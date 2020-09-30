В Украине за минувшие сутки зафиксировали наибольший суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом – болезнь обнаружили у 4 027 человек. Среди депутатов Верховной Рады обнаружили массовое распространение коронавирусной инфекции. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 30 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 027 больных коронавирусом. По состоянию на 30 сентября общее количество инфицированных SARS-CoV-2 в Украине составляет 208 959, 4 129 человек из которых умерли от осложнений. На сегодня в Украине осталось 114 580 активных больных, также выздоровели 92 360 пациентов.

Коронавирус в областях Украины 30 сентября

Винницкая область – 6 194 случая;

Волынская область – 8 059 случаев;

Днепропетровская область – 5 822 случая;

Донецкая область – 3 477 случаев;

Житомирская область – 5 923 случая;

Закарпатская область – 9 819 случаев;

Запорожская область – 3 995 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 700 случаев;

Кировоградская область – 1 108 случаев;

Киев – 22 778 случаев;

Киевская область – 9 139 случаев;

Львовская область – 20 350 случаев;

Луганская область – 1 049 случаев;

Николаевская область – 3 163 случая;

Одесская область – 13 529 случаев;

Полтавская область – 2 231 случай;

Ровненская область – 12 411 случаев;

Сумская область – 4 223 случая;

Тернопольская область – 13 514 случаев;

Харьковская область – 18 678 случаев;

Херсонская область – 1 134 случая;

Хмельницкая область – 6 068 случаев;

Черновицкая область – 14 446 случаев;

Черкасская область – 4 022 случая;

Черниговская область – 4 127 случаев.

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 563 (+3);

Черновицкая область – 361 (+4);

Киев – 381 (+8);

Харьковская область – 350 (+9);

Закарпатская область – 307 (+3);

Ивано-Франковская область – 314 (+4);

Одесская область – 203 (+5);

Киевская область – 174 (+1);

Ровненская область – 166 (+1);

Волынская область – 168 (+2);

Тернопольская область – 165 (+1);

Винницкая область – 116;

Хмельницкая область – 114 (+4);

Житомирская область – 189 (+1);

Днепропетровская область – 112 (+3);

Николаевская область – 76 (+1);

Сумская область – 72 (+2);

Кировоградская область – 57 (+1);

Донецкая область – 56;

Черкасская область – 56 (+2);

Черниговская область – 67 (+1);

Запорожская область – 62 (+1);

Полтавская область – 40 (+4);

Херсонская область – 25 (+1);

Луганская область – 14 (+2);

Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 171 медработника. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 250 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,3%. по меньшей мере 8 тысяч медиков выздоровели, а более 100 – умерли.

COVID-19 в ВСУ

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 61 военнослужащего и работника ВСУ, 17 из которых госпитализировали.

По состоянию на 30 сентября коронавирусом болеют 628 военных, С начала пандемии коронавирус преодолели 2 247 военных и работников ВСУ. Но, к сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали и 10 смертей в результате болезни.

Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канала

Вспышка в Верховной Раде

О вспышке коронавируса среди депутатов и работников аппарата Верховной рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Рады в среду, 30 сентября.

"Большое количество людей заболело в зале, большое количество людей заболело в аппарате Верховной Рады Украины. За последние несколько дней – до десяти человек заболело", – заявил Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков не назвал имена депутатов, у которых обнаружили коронавирус. Однако точно известно о трех нардепах, у которых тесты подтвердили инфекцию:

Разумков добавил, что к нему обратились депутатские фракции и группы с предложением в четверг и пятницу, 1 и 2 октября, признать комитетскими днями, а не проводить пленарные заседания.

Куда могут путешествовать украинцы

Для граждан Украины уже открыты границы 52 стран. Среди них:

Турция

Бразилия

Доминиканская Республика

Демократическая Республика Конго

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Судан

Сьерра-Леоне

Руанда

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамы

Ливан

Болгария

Словения

ОАЭ

Ирландия

Мальдивы

Антигуа и Барбуда

Эквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Иордания

Колумбия

Нигерия

Гана

Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

Певица Камалия поборола коронавирус

Украинская певица Камалия рассказала, что она и ее семья почти в полном составе побороли коронавирус. К сожалению, положительный тест получил ее муж, Моххамад Захур.

"Двадцать второй день со дня, как COVID-19 зашел в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный", – рассказала Камалия.

Новости о коронавирусе в мире 30 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 668 069 больных коронавирусом. Зато 23 413 504 пациента уже выздоровели. Но 1 008 275 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 191 061; Индия – 6 225 763; Бразилия – 4 777 522; Россия – 1 170 799; Колумбия – 824 042.

Звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс переболел коронавирусом

Голливудский киноактер Джим Парсонс в середине марта заболел коронавирусом, однако тогда он был убежден, что это была простуда. К сожалению, сомнения подтвердились тогда, когда у него полностью исчез запах и обоняние.

Мы не знали, что и думать. Это было похоже на обычную простуду, но почему-то полностью исчезли чувства вкуса и запаха,

– сказал Парсонс.

Болезнь продолжалась в марте несколько недель и мужчина сейчас полностью здоров.

Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала

Новые ограничения в Германии

В Германии вводят новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Это, в частности, ограничение количества людей на вечеринках и ограничение на продажу алкоголя. Новые меры должны предотвратить рост числа инфекций и избежать еще одной национальной изоляции, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Так, в районах, где регистрируются более 35 случаев заражения на 100 тысяч населения, ограничат количество людей на частных вечеринках до 25 человек. На публичных – до 50.

Кроме того, в 16 федеральных землях будет возможность вводить временные ограничения или запреты на продажу алкоголя в ресторанах и барах.