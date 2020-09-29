Від початку пандемії коронавірус виявили у 204 932 українців. Жодна область України не готова послабити карантин. ВООЗ заявила про створення нового тесту на COVID-19. Коронавірус слабшає. У світі мільйон померлих від хвороби. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 29 вересня

За минулу добу на території України на коронавірус захворіли 3 627 людей. За цей самий період внаслідок ускладненого перебігу захворювання померли 69 людей. Видужали за минулу добу 1 797 хворих, повідомляє 24 канал.

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Від початку епідемії коронавірусну інфекцію підтвердили у 204 тисяч 932 українців. Загалом внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань померли 4 605 пацієнтів.

Натомість одужати вдалось 90 250 людям, які інфікувалися коронавірусною інфекцією.

Станом на 29 вересня активними хворими в Україні залишається 110 617 людей, вони продовжують своє лікування стаціонарно чи вдома.

Статистика поширення коронавірусу по областях:

Київ – 22 559 (+416);

Львівська область – 20 085 (+169)

Харківська область – 18 129 (+426);

Чернівецька область – 14 280 (+167);

Івано-Франківська область – 13 577 (+132);

Одеська область – 13 350 (+271);

Тернопільська область – 13 303 (+164);

Рівненська область – 13 302 (+157);

Закарпатська область – 9 735 (+81);

Київська область – 8 996 (+142);

Волинська область – 7 911 (136);

Вінницька область – 6 062 (+88);

Житомирська область – 5 826 (+47);

Хмельницька область – 5 896 (+149);

Дніпропетровська область – 5 551 (+200);

Чернігівська область – 4 099 (+103);

Сумська область – 4 008 (+195);

Запорізька область – 3 895 (+122);

Черкаська область – 3 881 (+122);

Донецька область – 3 132 (+86);

Миколаївська область – 3 074 (+63);

Полтавська область – 2 107 (+135);

Кіровоградська область – 1 090 (+13);

Херсонська область – 1 084 (+22);

Луганська область – 1 000 (+21);

Смертність від коронавірусу у регіонах України

Львівська область – 560 (+5);

Чернівецька область – 358 (+3);

Київ – 373 (+4);

Харківська область – 341 (+8);

Закарпатська область – 304 (+1);

Івано-Франківська область – 310 (+3);

Одеська область – 198 (+7);

Київська область – 173;

Рівненська область – 165 (+4);

Волинська область – 166 (+3);

Тернопільська область – 164 (+4);

Вінницька область – 116 (+3);

Хмельницька область – 110 (+1);

Житомирська область – 108 (+3);

Дніпропетровська область – 109 (+3);

Миколаївська область – 75;

Сумська область – 70 (+7);

Кіровоградська область – 56;

Донецька область – 56;

Черкаська область – 54 (+1);

Чернігівська область – 66 (+5);

Запорізька область – 61 (+3);

Полтавська область – 36;

Херсонська область – 24 (+1);

Луганська область – 12 (+1);

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COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу наявність SARS-CoV-2 підтвердили у 158 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 079 медичних працівників, більш ніж 100 з яких померли.

за минулу добу наявність SARS-CoV-2 підтвердили у 158 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 079 медичних працівників, більш ніж 100 з яких померли. Коронавірус у Збройних силах України: від учора інфекцію виявили у 32 військовослужбовців та працівників ЗСУ, 12 потрапили до лікарень. Нині від хвороби у лавах Збройних сил України лікуються 614 людей. Від початку року від коронавірусу видужали 2 200 військовослужбовців. Втім, 10 померли внаслідок ускладненого перебігу хвороби.

Жодна область України не готова послабити карантин

Напередодні карантин можна було послабити лише у Кіровоградській області. Проте наразі жоден регіон України не готовий до пом'якшення обмежень.

Де не можна послаблювати карантин:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

Кіровоградська область.

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,2 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 149.

З якими компаніями Україна домовляється про вакцину проти коронавірусу

У світі 8 компаній перебувають на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна веде з ними переговори щодо постачання потенційних вакцин. За словами Степанова, МОЗ вже звернулося до таких компаній: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 29 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 384 514 хворих на коронавірус. Натомість 23 174 499 пацієнтів вже одужали. Але 1 002 304 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 150 118; Індія – 6 145 291; Бразилія – 4 745 464; Росія – 1 162 428; Колумбія – 818 203.

ВООЗ заявила про створення нового тесту на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про створення нового ефективного експрес-тесту, який може визначити наявність COVID-19. Новий тест зможе виявити коронавірусну інфекцію за 15-30 хвилин, а його вартість близько 5 доларів за один екземпляр. Важливо, що новий тест не потребує складного лабораторного обладнання. Організація планує впродовж шести місяців закупити 120 мільйонів нових експрес-тестів і зробити їх доступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів.



Як підготуватися до тесту на коронавірус / Інфографіка 24 канал

Дослідження коронавірусу

COVID-19 слабшає

Дослідники Університету Вейна заявляють, що вірусне навантаження серед пацієнтів продовжує зменшуватися в міру прогресування пандемії. Це також пояснює певне зниженням смертності внаслідок інфікування SARS-CoV-2. 45% пацієнтів із високим рівнем вірусного навантаження померли від вірусу. Це число впало до 32% для пацієнтів із COVID-19 з проміжними навантаженнями та 14% для групи з низьким рівнем вірусного навантаження. Детальніше про роботу вчених читайте за посиланням.