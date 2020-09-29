Попри те, що медичні експерти попереджають про можливу другу хвилю пандемії коронавірусу, нове дослідження вказує на ознаки того, що COVID-19 втрачає силу, ступіть тяжкості пандемії зменшується.

Дослідники Університету Вейна заявляють, що вірусне навантаження серед пацієнтів продовжує зменшуватися в міру прогресування пандемії. Це також пояснює певне зниженням смертності внаслідок інфікування SARS-CoV-2, пише Study Finds.

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Аналіз вчених

Вчені проаналізували вірусне навантаження SARS-CoV-2 і виявилося, що в період з 4 квітня по 5 червня воно знизилося. Щоб оцінити навантаженість, дослідники використовували параметр порогового циклу Ct. Чим він вищий, тим менше у мазку коронавірусу.

Ct 25 і нижче означає високе вірусне навантаження, 25-36 – середнє, 37 і вище – низьке. Чим нижче навантаження, тим краще для пацієнта.

Ct (cycle threshold) число кількості циклів ПЛР, тобто концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі.

Наскільки знизилось вірусне навантаження

Впродовж тижня 4 квітня трохи менше половини (49%) пацієнтів із COVID-19 мали проміжне вірусне навантаження (VL). Низький та високий показники VL входили у 25,5 відсотка проб пацієнтів.

Однак на п'ятому тижні дослідження 70% позитивних зразків на COVID-19 показали низький рівень вірусного навантаження.



Люди тепер дещо легше переносять коронавірус / Фото Pixabay

Як це пов'язано зі смертністю від коронавірусу

За даними дослідників, показники вірусного навантаження також відповідають зменшенню кількості смертей серед пацієнтів з COVID-19.

Так, 45% пацієнтів із високим рівнем вірусного навантаження померли від вірусу. Це число впало до 32% для пацієнтів із COVID-19 з проміжними навантаженнями та 14% для групи з низьким рівнем вірусного навантаження.

У квітні-червні 2020 року вірусне навантаження SARS-CoV-2 неухильно знижувалося серед госпіталізованих пацієнтів з відповідним зниженням відсотків смертей,

– йдеться у висновках вчених.

Маски, соціальне дистанціювання – ключ подолання пандемії

Вчених не знають точної причини, чому вірусне навантаження з часом впало, але припускають, що тяжкість пандемії згасає, оскільки з 11 березня було офіційно оголошено про глобальну пандемію, а люди активно почали реагувати та протидіяти їй.

Ймовірно, спрацювали ізоляція, соціальне дистанціювання, масове носіння масок.