Новини про коронавірус 29 вересня: мільйон померлих у світі, новий тест на COVID-19
Від початку пандемії коронавірус виявили у 204 932 українців. Жодна область України не готова послабити карантин. ВООЗ заявила про створення нового тесту на COVID-19. Коронавірус слабшає. У світі мільйон померлих від хвороби. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 29 вересня
За минулу добу на території України на коронавірус захворіли 3 627 людей. За цей самий період внаслідок ускладненого перебігу захворювання померли 69 людей. Видужали за минулу добу 1 797 хворих, повідомляє 24 канал.
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Від початку епідемії коронавірусну інфекцію підтвердили у 204 тисяч 932 українців. Загалом внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань померли 4 605 пацієнтів.
Натомість одужати вдалось 90 250 людям, які інфікувалися коронавірусною інфекцією.
Станом на 29 вересня активними хворими в Україні залишається 110 617 людей, вони продовжують своє лікування стаціонарно чи вдома.
Статистика поширення коронавірусу по областях:
- Київ – 22 559 (+416);
- Львівська область – 20 085 (+169)
- Харківська область – 18 129 (+426);
- Чернівецька область – 14 280 (+167);
- Івано-Франківська область – 13 577 (+132);
- Одеська область – 13 350 (+271);
- Тернопільська область – 13 303 (+164);
- Рівненська область – 13 302 (+157);
- Закарпатська область – 9 735 (+81);
- Київська область – 8 996 (+142);
- Волинська область – 7 911 (136);
- Вінницька область – 6 062 (+88);
- Житомирська область – 5 826 (+47);
- Хмельницька область – 5 896 (+149);
- Дніпропетровська область – 5 551 (+200);
- Чернігівська область – 4 099 (+103);
- Сумська область – 4 008 (+195);
- Запорізька область – 3 895 (+122);
- Черкаська область – 3 881 (+122);
- Донецька область – 3 132 (+86);
- Миколаївська область – 3 074 (+63);
- Полтавська область – 2 107 (+135);
- Кіровоградська область – 1 090 (+13);
- Херсонська область – 1 084 (+22);
- Луганська область – 1 000 (+21);
Смертність від коронавірусу у регіонах України
- Львівська область – 560 (+5);
- Чернівецька область – 358 (+3);
- Київ – 373 (+4);
- Харківська область – 341 (+8);
- Закарпатська область – 304 (+1);
- Івано-Франківська область – 310 (+3);
- Одеська область – 198 (+7);
- Київська область – 173;
- Рівненська область – 165 (+4);
- Волинська область – 166 (+3);
- Тернопільська область – 164 (+4);
- Вінницька область – 116 (+3);
- Хмельницька область – 110 (+1);
- Житомирська область – 108 (+3);
- Дніпропетровська область – 109 (+3);
- Миколаївська область – 75;
- Сумська область – 70 (+7);
- Кіровоградська область – 56;
- Донецька область – 56;
- Черкаська область – 54 (+1);
- Чернігівська область – 66 (+5);
- Запорізька область – 61 (+3);
- Полтавська область – 36;
- Херсонська область – 24 (+1);
- Луганська область – 12 (+1);
- COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу наявність SARS-CoV-2 підтвердили у 158 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 15 079 медичних працівників, більш ніж 100 з яких померли.
- Коронавірус у Збройних силах України: від учора інфекцію виявили у 32 військовослужбовців та працівників ЗСУ, 12 потрапили до лікарень. Нині від хвороби у лавах Збройних сил України лікуються 614 людей. Від початку року від коронавірусу видужали 2 200 військовослужбовців. Втім, 10 померли внаслідок ускладненого перебігу хвороби.
Жодна область України не готова послабити карантин
Напередодні карантин можна було послабити лише у Кіровоградській області. Проте наразі жоден регіон України не готовий до пом'якшення обмежень.
Де не можна послаблювати карантин:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
- Кіровоградська область.
У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,2 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 149.
З якими компаніями Україна домовляється про вакцину проти коронавірусу
У світі 8 компаній перебувають на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна веде з ними переговори щодо постачання потенційних вакцин. За словами Степанова, МОЗ вже звернулося до таких компаній: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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Новини про коронавірус у світі 29 вересня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 384 514 хворих на коронавірус. Натомість 23 174 499 пацієнтів вже одужали. Але 1 002 304 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 150 118;
- Індія – 6 145 291;
- Бразилія – 4 745 464;
- Росія – 1 162 428;
- Колумбія – 818 203.
ВООЗ заявила про створення нового тесту на COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про створення нового ефективного експрес-тесту, який може визначити наявність COVID-19. Новий тест зможе виявити коронавірусну інфекцію за 15-30 хвилин, а його вартість близько 5 доларів за один екземпляр. Важливо, що новий тест не потребує складного лабораторного обладнання. Організація планує впродовж шести місяців закупити 120 мільйонів нових експрес-тестів і зробити їх доступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Як підготуватися до тесту на коронавірус / Інфографіка 24 канал
Дослідження коронавірусу
COVID-19 слабшає
Дослідники Університету Вейна заявляють, що вірусне навантаження серед пацієнтів продовжує зменшуватися в міру прогресування пандемії. Це також пояснює певне зниженням смертності внаслідок інфікування SARS-CoV-2. 45% пацієнтів із високим рівнем вірусного навантаження померли від вірусу. Це число впало до 32% для пацієнтів із COVID-19 з проміжними навантаженнями та 14% для групи з низьким рівнем вірусного навантаження. Детальніше про роботу вчених читайте за посиланням.