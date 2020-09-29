Новости о коронавирусе 29 сентября: миллион умерших в мире, новый тест на COVID-19
С начала пандемии коронавирус обнаружили у 204 932 украинцев. Ни одна область Украины не готова ослабить карантин. ВОЗ заявила о создании нового теста на COVID-19. Коронавирус ослабевает. В мире миллион умерших от болезни. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 29 сентября
За минувшие сутки на территории Украины коронавирусом заболели 3 627 человек. За этот же период в результате осложненного течения заболевания умерли 69 человек. Выздоровели за минувшие сутки 1 797 больных, сообщает 24 канал.
Днем ранее Новости о коронавирусе 28 сентября: в Украине новые карантинные зоны, более 200 тысяч больных
С начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 204 тысяч 932 украинцев. Всего в результате осложнений или сопутствующих заболеваний умерли 4 605 пациентов.
В то же время выздороветь удалось 90 250 людям, которые заразились коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 29 сентября активными больными в Украине остаются 110 617 человек, они продолжают свое лечение стационарно или дома.
Статистика распространения коронавируса по областях:
- Киев – 22 559 (+416)
- Львовская область – 20 085 (+169)
- Харьковская область – 18 129 (+426)
- Черновицкая область – 14 280 (+167)
- Ивано-Франковская область – 13 577 (+132)
- Одесская область – 13 350 (+271)
- Тернопольская область – 13 303 (+164)
- Ровненская область – 13 302 (+157)
- Закарпатская область – 9 735 (+81)
- Киевская область – 8 996 (+142)
- Волынская область – 7 911 (+136)
- Винницкая область – 6 062 (+88)
- Житомирская область – 5 826 (+47)
- Хмельницкая область – 5 896 (+149)
- Днепропетровская область – 5 551 (+200)
- Черниговская область – 4 099 (+103)
- Сумская область – 4 008 (+195)
- Запорожская область – 3 895 (+122)
- Черкасская область – 3 881 (+122)
- Донецкая область – 3 132 (+86)
- Николаевская область – 3 074 (+63)
- Полтавская область – 2 107 (+135)
- Кировоградская область – 1 090 (+13)
- Херсонская область – 1 084 (+22)
- Луганская область – 1 000 (+21)
Смертность от коронавируса в регионах Украины
- Львовская область – 560 (+5);
- Черновицкая область – 358 (+3)
- Киев – 373 (+4)
- Харьковская область – 341 (+8);
- Закарпатская область – 304 (+1)
- Ивано-Франковская область – 310 (+3)
- Одесская область – 198 (+7)
- Киевская область – 173;
- Ровненская область – 165 (+4)
- Волынская область – 166 (+3)
- Тернопольская область – 164 (+4)
- Винницкая область – 116 (+3)
- Хмельницкая область – 110 (+1)
- Житомирская область – 108 (+3)
- Днепропетровская область – 109 (+3)
- Николаевская область – 75;
- Сумская область – 70 (+7);
- Кировоградская область – 56;
- Донецкая область – 56;
- Черкасская область – 54 (+1);
- Черниговская область – 66 (+5);
- Запорожская область – 61 (+3)
- Полтавская область – 36;
- Херсонская область – 24 (+1);
- Луганская область – 12 (+1);
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 158 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 15 079 медицинских работников, больше 100 из которых скончались.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчера инфекцию обнаружили у 32 военнослужащих и работников ВСУ, 12 попали в больницы. Сейчас от болезни в рядах Вооруженных сил Украины лечатся 614 человек. С начала года от коронавируса выздоровели 2 200 военнослужащих. Впрочем, 10 умерли в результате осложненного течения болезни.
Ни одна область Украины не готова ослабить карантин
Накануне карантин можно было ослабить только в Кировоградской области. Однако пока ни один регион Украины не готов к смягчению ограничений.
Где нельзя ослаблять карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
- Кировоградская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149.
С какими компаниями Украина договаривается о вакцине против коронавируса
В мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет с ними переговоры по поставкам потенциальных вакцин. По словам Степанова, Минздрав уже обратился к таким компаниям: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.
Готовы ли украинцы бесплатно прививаться от коронавируса / Инфографика 24 канала
Стоит знать В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке
Новости о коронавирусе в мире 29 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 384 514 больных коронавирусом. В то же время 23 174 499 пациентов уже выздоровели. Но 1 002 304 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 150 118;
- Индия – 6 145 291;
- Бразилия – 4 745 464;
- Россия – 1 162 428;
- Колумбия – 818 203.
ВОЗ заявила о создании нового теста на COVID-19
Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового эффективного экспресс-теста, который может определить наличие COVID-19. Новый тест сможет обнаружить коронавирусную инфекцию через 15-30 минут, а его стоимость около 5 долларов за один экземпляр. Важно, что новый тест не нуждается в сложном лабораторном оборудовании. Организация планирует в течение шести месяцев закупить 120 тысяч новых экспресс-тестов и сделать их доступными для стран с низким и средним уровнем доходов.
Как подготовиться к тесту на коронавирус / Инфографика 24 канал
Исследование коронавируса
COVID-19 ослабевает
Исследователи Университета Уэйна заявляют, что вирусная нагрузка среди пациентов продолжает уменьшаться по мере прогрессирования пандемии. Это также объясняет определенное снижение смертности вследствие инфицирования SARS-CoV-2. 45% пациентов с высоким уровнем вирусной нагрузки умерли от вируса. Это число упало до 32% для пациентов с COVID-19 с промежуточными нагрузками и 14% для группы с низким уровнем вирусной нагрузки. Подробнее о работе ученых читайте по ссылке.