Несмотря на то, что медицинские эксперты предупреждают о возможной второй волне пандемии коронавируса, новое исследование указывает на признаки того, что COVID-19 теряет силу, степень тяжести пандемии уменьшается.

Исследователи Университета Вейна заявляют, что вирусная нагрузка среди пациентов продолжает уменьшаться по мере прогрессирования пандемии. Это также объясняет некоторое снижение смертности в результате заражения SARS-CoV-2, пишет Study Finds.

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Анализ ученых

Ученые проанализировали вирусную нагрузку SARS-CoV-2 и оказалось, что в период с 4 апреля по 5 июня она снизилась. Чтобы оценить загруженность, исследователи использовали параметр порогового цикла Ct. Чем он выше, тем меньше в мазке коронавируса.

Ct 25 и ниже означает высокую вирусную нагрузку, 25-36 – среднюю, 37 и выше – низкую. Чем ниже нагрузка, тем лучше для пациента.

Ct (cycle threshold) число количества циклов ПЦР, то есть концентраций желаемых фрагментов ДНК в биологическом материале.

Насколько снизилась вирусная нагрузка

В течение недели 4 апреля чуть менее половины (49%) пациентов с COVID-19 имели промежуточную вирусную нагрузку (VL). Низкий и высокий показатели VL входили в 25,5 процента проб пациентов.

Однако на пятой неделе исследования 70% положительных образцов на COVID-19 показали низкий уровень вирусной нагрузки.

Люди теперь несколько легче переносят коронавирус / Фото Pixabay

Как это связано со смертностью от коронавируса

По данным исследователей, показатели вирусной нагрузки также соответствуют уменьшению количества смертей среди пациентов с COVID-19.

Так, 45% пациентов с высоким уровнем вирусной нагрузки умерли от вируса. Это число упало до 32% для пациентов с COVID-19 с промежуточными нагрузками и 14% для группы с низким уровнем вирусной нагрузки.

В апреле-июне 2020 года вирусная нагрузка SARS-CoV-2 неуклонно снижалась среди госпитализированных пациентов с соответствующим снижением процентов смертей,

– говорится в выводах ученых.

Маски, социальное дистанцирование – ключ к преодолению пандемии

Ученые не знают точной причины, почему вирусная нагрузка со временем упала, но предполагают, что тяжесть пандемии угасает, поскольку с 11 марта было официально объявлено о глобальной пандемии, и люди активно начали реагировать и противодействовать ей.

Вероятно, сработали изоляция, социальное дистанцирование, массовое ношение масок.