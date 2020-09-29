С начала пандемии коронавирус обнаружили у 204 932 украинцев. Ни одна область Украины не готова ослабить карантин. ВОЗ заявила о создании нового теста на COVID-19. Коронавирус ослабевает. В мире миллион умерших от болезни. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 29 сентября

За минувшие сутки на территории Украины коронавирусом заболели 3 627 человек. За этот же период в результате осложненного течения заболевания умерли 69 человек. Выздоровели за минувшие сутки 1 797 больных, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 28 сентября: в Украине новые карантинные зоны, более 200 тысяч больных

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 204 тысяч 932 украинцев. Всего в результате осложнений или сопутствующих заболеваний умерли 4 605 пациентов.

В то же время выздороветь удалось 90 250 людям, которые заразились коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 29 сентября активными больными в Украине остаются 110 617 человек, они продолжают свое лечение стационарно или дома.

Статистика распространения коронавируса по областях:

Киев – 22 559 (+416)

Львовская область – 20 085 (+169)

Харьковская область – 18 129 (+426)

Черновицкая область – 14 280 (+167)

Ивано-Франковская область – 13 577 (+132)

Одесская область – 13 350 (+271)

Тернопольская область – 13 303 (+164)

Ровненская область – 13 302 (+157)

Закарпатская область – 9 735 (+81)

Киевская область – 8 996 (+142)

Волынская область – 7 911 (+136)

Винницкая область – 6 062 (+88)

Житомирская область – 5 826 (+47)

Хмельницкая область – 5 896 (+149)

Днепропетровская область – 5 551 (+200)

Черниговская область – 4 099 (+103)

Сумская область – 4 008 (+195)

Запорожская область – 3 895 (+122)

Черкасская область – 3 881 (+122)

Донецкая область – 3 132 (+86)

Николаевская область – 3 074 (+63)

Полтавская область – 2 107 (+135)

Кировоградская область – 1 090 (+13)

Херсонская область – 1 084 (+22)

Луганская область – 1 000 (+21)

Смертность от коронавируса в регионах Украины

Львовская область – 560 (+5);

Черновицкая область – 358 (+3)

Киев – 373 (+4)

Харьковская область – 341 (+8);

Закарпатская область – 304 (+1)

Ивано-Франковская область – 310 (+3)

Одесская область – 198 (+7)

Киевская область – 173;

Ровненская область – 165 (+4)

Волынская область – 166 (+3)

Тернопольская область – 164 (+4)

Винницкая область – 116 (+3)

Хмельницкая область – 110 (+1)

Житомирская область – 108 (+3)

Днепропетровская область – 109 (+3)

Николаевская область – 75;

Сумская область – 70 (+7);

Кировоградская область – 56;

Донецкая область – 56;

Черкасская область – 54 (+1);

Черниговская область – 66 (+5);

Запорожская область – 61 (+3)

Полтавская область – 36;

Херсонская область – 24 (+1);

Луганская область – 12 (+1);

​

COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 158 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 079 медицинских работников, больше 100 из которых скончались.

за минувшие сутки наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 158 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 079 медицинских работников, больше 100 из которых скончались. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчера инфекцию обнаружили у 32 военнослужащих и работников ВСУ, 12 попали в больницы. Сейчас от болезни в рядах Вооруженных сил Украины лечатся 614 человек. С начала года от коронавируса выздоровели 2 200 военнослужащих. Впрочем, 10 умерли в результате осложненного течения болезни.

Ни одна область Украины не готова ослабить карантин

Накануне карантин можно было ослабить только в Кировоградской области. Однако пока ни один регион Украины не готов к смягчению ограничений.

Где нельзя ослаблять карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область

Кировоградская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149.

С какими компаниями Украина договаривается о вакцине против коронавируса

В мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет с ними переговоры по поставкам потенциальных вакцин. По словам Степанова, Минздрав уже обратился к таким компаниям: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.



Готовы ли украинцы бесплатно прививаться от коронавируса / Инфографика 24 канала

Стоит знать В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке

Новости о коронавирусе в мире 29 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 384 514 больных коронавирусом. В то же время 23 174 499 пациентов уже выздоровели. Но 1 002 304 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 150 118;

Индия – 6 145 291;

Бразилия – 4 745 464;

Россия – 1 162 428;

Колумбия – 818 203.

ВОЗ заявила о создании нового теста на COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового эффективного экспресс-теста, который может определить наличие COVID-19. Новый тест сможет обнаружить коронавирусную инфекцию через 15-30 минут, а его стоимость около 5 долларов за один экземпляр. Важно, что новый тест не нуждается в сложном лабораторном оборудовании. Организация планирует в течение шести месяцев закупить 120 тысяч новых экспресс-тестов и сделать их доступными для стран с низким и средним уровнем доходов.



Как подготовиться к тесту на коронавирус / Инфографика 24 канал

Исследование коронавируса

COVID-19 ослабевает

Исследователи Университета Уэйна заявляют, что вирусная нагрузка среди пациентов продолжает уменьшаться по мере прогрессирования пандемии. Это также объясняет определенное снижение смертности вследствие инфицирования SARS-CoV-2. 45% пациентов с высоким уровнем вирусной нагрузки умерли от вируса. Это число упало до 32% для пациентов с COVID-19 с промежуточными нагрузками и 14% для группы с низким уровнем вирусной нагрузки. Подробнее о работе ученых читайте по ссылке.