы
- Ливан
- Болгария
- Словения
- ОАЭ
- Ирландия
- Мальдивы
- Антигуа и Барбуда
- Эквадор
- Ямайка
- Камбоджа
- Коморские острова
- Пакистан
- Пуэрто-Рико
- Сент-Люсия
- Иордания
- Колумбия
- Нигерия
- Гана
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала
Певица Камалия поборола коронавирус
Украинская певица Камалия рассказала, что она и ее семья почти в полном составе побороли коронавирус. К сожалению, положительный тест получил ее муж, Моххамад Захур.
"Двадцать второй день со дня, как COVID-19 зашел в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный", – рассказала Камалия.
Новости о коронавирусе в мире 30 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 668 069 больных коронавирусом. Зато 23 413 504 пациента уже выздоровели. Но 1 008 275 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 191 061;
- Индия – 6 225 763;
- Бразилия – 4 777 522;
- Россия – 1 170 799;
- Колумбия – 824 042.
Звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс переболел коронавирусом
Голливудский киноактер Джим Парсонс в середине марта заболел коронавирусом, однако тогда он был убежден, что это была простуда. К сожалению, сомнения подтвердились тогда, когда у него полностью исчез запах и обоняние.
Мы не знали, что и думать. Это было похоже на обычную простуду, но почему-то полностью исчезли чувства вкуса и запаха,
– сказал Парсонс.
Болезнь продолжалась в марте несколько недель и мужчина сейчас полностью здоров.
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала
Новые ограничения в Германии
В Германии вводят новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Это, в частности, ограничение количества людей на вечеринках и ограничение на продажу алкоголя. Новые меры должны предотвратить рост числа инфекций и избежать еще одной национальной изоляции, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Так, в районах, где регистрируются более 35 случаев заражения на 100 тысяч населения, ограничат количество людей на частных вечеринках до 25 человек. На публичных – до 50.
Кроме того, в 16 федеральных землях будет возможность вводить временные ограничения или запреты на продажу алкоголя в ресторанах и барах.