Власник компаній Tesla та Space X Ілон Маск заявив, що не збирається робити щеплення від коронавірусу, бо нібито ні йому, ні його сім'ї хвороба не загрожує.

Маск неодноразово помилявся стосовно небезпеки та поширення коронавірусної інфекції. Його прогнози ніколи не збувались, а соціальні мережі мільярдера часто ставали платформою для поширення фейків. Зокрема, він казав, що помирають усі люди, а від COVID-19 "дуже низька смертність", розповідає 24 канал.

До теми Чому ЗМІ не мають давати можливість антивакцинаторам поширювати свої думки

На початку пандемії Маск був впевнений у тому, що до кінця квітня у США не буде серйозного сплеску хвороби й називав локдаун "домашнім арештом". Втім, виявилося зовсім не так. Адже ще наприкінці березня країна вийшла на перше місце за кількістю інфікованих, обігнавши Італію та Китай.

На запитання журналістки про високу смертність від коронавірусу Маск заявив, що світова реакція на пандемію коронавірусу у світі знизила його довіру до людства.

Всі вмирають. У цій ситуації немає правильного рішення. Все це зменшило мою віру в людство. Все це... Ірраціональність людей як така,

– сказав Маск.

У березні у своєму твіттері мільярдер висловив думку, яка викликала жваве обговорення не лише серед користувачів мережі, а й серед науковців. Він заявив, що у дітей є імунітет до хвороби, а вразливими є лише похилі люди з хронічними захворюваннями.

А ось нещодавно засновник Маск заявив, що ні він, ні його діти не будуть робити щеплення від коронавірусу. Мовляв, вони все одно не захворіють.

Я не ризикую заразитися COVID, як і мої діти,

– заявив він.

Також він додав, що під час пандемії не пропустив жодного робочого дня в офісі. А якщо якісь люди вважатимуть його "небезпечним", то він радить їм залишатись вдома.

Реакція Білла Гейтса на заяви Ілона Маска

Співзасновник та філантроп Microsoft Білл Гейтс ще на весні назвав коментарі Маска обурливими. Гейтс вважає, що той повинен "дотримуватися своїх знань", а не поширювати брехню про коронавірус.

Позиція Ілона – підтримувати високий рівень обурливих коментарів. Він не займається вакцинами. Він робить чудові електромобілі. І його ракети працюють добре. Тож йому "дозволено" говорити такі речі. Але сподіваюсь, що він не заплутає області, у яких не надто бере участь,

– сказав Гейтс.

Чому Маск помиляється?

Епідемію або пандемію можна подолати лише за допомогою утворення колективного імунітету. Існує лише два варіанти, як це зробити. Перший – люди повинні масово перехворіти, а другий – штучна імунізація населення.

Перший варіант відпадає, оскільки для досягнення колективного імунітету необхідно, аби імунітет отримали щонайменше 95% населення. У випадку з коронавірусом можливо ще більше, адже імунітет виробляється не у всіх і поки що незрозуміло, скільки він триває. Бразильське місто Манаус на своєму прикладі показало, на скільки це небезпечно. Під час піку епідемії там майже водночас захворіли 50% населення. Летальність склала близько 0.25%. У сухих цифрах це небагато, але цього вистачило, щоб перевищити нормальний сезонний рівень смертності аж в 4,5 рази. На піку спалаху на кладовищах буквально не встигали копати могили. Тож можна уявити, що буде, якщо на коронавірус захворіють 80% мешканців планети. Це повний колапс медичної системи – у лікарнях не вистачатиме місць, людей, медикаментів та необхідного обладнання. Через високу навантаженість медики не лише не встигатимуть боротися з коронавірусом, а й з іншими важливими захворюваннями. Тоді смертність буде зашкалювати не лише через COVID-19, а й через інші хвороби, які не встигатимуть лікувати.

Тож залишається лише другий варіант – штучна імунізація населення. Це можна виконати лише за допомогою вакцинації. Завдяки вакцинації людство змогло повністю побороти чуму та віспу. Рівень дитячої смертності знизився у мінімум у 6 разів. За підрахунками ВООЗ, вакцинація щороку запобігає до 3 мільйонів смертей. Щеплення досі залишається єдиним методом захисту від більшості серйозних хвороб.

Чому антивакцинаторам не можна давати слова

Так, на жаль, тепер антивакцинатори мають великі майданчики для пропаганди своєї брехні в інтернеті. І шкода, що це працює. Довіра до вакцинації серед людей падає, що загрожує абсолютно усім.

Саме через низький рівень вакцинації вже повертаються небезпечні хвороби, про які людство давно забуло. До прикладу, ще 10 років тому про дифтерію та кір майже ніхто не згадував. А лише за 2019 рік кором перехворіли майже 60 тисяч людей, а з початку спалаху 2017 року померло 43 особи. експерти вважають, що це лише початок і з часом нас чекають великі спалахи дифтерії, правця, поліомієліту та туберкульозу.

Для досягнення колективного імунітету необхідно, аби не менше ніж 95% населення зробили щеплення. Цієї цифри і так важко досягнути, оскільки деякі хворі не можуть вакцинуватися через протипоказання. А брехня антивакцинаторів ще більше заважає досягнути цього показника і ставить під загрозу багато людських життів.

Важливо критично ставитися до будь-якої інформації. Навіть в тому випадку, якщо її повідомляє відома та успішна людина, якій ви довіряєте. Слухайте, аналізуйте, шукайте правду й опирайтесь на ті факти, які мають аргументоване наукове підтвердження.

Ми не радимо Ілону Маску, як будувати ракети. Його слова про вакцинацію та ситуацію коронавірусу в цілому є помилковою думкою і не мають жодного наукового підтвердження.